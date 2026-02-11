México Deportes

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El país entero podrá seguir cada salto y giro de su patinador estrella gracias a transmisiones gratuitas y por servicios de streaming

Guardar
El patinador tapatío aseguró su
El patinador tapatío aseguró su lugar entre los 24 mejores del mundo tras una sólida rutina en el programa corto y buscará romper su marca histórica de Beijing 2022. (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae)

La clasificación de Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026 ha despertado entusiasmo en México y en la comunidad internacional del deporte.

Tras una rutina sólida en el programa corto, donde obtuvo un total de 75.56 puntos, el patinador tapatío aseguró su lugar entre los mejores 24 del mundo y ahora se prepara para disputar la prueba definitiva en la competencia.

Con un total de 75.56
Con un total de 75.56 puntos, el patinador tapatío se posicionó entre los mejores 24 del mundo que disputarán la instancia final. REUTERS/Claudia Greco

Su presencia en esta final no sólo es un logro personal, sino también un símbolo del crecimiento del deporte en México. Tras su histórica participación en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en alcanzar la final de patinaje artístico, ahora tiene la misión de superar su marca y consolidarse como un referente.

Fecha y horario de la final

El momento más esperado ya tiene fecha y hora confirmada. Donovan Carrillo competirá en la final el viernes 13 de febrero de 2026, en el Milano Ice Skating Arena.

  • Fecha: viernes 13 de febrero de 2026
  • Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Lugar: Milano Ice Skating Arena

Así, el recinto será testigo de la cita clave para la delegación mexicana. Carrillo buscará superar la posición 21 que obtuvo en Beijing 2022 y consolidarse como referente latinoamericano en el patinaje artístico.

Dónde ver la final en México

Los aficionados tendrán varias opciones para seguir la actuación de Donovan en vivo y de manera gratuita. La cobertura permitirá que millones de espectadores acompañen al patinador en su momento más importante.

  • Televisión abierta: Canal 9 transmitirá la competencia en México.
  • Claro Sports: ofrecerá cobertura en televisión y plataformas digitales.
  • ViX: brindará streaming accesible desde móviles, computadoras y televisores inteligentes.
Donovan Carrillo buscará superar el
Donovan Carrillo buscará superar el lugar 21 obtenido en Beijing 2022, consolidando su trayectoria olímpica en Milán-Cortina. REUTERS/Fabrizio Bensch

Gracias a estas alternativas, la final será accesible para todo el público mexicano. De esta manera, nadie se quedará fuera de la experiencia olímpica, asegurando que el país entero pueda vibrar con cada salto y giro de Carrillo.

Los rivales a vencer

La final reunirá a los patinadores más destacados del mundo, lo que convierte la competencia en un reto de altísimo nivel. Donovan enfrentará a figuras que llegan como favoritos al podio.

  • Ilia Malinin (EE.UU.), apodado el Quad God, por su dominio de los saltos cuádruples.
  • Yuma Kagiyama (Japón), campeón nacional y subcampeón del Grand Prix 2025.
  • Shun Sato (Japón), sólido contendiente con medallas en competencias internacionales.
  • Maxim Naumov (EE.UU.), quien llega con gran consistencia y una historia personal que ha conmovido al público.
Entre los rivales destacados figuran
Entre los rivales destacados figuran Ilia Malinin y Maxim Naumov de Estados Unidos, así como Yuma Kagiyama y Shun Sato de Japón, todos favoritos en la competencia. (AP Foto/Ashley Landis)

En este sentido, la magnitud del desafío que Carrillo tiene por delante es motivo de especulación. Su técnica, carisma y capacidad de conectar con el público serán sus armas más poderosas para demostrar que México también pertenece a la élite del patinaje artístico.

Temas Relacionados

Donovan CarrilloJuegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos de Invierno 2026OlimpiadasMilán-Cortina 2026MilánTransmisiónFinalBeijin 2022mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul hace oficial la llegada de Nico Ibáñez: “Muy contento de estar aquí”

El delantero argentino naturalizado mexicano iniciará una nueva etapa de su carrera en la Liga MX como jugador de La Máquina Cementera

Cruz Azul hace oficial la

Cuáles son las opciones para Pumas en caso de una salida de Efraín Juárez

Efraín Juárez se estaría jugando su puesto en las próximas horas tras los malos resultados

Cuáles son las opciones para

Quiénes son los entrenadores de Donovan Carrillo, Myke Gillman y Jonathan Mills que ayudaron al mexicano en Juegos Olímpicos

Desde 2023 el nacido en Zapopan, Jalisco, se mudó a Canadá para continuar con su desempeño deportivo de alto nivel asesorado por expertos

Quiénes son los entrenadores de

Aníbal Godoy, capitán panameño, asegura que pueden superar a Pumas

El conjunto estadounidense llega al Olímpico Universitario con una ventaja de tres goles en la Concacaf Champions Cup

Aníbal Godoy, capitán panameño, asegura

Gobierno CDMX niega que el estadio de Cruz Azul se construya en el Parque Bicentenario: así lo informó Clara Brugada

Víctor Velázquez, director deportivo de La Máquina, se reunió con la mandataria para dialogar sobre el proyecto que pretenden realizar en la capital

Gobierno CDMX niega que el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera frenó operaciones por inseguridad

Minera frenó operaciones por inseguridad meses antes del secuestro de 10 ingenieros, mientras Harfuch asegura que no tenían reportes previos

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Cortazar, Guanajuato: un elemento resultó lesionado

Dan más de 10 años de cárcel para tres personas en Sonora por albergar a 36 migrantes de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán

Los 30 miembros del Cártel de Sinaloa detenidos en Querétaro no operaban ahí: “Aquí se juntaban”, asegura gobernador

Fiscalía de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de El Mayo Zambada en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Sobrino de Edith Márquez sufre

Sobrino de Edith Márquez sufre la muerte de su papá a sólo dos días de haber muerto su mamá: “Parece una pesadilla”

Influencer Sol León revela las razones por las que habría aceptado entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Fans de One Piece podrán convivir con Iñaki Godoy en evento exclusivo de la segunda temporada: así puedes asistir

Colaborador de Hoy alerta sobre una nueva modalidad de robo en el cajero automático

Él es el nuevo novio de Imelda Tuñón, afirman que la actriz estrena romance en medio de su polémica con Maribel Guardia

DEPORTES

Cruz Azul hace oficial la

Cruz Azul hace oficial la llegada de Nico Ibáñez: “Muy contento de estar aquí”

Cuáles son las opciones para Pumas en caso de una salida de Efraín Juárez

Quiénes son los entrenadores de Donovan Carrillo, Myke Gillman y Jonathan Mills que ayudaron al mexicano en Juegos Olímpicos

Aníbal Godoy, capitán panameño, asegura que pueden superar a Pumas

Gobierno CDMX niega que el estadio de Cruz Azul se construya en el Parque Bicentenario: así lo informó Clara Brugada