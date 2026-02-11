¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La clasificación de Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026 ha generado gran expectativa en México. El patinador jalisciense, que ya había hecho historia en Beijing 2022, vuelve a colocarse entre los mejores del mundo.
Carrillo buscará mejorar la posición 21 que obtuvo en su primera experiencia olímpica y demostrar que México puede competir con las potencias tradicionales del patinaje artístico.
Su presencia en la final no sólo representa un logro personal, sino también un símbolo del crecimiento del deporte invernal en el país. De esta manera, el mexicano se prepara para enfrentarse a una competencia de altísimo nivel.
Donovan Carrillo: el orgullo mexicano
Antes de hablar de sus rivales, vale la pena destacar al protagonista de esta historia. Donovan Carrillo se clasificó en la posición 21 del programa corto con 75.56 puntos, pese a un error en el triple Axel.
Su rutina, acompañada por un remix de la canción Hip-Hip Chin Chin, conquistó al público con una mezcla de técnica y carisma.
- Puntos totales: 75.56
- Elementos técnicos: 39.71
- Componentes artísticos: 36.85
- Deducción: -1.00 por error técnico
Este resultado le aseguró su segunda final olímpica consecutiva, un hecho inédito para México en esta disciplina. Carrillo no sólo busca mejorar su posición histórica, sino también consolidarse como referente latinoamericano en el patinaje artístico.
Los favoritos al podio
La final contará con figuras que llegan como grandes favoritos y que marcan el nivel de exigencia de la competencia.
- Ilia Malinin (EE.UU.), apodado el Quad God, por su dominio de los saltos cuádruples.
- Yuma Kagiyama (Japón), campeón nacional con técnica impecable y gran presencia escénica.
- Shun Sato (Japón), sólido contendiente con medallas en torneos internacionales.
- Adam Siao Him Fa (Francia), actual campeón continental, reconocido por su estilo artístico.
- Daniel Grassl (Italia), elegante y técnico, con el apoyo local como ventaja.
Estos patinadores representan la élite mundial y serán los rivales más difíciles de superar para Carrillo. Su presencia garantiza una final de altísima calidad técnica y artística.
El listado completo de finalistas
Además de los favoritos, la final reunirá a un total de 24 patinadores que disputarán las medallas. Aquí está el listado completo:
- Ilia Malinin (EE.UU.) – 108.16
- Yuma Kagiyama (Japón) – 103.07
- Adam Siao Him Fa (Francia) – 102.55
- Daniel Grassl (Italia) – 93.46
- Mikhail Shaidorov (Kazajistán) – 92.94
- Junhwan Cha (Corea del Sur) – 92.72
- Kevin Aymoz (Francia) – 92.64
- Andrew Torgashev (EE.UU.) – 88.94
- Shun Sato (Japón) – 88.70
- Stephen Gogolev (Canadá) – 87.41
- Kyrylo Marsak (Ucrania) – 86.89
- Petr Gumennik (AIN) – 86.72
- Boyang Jin (China) – 86.55
- Maxim Naumov (EE.UU.) – 85.65
- Nika Egadze (Georgia) – 85.11
- Matteo Rizzo (Italia) – 84.30
- Denis Vasiljevs (Letonia) – 82.44
- Aleksandr Selevko (Estonia) – 82.02
- Lukas Britschgi (Suiza) – 80.87
- Adam Hagara (Eslovaquia) – 80.30
- Vladyslav Samoilov (Polonia) – 77.57
- Kao Miura (Japón) – 76.77
- Donovan Carrillo (México) – 75.56
Este listado refleja la magnitud del reto al que se enfrentará Donovan Carrillo. Estar entre los 24 mejores del mundo ya es un logro histórico, pero su reto será superar a competidores con puntajes muy altos y consolidar a México en la élite del patinaje artístico.