Así brilló Donovan Carrillo y la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La delegación mexicana vivió un estreno histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno, destacando con el mayor grupo en tres décadas y la presencia de Donovan Carrillo y Sarah Schleper ondeando la bandera. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 fue un espectáculo trascendental que combinó tradición, innovación y música de talla mundial.

En medio de la majestuosidad del Estadio San Siro y las sedes alternas en las Dolomitas, México vivió un momento histórico con la presencia de su delegación más numerosa en más de tres décadas.

El patinador artístico y la esquiadora encabezaron a cinco atletas mexicanos por distintas sedes en la apertura olímpica. REUTERS/Mike Segar

El país desfiló con orgullo, encabezado por Donovan Carrillo y Sarah Schleper como abanderados. La mezcla de juventud y experiencia, junto con la diversidad de disciplinas representadas, convirtió a la delegación mexicana en una de las más comentadas de la ceremonia.

México en el desfile de naciones

La delegación mexicana, luciendo el uniforme “La piel en el viento”, estuvo conformada por cinco atletas que se repartieron en distintas sedes, reflejando la naturaleza “multiciudad” de estos Juegos.

Donovan Carrillo (patinaje artístico) ondeó la bandera en San Siro, Milán.

Sarah Schleper (esquí alpino) portó el estandarte en Cortina d’Ampezzo.

Lasse Gaxiola (esquí alpino) desfiló en Livigno.

Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo) participaron en Predazzo.

La delegación mexicana sorprendió en la espectacular inauguración, luciendo el uniforme “La piel en el viento” mientras Donovan Carrillo y Sarah Schleper encabezaron el desfile. REUTERS/Yves Herman

Este despliegue mostró a México como una delegación diversa y con identidad propia, reforzada por el uniforme oficial “La piel en el viento”, que destacó por sus detalles culturales.

Para muchos, su llegada fue un momento de orgullo nacional y un símbolo del crecimiento del deporte invernal en el país.

Un espectáculo cultural y musical

La ceremonia no sólo representó un momento deportivo, sino también un despliegue artístico pensado para emocionar a todos los públicos.

Mariah Carey interpretó una pieza en italiano como parte del tema central “Armonía”.

Andrea Bocelli regresó a un escenario olímpico dos décadas después de Turín 2006.

Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli y Ghali aportaron diversidad con pop, ópera, música clásica y rap.

Con interpretaciones llenas de emoción, Mariah Carey en italiano y Andrea Bocelli en su regreso olímpico robaron suspiros en la ceremonia inaugural. REUTERS/Yves Herman

Además, se rindió homenaje a la historia y cultura italiana con referencias al Renacimiento, la ópera y un tributo al diseñador Giorgio Armani.

Lo que significa para México

Más allá del desfile, la expectativa está puesta en lo que cada atleta puede lograr en competencia.

Carrillo será el primero en competir, buscando consolidarse como referente mundial del patinaje artístico.

Schleper y Gaxiola harán historia como la primera dupla madre-hijo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Martínez y Corona representan el esfuerzo por abrir camino en el esquí de fondo, una disciplina dominada por países nórdicos.

La ovación recibida en la ceremonia confirmó que México no sólo participa, sino que inspira con su entusiasmo y diversidad. La inauguración fue el inicio de un nuevo capítulo que puede marcar la historia olímpica del país.

El entusiasmo y la diversidad de la delegación mexicana inspiraron a la audiencia, marcando el inicio de un prometedor capítulo para México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, México brilló en Milán-Cortina 2026 con una delegación que combina experiencia, juventud y pasión. Así, la ceremonia sirvió como un escaparate perfecto para mostrar al mundo que el deporte invernal mexicano está listo para dejar huella.