México presenta su roster completo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: repetirán figuras que brillaron en la edición pasada

Repiten figuras clave que llevaron al equipo al histórico tercer lugar en 2023, como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Luis Urías y Joey Meneses

México presentó su roster final
México presentó su roster final de 30 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, combinando experiencia de Grandes Ligas y talento emergente. (Ilustración de Jesús Aviles/Infobae)

La Selección Mexicana de Béisbol presentó su roster final para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, una lista que recupera a gran parte de los peloteros que protagonizaron la histórica campaña de 2023, en la que el equipo alcanzó las semifinales del torneo.

Bajo la dirección de Benjamín Gil, la nómina nacional incluye a jugadores con experiencia en Grandes Ligas y a nuevos talentos que buscarán superar el tercer lugar conseguido en la edición anterior.

Tras brillar en la edición de 2023, el mexicano Randy Arozarena fue el primer jugador confirmado para representar a México en el Clásico Mundial. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

El anuncio oficial se realizó este jueves 5 de febrero, marcando el inicio de la preparación formal para el certamen internacional que comenzará el 6 de marzo en Houston, Texas.

Figuras consolidadas y estrellas de Grandes Ligas

El roster definitivo integra a 30 peloteros, de los cuales 13 participaron en la MLB la última temporada. Este grupo combina experiencia internacional y juventud, con la meta de mejorar la destacada actuación de 2023.

Pitchers

  • Javier Assad (repite)
  • Jesús Cruz (repite)
  • José Urquidy (repite)
  • Gerardo Reyes (repite)
  • Taijuan Walker (repite)
  • Alexander Armenta (debutante)
  • Brennan Bernardino (debutante)
  • Taj Bradley (debutante)
  • Alex Carrillo (debutante)
  • Daniel Duarte (debutante)
  • Robert García (debutante)
  • Luis Gastélum (debutante)
  • Andrés Muñoz (debutante)
  • Samuel Natera (debutante)
  • Víctor Vodnik (debutante)

Infielders

  • Jonathan Aranda (repite)
  • Joey Meneses (repite)
  • Rowdy Téllez (repite)
  • Luis Urías (repite)
  • Nick Gonzales (debutante)
  • Joey Ortiz (debutante)
  • Jared Serna (debutante)
  • Ramón Urías (debutante)

Outfielders

  • Randy Arozarena (repite)
  • Alek Thomas (repite)
  • Jarren Duran (repite)
  • Julián Ornelas (debutante)
  • Alejandro Osuna (debutante)

Catchers

  • Alexis Wilson (repite)
  • Alejandro Kirk (debutante)
Roster final de los 30 jugadores mexicanos que representarán a México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (X/ @MexicoBeis)

De esta manera, el roster final de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 está integrado por 30 jugadores: 15 pitchers, 8 infielders, 5 outfielders y 2 catchers, bajo la dirección de Benjamín Gil. Esta selección combina experiencia internacional y talento emergente para buscar un lugar protagónico en el torneo.

Ajustes y bajas en la convocatoria

La construcción del equipo no estuvo exenta de desafíos. Restricciones médicas y demás dificultades dejaron fuera a figuras como Isaac Paredes y Marcelo Mayer, por lo que el cuerpo técnico echó mano de una prelista de 50 jugadores para cubrir los espacios.

El staff de lanzadores se vio reforzado con la confirmación de Javier Assad, brazo confiable y versátil que ya disputó el torneo anterior, y con jóvenes como Taj Bradley y Victor Vodnik, quienes buscan su consolidación internacional.

Con la dupla histórica de los hermanos Urías, la Selección Mexicana enfrenta un grupo desafiante en Daikin Park y apunta a llegar a la ronda de cuartos de final con una afición llena de ilusión. (X/ @MexicoBeis)

La convocatoria también destacó por reconocer el aporte de la dupla de hermanos Ramón y Luis Urías, que hará historia al compartir el diamante en el Clásico Mundial.

Calendario y expectativas en Houston

México formará parte del Grupo B, con todos sus juegos de la primera ronda programados en el Daikin Park de Houston:

  • 6 de marzo: México vs Gran Bretaña
  • 8 de marzo: México vs Brasil
  • 9 de marzo: México vs Estados Unidos
  • 11 de marzo: México vs Italia
México buscará superar el histórico tercer lugar de 2023 en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, iniciando su preparación en Houston.(seguimiento a Randy Arozarena) Foto: Reuters

En este sentido, la meta es clara: avanzar a la ronda de cuartos de final y volver a instalarse entre los mejores del mundo. El equipo dirigido por Benjamín Gil combina experiencia, juventud y profundidad en cada línea, alimentando la ilusión de una afición que espera ver a México dar el salto definitivo en el escenario global del béisbol.

