¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

El carismático patinador jalisciense vuelve a la batalla en Milán-Cortina 2026, decidido a romper su propio récord e inspirar a todo un país dentro de la mayor competencia de talento y técnica mundial. REUTERS/Fabrizio Bensch

La clasificación de Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026 ha generado gran expectativa en México. El patinador jalisciense, que ya había hecho historia en Beijing 2022, vuelve a colocarse entre los mejores del mundo.

Carrillo buscará mejorar la posición 21 que obtuvo en su primera experiencia olímpica y demostrar que México puede competir con las potencias tradicionales del patinaje artístico.

Carrillo se afirma como símbolo del crecimiento del deporte invernal en México y referente latinoamericano del patinaje artístico masculino. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Su presencia en la final no sólo representa un logro personal, sino también un símbolo del crecimiento del deporte invernal en el país. De esta manera, el mexicano se prepara para enfrentarse a una competencia de altísimo nivel.

Donovan Carrillo: el orgullo mexicano

Antes de hablar de sus rivales, vale la pena destacar al protagonista de esta historia. Donovan Carrillo se clasificó en la posición 21 del programa corto con 75.56 puntos, pese a un error en el triple Axel.

Su rutina, acompañada por un remix de la canción Hip-Hip Chin Chin, conquistó al público con una mezcla de técnica y carisma.

Puntos totales: 75.56

Elementos técnicos: 39.71

Componentes artísticos: 36.85

Deducción: -1.00 por error técnico

Milano Cortina 2026 Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Milano Ice Skating Arena, Milan, Italy - February 10, 2026. Donovan Carrillo of Mexico performs during the Short Program REUTERS/Yara Nardi

Este resultado le aseguró su segunda final olímpica consecutiva, un hecho inédito para México en esta disciplina. Carrillo no sólo busca mejorar su posición histórica, sino también consolidarse como referente latinoamericano en el patinaje artístico.

Los favoritos al podio

La final contará con figuras que llegan como grandes favoritos y que marcan el nivel de exigencia de la competencia.

Ilia Malinin (EE.UU.) , apodado el Quad God , por su dominio de los saltos cuádruples.

Yuma Kagiyama (Japón) , campeón nacional con técnica impecable y gran presencia escénica.

Shun Sato (Japón) , sólido contendiente con medallas en torneos internacionales.

Adam Siao Him Fa (Francia) , actual campeón continental, reconocido por su estilo artístico.

Daniel Grassl (Italia), elegante y técnico, con el apoyo local como ventaja.

Ilia Malinin lidera el ranking del programa corto con 108.16 puntos, consolidándose como máximo favorito al podio olímpico. REUTERS/Yara Nardi

Estos patinadores representan la élite mundial y serán los rivales más difíciles de superar para Carrillo. Su presencia garantiza una final de altísima calidad técnica y artística.

El listado completo de finalistas

Además de los favoritos, la final reunirá a un total de 24 patinadores que disputarán las medallas. Aquí está el listado completo:

Ilia Malinin (EE.UU.) – 108.16

Yuma Kagiyama (Japón) – 103.07

Adam Siao Him Fa (Francia) – 102.55

Daniel Grassl (Italia) – 93.46

Mikhail Shaidorov (Kazajistán) – 92.94

Junhwan Cha (Corea del Sur) – 92.72

Kevin Aymoz (Francia) – 92.64

Andrew Torgashev (EE.UU.) – 88.94

Shun Sato (Japón) – 88.70

Stephen Gogolev (Canadá) – 87.41

Kyrylo Marsak (Ucrania) – 86.89

Petr Gumennik (AIN) – 86.72

Boyang Jin (China) – 86.55

Maxim Naumov (EE.UU.) – 85.65

Nika Egadze (Georgia) – 85.11

Matteo Rizzo (Italia) – 84.30

Denis Vasiljevs (Letonia) – 82.44

Aleksandr Selevko (Estonia) – 82.02

Lukas Britschgi (Suiza) – 80.87

Adam Hagara (Eslovaquia) – 80.30

Vladyslav Samoilov (Polonia) – 77.57

Kao Miura (Japón) – 76.77

Donovan Carrillo (México) – 75.56

Shun Sato y Yuma Kagiyama se han encargado de representar a Japón en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. REUTERS/Claudia Greco

Este listado refleja la magnitud del reto al que se enfrentará Donovan Carrillo. Estar entre los 24 mejores del mundo ya es un logro histórico, pero su reto será superar a competidores con puntajes muy altos y consolidar a México en la élite del patinaje artístico.