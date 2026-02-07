México Deportes

¿Cuándo y dónde ver a Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

El hijo de Sarah Schleper debuta en sus primeros juegos olímpicos, en donde espera tener una gran participación en esquí alpino

El esquí alpino vivirá una
El esquí alpino vivirá una escena sin precedentes con dos generaciones compitiendo por el mismo país. (Ilustración: Jovani Pérez)

La delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 vivirá un episodio poco común dentro del deporte de alto rendimiento. Por primera vez, una madre y su hijo competirán bajo la misma bandera nacional y en la misma disciplina, el esquí alpino, un hecho que ha despertado interés tanto en México como en la escena internacional.

La protagonista de esta historia es Sarah Schleper, una de las esquiadoras más experimentadas del circuito invernal, cuya trayectoria se extiende por más de dos décadas en competencias de élite. A su lado estará Lasse Gaxiola, su hijo, quien debutará en unos Juegos Olímpicos y dará el salto más importante de su joven carrera deportiva.

(Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)
Schleper no es una figura improvisada. Su presencia en pistas olímpicas se ha convertido en una constante a lo largo de los años, consolidándose como una atleta de resistencia, técnica y longevidad poco habituales en el esquí alpino. En esta ocasión, su participación adquiere un matiz distinto: no sólo representa a México, sino que comparte escenario con el atleta al que formó desde la infancia.

Para Lasse Gaxiola, Milano-Cortina 2026 marcará el inicio de su historia olímpica. El joven esquiador tendrá su estreno el sábado 14 de febrero, cuando dispute la prueba de descenso en dos mangas programadas a las 03:00 y 06:30 horas, tiempo del Centro de México. Estas competencias pondrán a prueba su velocidad, lectura del terreno y capacidad de adaptación ante una pista exigente.

El joven esquiador vivirá su
El joven esquiador vivirá su primera experiencia olímpica acompañado de una atleta con más de 20 años de carrera.

La actividad continuará el lunes, cuando vuelva a colocarse los esquís para enfrentar la prueba de slalom, nuevamente con dos descensos, el primero a las 03:00 horas y el segundo a las 06:30 horas. El slalom exige precisión extrema, cambios rápidos de dirección y una ejecución técnica impecable, lo que representa un desafío clave para su debut olímpico.

El caso de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola trasciende lo deportivo. Su participación conjunta simboliza la continuidad generacional, la formación dentro del alto rendimiento y la evolución del esquí alpino mexicano, una disciplina que históricamente ha tenido poca representación en el país.

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola competirán juntos en esquí alpino y marcarán un hecho inédito para el deporte mexicano.

Las competencias donde participará Lasse, así como la actividad olímpica en general, podrán seguirse en México a través de TUDN, la plataforma ViX, Canal Nu9ve y Claro Sports, señales que contarán con cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.

