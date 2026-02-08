AZ Alkmaar vs Ajax: a qué hora y dónde ver a Mateo Chávez en la Jornada 22 de la Eredivisie

El defensor mexicano busca ganar más minutos en el terreno de juego. (IG Mateo Chávez)

El AZ Alkmaar, donde juega el mexicano Mateo Chávez, y el Ajax protagonizan uno de los encuentros más esperados de la Jornada 22 de la Eredivisie de los Países Bajos. El duelo, que se celebrará en el AFAS Stadion, enfrenta a dos equipos con objetivos claros en la lucha por posiciones europeas y de privilegio en la tabla.

El AZ Alkmaar ocupa la sexta posición en la clasificación y mantiene la ambición de acercarse a los puestos que otorgan acceso a competiciones continentales. Por su parte, el Ajax marcha en el cuarto lugar, decidido a consolidarse entre los equipos punteros y no ceder terreno ante sus inmediatos perseguidores.

Este encuentro resalta el contraste entre la tradición y el palmarés del Ajax y la reconocida fortaleza como local del AZ Alkmaar. Este factor convierte el partido en una cita clave del calendario del fútbol neerlandés, aunado a la necesidad de puntos del equipo de Chávez.

El Ajax intentará hacer valer su experiencia en encuentros decisivos, mientras que el AZ Alkmaar buscará apoyarse en su afición para mantener vivas sus aspiraciones en la Eredivisie.

El partido podría ser crucial al momento de repartir lugares para las competencias internacionales. (REUTERS/Valdrin Xhemaj)

Mateo Chávez quiere incrementar su historia en Europa

El camino del futbolista mexicano en Europa suele estar lleno de retos, adaptaciones culturales y una competencia feroz. Sin embargo, para Mateo Chávez, la decisión de abandonar la comodidad de la Liga MX para embarcarse en la aventura de la Eredivisie ha sido el paso correcto para alcanzar la madurez profesional.

En recientes declaraciones desde los Países Bajos, el joven defensor dejó clara su postura: su estancia en el extranjero no es una visita fugaz, sino el inicio de una trayectoria que busca emular a las grandes leyendas nacionales.

Chávez expresó su firme deseo de establecerse de manera definitiva en el fútbol europeo. “Quiero hacer una larga carrera en Europa y seguir la estela de otros mexicanos que triunfaron por aquí”, señaló, haciendo referencia a figuras de la talla de Andrés Guardado, Héctor Herrera, Rafael Márquez y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Para el lateral, el éxito no solo radica en permanecer, sino en evolucionar. Su ambición lo lleva a proyectar un futuro en las ligas más potentes del mundo, mencionando específicamente a la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España como sus destinos ideales a mediano plazo. Según Chávez, la capacidad técnica y la facilidad del idioma en el caso español facilitarían una transición hacia niveles de competencia donde la Champions League es el estándar habitual.

Su estadía en el club neerlandés no ha sido lo que espera, pero el exjugador de Chivas buscará tener más minutos en el terreno de juego. (IG Mateo Chávez)

Mundial México 2026: el objetivo final

Finalmente, el defensor subrayó que su presente en el AZ Alkmaar es el motor que espera lo catapulte a la Selección Mexicana, especialmente con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026. Al ser México uno de los países anfitriones, Chávez considera que participar en esta justa sería un hito irrepetible en su carrera.

“Jugar con México en una Copa del Mundo que se celebra en nuestro país es algo que seguramente no volverá a pasar”, concluyó con determinación. Por ahora, su enfoque permanece en la disciplina europea, convencido de que la constancia y el roce internacional son las únicas llaves para convertirse en un referente para las próximas generaciones de futbolistas mexicanos.

¿A qué hora y dónde ver a Mateo?

El encuentro se celebrará este domingo 8 de febrero en punto de las 07:30 horas (tiempo del centro de México) y podrás verlo a través de las plataformas de Disney+ Premium y por el canal de ESPN 2, en servicios de televisión de paga.