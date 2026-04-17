Cinta ‘El diablo fuma…’ inaugura el Festival Cácaro con función gratuita en el Monumento a la Revolución

La función inaugural del Festival CÁCARO 2026 se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución. Crédito: Cuartoscuro

El próximo 18 de abril la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución, se convertirá en el escenario de la función inaugural del Festival CÁCARO, con la proyección al aire libre de ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’, dirigida por Ernesto Martínez Bucio.

Este evento, que comenzará a las 19:00 horas, marca el inicio de un festival dedicado a acercar el cine nacional al público en espacios emblemáticos de la Ciudad de México.

La exhibición inaugural está diseñada como una experiencia colectiva, donde la comunidad podrá ver gratuitamente una película reconocida internacionalmente, que explora la memoria y la infancia en la Ciudad de México de los años noventa.

El filme fue premiado como mejor ópera prima en la Berlinale y su selección para abrir el Festival CÁCARO responde a su capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia y representar el espíritu de la identidad mexicana.

Función inaugural y calendario de estrenos

La función del 18 de abril será el primer encuentro del público mexicano con la película, en un formato masivo y al aire libre que busca recuperar el espacio público para la cultura.

Esta proyección marca el inicio oficial del Festival CÁCARO (Creando Acceso al Cine, al Arte y a la Representación Original), una iniciativa que promueve la apropiación ciudadana de los espacios urbanos a través del cine.

El festival impulsa el acceso al arte y la representación del cine nacional. (Festival Cácaro)

CÁCARO tiene como objetivo fundamental acercar el cine producido en México a distintos públicos, fortaleciendo el tejido social, la soberanía narrativa y materializando el derecho humano de acceso a la cultura.

Su misión es garantizar que el cine se convierta en un bien público, donde cada espectador pueda reconocerse en la pantalla grande y construir una memoria colectiva.

Para la función de inauguración se proyectará ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)‘, una cinta de producción nacional con 97 minutos de duración.

Como parte del acto protocolario, la función contará con la presencia de la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen Patiño, y de Abril Alzaga, directora de PROCINECDMX, quienes acompañarán este arranque simbólico para el cine mexicano contemporáneo.

En respuesta a la pregunta de cuándo y dónde podrá verse la película, ‘El diablo fuma...‘ tendrá su estreno comercial en salas de cine el 23 de abril, llegando a recintos como la Cineteca Nacional, Cine Tonalá y otros espacios culturales en ciudades como Guadalajara, Morelia, Zacatecas y Tijuana.

Así, tras la función inaugural en el Monumento a la Revolución, la cinta iniciará su recorrido nacional, ampliando el acceso para públicos de distintas regiones.

¿De qué trata la película?

Captura del tráiler oficial de la película. (EL DIABLO FUMA (Y GUARDA LAS CABEZAS DE LOS CERILLOS QUEMADOS EN LA MISMA CAJA) TRÁILER OFICIAL)

Ambientada en la Ciudad de México de los noventa, la historia sigue a cinco hermanos, de entre siete y catorce años, que deben sobrevivir tras el abandono de sus padres bajo el cuidado de una abuela entrañable, pero incapaz de sostenerlos.

La cinta explora la cotidianidad de la infancia desde la vulnerabilidad y la resiliencia, mostrando cómo los niños enfrentan la adversidad y cómo los recuerdos se construyen a partir de sensaciones, vacíos y anacronismos.

La narrativa prioriza la percepción emocional y sensorial por encima de la cronología. El espectador se convierte en parte activa de la historia, reconstruyendo los huecos y matices de la memoria infantil.

El trabajo actoral con los niños fue fundamental, resultado de un taller de dos meses que permitió construir relaciones reales y genuinas entre los protagonistas.

Una obra nacida de la memoria y la colaboración

La película fue escrita durante siete años por Martínez Bucio y la poeta Karen Plata, quien aportó una sensibilidad literaria y fragmentaria que se traduce en una estructura narrativa basada en el “realismo alterado”.

El filme rehúye de la cronología rígida para centrarse en las sensaciones y los vacíos propios del recuerdo infantil, permitiendo que cada espectador reconstruya la historia a partir de sus propias vivencias.

La película fue dirigida por Ernesto Martínez Bucio. (EL DIABLO FUMA (Y GUARDA LAS CABEZAS DE LOS CERILLOS QUEMADOS EN LA MISMA CAJA) TRÁILER OFICIAL)

Los organizadores del festival y el equipo creativo han destacado que la función inaugural representa un esfuerzo por devolver el cine mexicano a la plaza pública y fortalecer la relación entre el público y sus propias historias.

La convocatoria es abierta y gratuita, apostando por la integración de públicos diversos en un espacio simbólico para la vida cultural de la capital.

La expectativa es que la película logre conectar con nuevas audiencias y fortalezca el sentido de pertenencia e identidad a través del séptimo arte.