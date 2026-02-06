México Deportes

Así brilló Donovan Carrillo y la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La delegación mexicana más numerosa en 30 años desfiló con orgullo en la inauguración de Milano-Cortina 2026

Guardar
La delegación mexicana vivió un
La delegación mexicana vivió un estreno histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno, destacando con el mayor grupo en tres décadas y la presencia de Donovan Carrillo y Sarah Schleper ondeando la bandera. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 fue un espectáculo trascendental que combinó tradición, innovación y música de talla mundial.

En medio de la majestuosidad del Estadio San Siro y las sedes alternas en las Dolomitas, México vivió un momento histórico con la presencia de su delegación más numerosa en más de tres décadas.

El patinador artístico y la
El patinador artístico y la esquiadora encabezaron a cinco atletas mexicanos por distintas sedes en la apertura olímpica. REUTERS/Mike Segar

El país desfiló con orgullo, encabezado por Donovan Carrillo y Sarah Schleper como abanderados. La mezcla de juventud y experiencia, junto con la diversidad de disciplinas representadas, convirtió a la delegación mexicana en una de las más comentadas de la ceremonia.

México en el desfile de naciones

La delegación mexicana, luciendo el uniforme “La piel en el viento”, estuvo conformada por cinco atletas que se repartieron en distintas sedes, reflejando la naturaleza “multiciudad” de estos Juegos.

  • Donovan Carrillo (patinaje artístico) ondeó la bandera en San Siro, Milán.
  • Sarah Schleper (esquí alpino) portó el estandarte en Cortina d’Ampezzo.
  • Lasse Gaxiola (esquí alpino) desfiló en Livigno.
  • Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo) participaron en Predazzo.
La delegación mexicana sorprendió en
La delegación mexicana sorprendió en la espectacular inauguración, luciendo el uniforme “La piel en el viento” mientras Donovan Carrillo y Sarah Schleper encabezaron el desfile. REUTERS/Yves Herman

Este despliegue mostró a México como una delegación diversa y con identidad propia, reforzada por el uniforme oficial “La piel en el viento”, que destacó por sus detalles culturales.

Para muchos, su llegada fue un momento de orgullo nacional y un símbolo del crecimiento del deporte invernal en el país.

Un espectáculo cultural y musical

La ceremonia no sólo representó un momento deportivo, sino también un despliegue artístico pensado para emocionar a todos los públicos.

  • Mariah Carey interpretó una pieza en italiano como parte del tema central “Armonía”.
  • Andrea Bocelli regresó a un escenario olímpico dos décadas después de Turín 2006.
  • Laura Pausini, Lang Lang, Cecilia Bartoli y Ghali aportaron diversidad con pop, ópera, música clásica y rap.
Con interpretaciones llenas de emoción,
Con interpretaciones llenas de emoción, Mariah Carey en italiano y Andrea Bocelli en su regreso olímpico robaron suspiros en la ceremonia inaugural. REUTERS/Yves Herman

Además, se rindió homenaje a la historia y cultura italiana con referencias al Renacimiento, la ópera y un tributo al diseñador Giorgio Armani.

Lo que significa para México

Más allá del desfile, la expectativa está puesta en lo que cada atleta puede lograr en competencia.

  • Carrillo será el primero en competir, buscando consolidarse como referente mundial del patinaje artístico.
  • Schleper y Gaxiola harán historia como la primera dupla madre-hijo en unos Juegos Olímpicos de Invierno.
  • Martínez y Corona representan el esfuerzo por abrir camino en el esquí de fondo, una disciplina dominada por países nórdicos.

La ovación recibida en la ceremonia confirmó que México no sólo participa, sino que inspira con su entusiasmo y diversidad. La inauguración fue el inicio de un nuevo capítulo que puede marcar la historia olímpica del país.

El entusiasmo y la diversidad
El entusiasmo y la diversidad de la delegación mexicana inspiraron a la audiencia, marcando el inicio de un prometedor capítulo para México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, México brilló en Milán-Cortina 2026 con una delegación que combina experiencia, juventud y pasión. Así, la ceremonia sirvió como un escaparate perfecto para mostrar al mundo que el deporte invernal mexicano está listo para dejar huella.

Temas Relacionados

Donovan CarrilloJuegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos de Invierno 2026OlimpiadasInauguraciónCeremonia InauguralDelegación MexicanaSarah SchleperLasse GaxiolaMilán-Cortina 2026MilánEstadio San CiroMariah CareyAndrea BocelliLaura Pausinimexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno

Con una rutina que inicia antes del amanecer el patinador mexicano busca dejar huella en el escenario mundial del patinaje artístico

Así es la rutina de

¿Más competencia para Santi Giménez?: este es el delantero que el Milán estaría buscando fichar

En medio de la recuperación de Santiago Giménez, la directiva se encontraría analizando la incorporación de un atacante italiano

¿Más competencia para Santi Giménez?:

Hijo del Santo le rinde homenaje a su padre en Tepito

Tras 42 años de su muerte, El Santo es homenajeado por su hijo en la Iglesia de San Hipólito en Tepito

Hijo del Santo le rinde

Johnny Consejo junto a Mansoor y Mason Madden buscan humillar a Soberano Jr. y Los Hermanos Chávez

Rivalidades, campeonatos y cuentas pendientes marcan la función del viernes en la Arena México

Johnny Consejo junto a Mansoor

Christian Ebere llega a México para cerrar su fichaje con Cruz Azul

El delantero nigeriano llegó en la recta final del mercado y firmará contrato por tres años con el conjunto cementero

Christian Ebere llega a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez dicta prisión preventiva al

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

Detienen a cinco personas por robo a casa habitación en CDMX: se vestían como trabajadores de limpia

Quién es “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar detenido en Querétaro

FGJCDMX desmantela punto de narcomenudeo operado por policías auxiliares

Secuestran en Salamanca a excandidato a presidente municipal por el PAN

ENTRETENIMIENTO

Graco Sendel comparte detalles de

Graco Sendel comparte detalles de su nuevo personaje tras el éxito en Doménica Montero

Rodrigo Prieto es el mexicano detrás de la filmación de Opalite, el nuevo video de Taylor Swift

Intocable en la Plaza de Toros de la CDMX: precios oficiales, fechas y preventa de boletos

Vinculan a proceso a Livia Brito por falsedad de declaraciones en el caso de Ernesto Zepeda

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 6 de febrero

DEPORTES

Así es la rutina de

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno

¿Más competencia para Santi Giménez?: este es el delantero que el Milán estaría buscando fichar

Hijo del Santo le rinde homenaje a su padre en Tepito

Johnny Consejo junto a Mansoor y Mason Madden buscan humillar a Soberano Jr. y Los Hermanos Chávez

Christian Ebere llega a México para cerrar su fichaje con Cruz Azul