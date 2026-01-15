Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc (X/ @CruzAzul)

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla con una victoria por 2-0 sobre Atlas en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, la atención se centró en las críticas al estado del campo de juego.

Durante el partido, las condiciones del césped provocaron preocupación entre los jugadores y el cuerpo técnico de ambos equipos. Se observaron zonas donde el pasto se levantaba, lo que generó comentarios inmediatos de los protagonistas y la televisión.

El director técnico de La Máquina Cementera, Nicolás Larcamón, examinó el estado del terreno antes del inicio y, de acuerdo con la transmisión de TUDN, exclamó: “Está terrible”. A lo largo del partido, el mal estado del campo siguió siendo tema recurrente en la cobertura televisiva.

Larcamón y Diego Cocca explotan contra las condiciones de la cancha

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Larcamón expresó con descontento que el campo todavía presentaba “malas condiciones”, afirmó que estaba lejos de ser apto para el estilo de juego de su equipo. Subrayó la necesidad urgente de que los responsables mejoren el césped cuanto antes, para preservar la idea futbolística propuesta.

“Claramente el campo de juego todavía está en malas condiciones, todavía está muy lejos de ser un recinto en el que nosotros podamos desarrollar el futbol que siempre intencionamos [sic]”, sentenció.

Y es que, tras su mudanza del Estadio Olímpico Universitario al recinto de Puebla agregó lo siguiente: “Las sensaciones son de una cancha que claramente no está en un buen estado, sí me preocupa. Ojalá que todas las personas encargadas rápidamente se aseguren de que la cancha esté lo más aceptable posible”, sentenció.

Por parte de Atlas, el director técnico Diego Cocca fue enfático al afirmar que la cancha estaba en mal estado y remarcó su preocupación por posibles lesiones. Cocca también mencionó que el cambio de fecha del partido, motivado por la mudanza de Cruz Azul, alteró la planeación de su equipo.

“Que la cancha está mala, sí, ya lo sabía. A mí lo que más me preocupa de la cancha es que no se lesionen jugadores, la verdad que no está a la altura de la Liga MX”, puntualizó.

Cruz Azul fue expulsado de Ciudad Universitaria

La decisión de Cruz Azul de trasladar su localía a Puebla surgió tras la imposibilidad de utilizar el Estadio Olímpico Universitario, debido a la falta de acuerdo con la UNAM. El césped del Estadio Cuauhtémoc ya presentaba problemas en partidos anteriores, lo que ha intensificado el debate sobre la idoneidad de este escenario para albergar partidos de alto nivel.

De acuerdo con lo expresado por ambos directores técnicos y lo observado en la transmisión de TUDN, el estado del campo pone en duda su viabilidad para el resto del torneo. Tanto Larcamón como Cocca solicitaron que se realicen trabajos de mejora de inmediato, advirtiendo que el terreno actual no responde a las exigencias de la Liga MX.

A la espera de las próximas jornadas, los responsables del estadio deberán demostrar que pueden garantizar un césped seguro y adecuado para la competencia. Para los equipos y sus jugadores, el reto será afrontar el torneo sin que el mal estado de la superficie influya en su desempeño o ponga en riesgo su seguridad.

Lo ocurrido en Puebla resalta la distancia entre los estándares que demanda una liga profesional y las condiciones que presenta actualmente la nueva sede de Cruz Azul.