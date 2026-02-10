México Deportes

Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por clasificar a las finales en los Juegos Olímpico de Invierno

El patinador mexicano asegura su lugar entre los mejores del mundo en Milano Cortina 2026, siendo reconocido por figuras nacionales

La actuación del deportista ha suscitado reconocimiento nacional e internacional. (Especial)

Donovan Carrillo, patinador mexicano, logró acceder este martes 10 de febrero a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

La noticia de su clasificación fue celebrada por diversas figuras públicas, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó su reconocimiento a través de redes sociales. El mensaje resaltó el orgullo que representa Carrillo para México, subrayando la relevancia de su avance en una competencia internacional de alto nivel.

La mandataria expresó su reconocimiento a Carrillo por su desempeño a través de su cuenta de X. (x/ @Claudiashein)

El patinador, quien ya había hecho historia en Beijing 2022, volvió a posicionarse entre la élite mundial y repetirá presencia en una final olímpica, un hecho inédito para un atleta nacional en esta disciplina.

Rendimiento de Donovan Carrillo en la pista

El desempeño de Donovan Carrillo en el Milano Ice Skating Arena fue uno de los momentos más destacados para la delegación mexicana. Su rutina, musicalizada con un remix de Hip-Hip Chin Chin, mostró una combinación de técnica y expresión artística.

  • Total de puntos obtenidos: 75.56 (39.71 en elementos técnicos, 36.85 en componentes, -1.00 de deducción)
  • Posición tras el programa corto: Entre los 24 mejores del mundo
  • Rutina musical: “Hip-Hip Chin Chin”, mezcla de jazz y samba
  • Respuesta del público: Aplausos y muestras de apoyo en el recinto
El público del Milano Ice Skating Arena mostró entusiasmo y apoyo por la destacada actuación de Donovan Carrillo. REUTERS/Amanda Perobelli

Tras finalizar su participación, Carrillo expresó: “Esto es para México: los sueños sí se pueden cumplir”. Esta actuación lo consolidó como referente nacional y abrió nuevas expectativas para lo que pueda lograr en la final.

Preparación y apoyo institucional

El camino de Donovan Carrillo hacia la final olímpica ha estado acompañado de una estructura de apoyo internacional y nacional. Su formación y entrenamientos han sido clave para su evolución como atleta.

  • Ciudad de entrenamiento: Toronto, Canadá
  • Entrenadores: Jonathan Mills y Myke Gillman
  • Respaldo institucional: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)
  • Objetivo: Superar la posición 22 conseguida en Beijing 2022
El objetivo principal de Donovan Carrillo es superar la histórica posición 22 alcanzada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. (REUTERS/Amanda Perobelli)

En este sentido, el respaldo de la CONADE y la orientación técnica de sus entrenadores han sido determinantes para lograr una segunda clasificación a la final olímpica, hecho inédito para el patinaje artístico mexicano.

Próximo reto: la final en Milano Cortina

La participación de Donovan Carrillo en la final está programada para el viernes 13 de febrero al mediodía (hora del centro de México). El patinador buscará mejorar su desempeño anterior y dejar una huella en el evento más importante del ciclo invernal.

  • Fecha de la final: Viernes 13 de febrero, 12:00 horas (centro de México)
  • Meta: Superar su propio registro y mantener la presencia de México en la élite internacional
  • Reacciones: Felicitaciones públicas de figuras políticas, deportistas y usuarios en redes sociales
El objetivo principal de Donovan Carrillo en la final es superar su registro previo y confirmar la presencia de México en la élite del patinaje internacional. (TW Conade)

El avance del atleta jalisciense, respaldado por el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum y de distintas figuras públicas, representa un nuevo impulso para el deporte invernal en México.

En este sentido, Carrillo continuará con su preparación en busca de obtener un resultado histórico para el país en la cita olímpica de Milano Cortina 2026.

