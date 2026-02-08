Obed Vargas apuesta por los Seattle Seahawks en la previa del Super Bowl

El Super Bowl también llegó a LaLiga y el mexicano tiene bien claro quién es su favorito. (Especial)

Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid, compartió su pronóstico para el Super Bowl LX al sumarse a una dinámica interna del club. Pese a que él no practica el futbol americano, al haber nacido en Estados Unidos tiene la cultura de este deporte muy presente en su educación.

Fue a través de una dinámica que realizó el Atleti durante los días previos al esperado evento deportivo. En ella, varios integrantes del plantel fueron invitados a revelar qué equipo apoyaban para la gran final entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

Varios de los jugadores reconocieron que no siguen esta disciplina y decidieron votar por Bad Bunny como el ganador de este evento, sin embargo, futbolistas como el propio Obed y el francés Antoine Griezmann se inclinaron por el mismo equipo.

El galo es uno de los jugadores más cercanos al joven mexicano. (IG Obed Vargas / DAZN)

¿Quién gana el Super Bowl 2026?

Vargas explicó que apoya a Seattle porque guarda una afinidad personal con la franquicia y señaló su deseo de que finalmente conquisten el Super Bowl tras una espera prolongada. “Seattle, los sigo a los Seahawks, el único equipo de la NFL que sigo. Ojalá ganen un Super Bowl porque hace mucho tiempo”, señaló el centrocampista al participar en la actividad.

Las respuestas de los demás futbolistas del club reflejaron un conocimiento diverso sobre el futbol americano. Mientras algunos admitieron no estar muy familiarizados con el deporte, la mayoría se inclinó a favor de los Patriots al elegir a su favorito para el campeonato.

El jugador del Atlético de Madrid dejó en claro quién es su favorito para llevarse el trofeo Vince Lombardi. Crédito: IG Atlético de Madrid

Entre las anécdotas destacadas, sobresalió la pasión de Koke Resurrección por New England Patriots. El jugador mostró en el video una camiseta firmada por Tom Brady, figura emblemática del equipo, reafirmando su condición de seguidor absoluto y sumando una dosis de entusiasmo al ambiente dentro del plantel.

El cierre de la dinámica dejó patente cómo el Super Bowl LX genera entusiasmo y conversación, incluso en equipos de fútbol europeos, reforzando la trascendencia global del evento.

Obed Vargas debuta con el Atleti

El mediocampista mexicano Obed Vargas vivió un estreno de ensueño con el Atlético de Madrid. Apenas unos días después de su fichaje procedente de la MLS, el joven futbolista sumó sus primeros minutos oficiales bajo las órdenes de Diego Simeone durante la contundente la derrota de los colchoneros 0-1 frente al Real Betis de Álvaro Fidalgo luego de entrar al minuto 70.

Se espera que pueda aparecer más minutos en LaLiga. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Tras el encuentro, que finalizó con victoria para los madrileños, el “Cholo” Simeone destacó la personalidad de Vargas: “Entró en un momento donde el partido pedía equilibrio y no le pesó la responsabilidad”. Con este debut ante un rival de jerarquía como el Betis, Obed Vargas levanta la mano para ser una pieza recurrente en el esquema del Atlético y llega con ritmo inmejorable para los próximos compromisos de la Selección Mexicana.

Con contrato firmado hasta 2030, Obed Vargas se perfila como una de las apuestas a largo plazo del conjunto colchonero, que ya se encuentra en las semifinales del torneo copero.