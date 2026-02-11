Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La clasificación de Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026 ha despertado entusiasmo en México y en la comunidad internacional del deporte.
Tras una rutina sólida en el programa corto, donde obtuvo un total de 75.56 puntos, el patinador tapatío aseguró su lugar entre los mejores 24 del mundo y ahora se prepara para disputar la prueba definitiva en la competencia.
Su presencia en esta final no sólo es un logro personal, sino también un símbolo del crecimiento del deporte en México. Tras su histórica participación en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en alcanzar la final de patinaje artístico, ahora tiene la misión de superar su marca y consolidarse como un referente.
Fecha y horario de la final
El momento más esperado ya tiene fecha y hora confirmada. Donovan Carrillo competirá en la final el viernes 13 de febrero de 2026, en el Milano Ice Skating Arena.
- Fecha: viernes 13 de febrero de 2026
- Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)
- Lugar: Milano Ice Skating Arena
Así, el recinto será testigo de la cita clave para la delegación mexicana. Carrillo buscará superar la posición 21 que obtuvo en Beijing 2022 y consolidarse como referente latinoamericano en el patinaje artístico.
Dónde ver la final en México
Los aficionados tendrán varias opciones para seguir la actuación de Donovan en vivo y de manera gratuita. La cobertura permitirá que millones de espectadores acompañen al patinador en su momento más importante.
- Televisión abierta: Canal 9 transmitirá la competencia en México.
- Claro Sports: ofrecerá cobertura en televisión y plataformas digitales.
- ViX: brindará streaming accesible desde móviles, computadoras y televisores inteligentes.
Gracias a estas alternativas, la final será accesible para todo el público mexicano. De esta manera, nadie se quedará fuera de la experiencia olímpica, asegurando que el país entero pueda vibrar con cada salto y giro de Carrillo.
Los rivales a vencer
La final reunirá a los patinadores más destacados del mundo, lo que convierte la competencia en un reto de altísimo nivel. Donovan enfrentará a figuras que llegan como favoritos al podio.
- Ilia Malinin (EE.UU.), apodado el Quad God, por su dominio de los saltos cuádruples.
- Yuma Kagiyama (Japón), campeón nacional y subcampeón del Grand Prix 2025.
- Shun Sato (Japón), sólido contendiente con medallas en competencias internacionales.
- Maxim Naumov (EE.UU.), quien llega con gran consistencia y una historia personal que ha conmovido al público.
En este sentido, la magnitud del desafío que Carrillo tiene por delante es motivo de especulación. Su técnica, carisma y capacidad de conectar con el público serán sus armas más poderosas para demostrar que México también pertenece a la élite del patinaje artístico.