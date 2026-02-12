Isaac Paredes despierta el mercado: cinco equipos de MLB estarían interesados en el mexicano

El posible interés de cinco equipos de Grandes Ligas por el talento de Isaac Paredes, actual jugador de los Houston Astros, reaviva la especulación sobre un posible traspaso. (AP Foto/Kevin M. Cox, Archivo)

La situación de Isaac Paredes con los Houston Astros ha encendido el mercado de la MLB. Aunque el sonorense firmó un contrato millonario para la temporada 2026, el exceso de jugadores de cuadro en la organización texana ha abierto la posibilidad de un cambio.

En este sentido, de acuerdo con reportes provenientes de periodistas especializados como Chandler Rome y Miguel Lugo, su nombre se habría convertido en uno de los más atractivos para varias franquicias que buscan reforzar su infield con un bateador probado y versátil.

Este interés por Paredes no es casualidad. Su capacidad para desempeñarse como tercera base y bateador designado, sumada a su poder ofensivo y experiencia internacional, lo convierten en una pieza valiosa.

Isaac Paredes despierta interés en el mercado de la MLB tras el exceso de jugadores de cuadro en Houston Astros. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

En este contexto, cinco equipos han surgido como posibles interesados en las capacidades del mexicano, cada uno con necesidades específicas y un proyecto en el que podría encajar.

Boston Red Sox: la opción más sonada

De acuerdo con los adelantos, los Red Sox aparecerían como el candidato más fuerte en la contienda por Paredes. El equipo busca reforzar su tercera base y añadir un bate confiable que pueda aportar estabilidad en el lineup.

Necesitan recuperar protagonismo en la División Este.

Fenway Park sería un escaparate mediático ideal para el sonorense.

Paredes aportaría poder ofensivo y consistencia en el cuadro.

Boston Red Sox se ha posicionado como el principal candidato para fichar a Isaac Paredes y reforzar su tercera base en la MLB. (Foto: Eric Canha-USA TODAY Sports)

En Boston, el mexicano tendría la oportunidad de convertirse en pieza clave de un proyecto que busca volver a la élite. Su llegada representaría un movimiento estratégico para un equipo que necesita recuperar competitividad.

Detroit Tigers y Texas Rangers: entre pasado y presente

Los Tigers conocen bien a Paredes, pues fue el equipo donde debutó en Grandes Ligas. Un posible regreso a Detroit tendría un componente sentimental, pero también práctico: el club necesita experiencia en su joven roster.

Detroit busca liderazgo en un plantel en reconstrucción.

Texas Rangers , campeones recientes, quieren profundidad en el infield.

La versatilidad de Paredes encajaría en un proyecto ganador.

Los Detroit Tigers estarían considerando el regreso de Paredes, destacando su experiencia y liderazgo para un roster en reconstrucción. (Foto: David Richard-USA TODAY Sports)

En cualquiera de estos dos escenarios, Paredes aportaría equilibrio. En Detroit sería mentor de jóvenes talentos, mientras que en Texas reforzaría un equipo que apunta a mantenerse en la élite.

Oakland Athletics y Pittsburgh Pirates: proyectos en construcción

Los Athletics atraviesan una etapa de reconstrucción y la incorporación de Paredes aportaría liderazgo y poder ofensivo en un plantel que carece de figuras consolidadas.

Oakland necesita experiencia y producción inmediata.

Pittsburgh busca acompañar a sus jóvenes con un bate confiable.

Paredes ofrece versatilidad y capacidad para producir carreras.

Pittsburgh Pirates estudia sumar a Paredes para fortalecer el lineup y acompañar el desarrollo de sus jóvenes promesas en la MLB. (Foto: Charles LeClaire-USA TODAY Sports)

De esta manera, en estos equipos, el mexicano tendría un rol protagónico. Sería un referente en Oakland y un complemento ideal en Pittsburgh, ayudando a ambos proyectos a dar un salto hacia la competitividad.