¿Más competencia para Santi Giménez?: este es el delantero que el Milán estaría buscando fichar

La directiva del AC Milan acelera la búsqueda de un delantero de futuro ante la lesión de Santiago Giménez y consideraría a Moise Kean, de la Fiorentina, como la opción ideal. REUTERS/Jennifer Lorenzini

El AC Milan vive un momento crucial en la Serie A. La lesión sufrida por Santiago Giménez el 28 de octubre de 2025 lo ha dejado fuera de acción por varios meses y el club ha tenido que improvisar soluciones ofensivas.

Aunque Niclas Füllkrug llegó como refuerzo temporal para reforzar el ataque, la directiva se estaría en la búsqueda de un delantero de mayor proyección para el futuro.

Con Santiago Giménez fuera de las canchas por varios meses, el AC Milan estaría centrando sus esfuerzos en opciones como Moise Kean. REUTERS/Daniele Mascolo

En este escenario, la prensa italiana ha destacado el nombre de Moise Kean como candidato fuerte. El atacante de la Fiorentina reuniría las características que lo convierten en una opción atractiva para los rossoneri, y su llegada podría significar más competencia para el “Bebote”.

El perfil de Moise Kean

Moise Kean es un delantero joven pero con experiencia en ligas de élite. Su estilo de juego combina potencia y movilidad, lo que le permite adaptarse a diferentes esquemas ofensivos.

Edad: 25 años, en plena madurez futbolística.

Versatilidad: puede jugar como centro delantero o partir desde las bandas.

Potencia física: velocidad y fuerza para ganar duelos individuales.

Experiencia internacional: Juventus, Everton, PSG y Fiorentina.

Selección italiana: más de 20 partidos y 11 goles.

Kean destaca por su trayectoria internacional y por haber militado en clubes como la Juventus, Everton, PSG y Fiorentina.REUTERS/Alessandro Garofalo

En resumen, Kean es un atacante con recorrido y margen de crecimiento, capaz de aportar dinamismo y gol a cualquier equipo que lo fiche.

El interés del Milan

Como lo adelantó 365Scores, el Milan se encontraría buscando reforzar su delantera con un perfil que complemente a Rafael Leao y asegure estabilidad ofensiva. Allegri considera que Kean encaja en ese rol, aunque la operación no es sencilla.

Cláusula de rescisión: 62 millones de euros, considerada excesiva.

Rendimiento actual: apenas 6 goles en la temporada 2025/26, tras haber marcado 25 en la campaña anterior.

Ventana contractual: la cláusula solo puede activarse entre el 1 y el 15 de julio.

Estrategia de Milan: negociar por debajo del precio, aprovechando el bajón de rendimiento y la crisis de la Fiorentina.

La posible llegada de Kean aumentaría la competencia para Santiago Giménez y sumaría un socio ideal para Rafael Leao en el ataque rossonero. REUTERS/Daniele Mascolo

En definitiva, el Milan vería en Kean una apuesta estratégica, pero su llegada dependerá de las condiciones económicas y de las necesidades de la Fiorentina.

Implicaciones para Santiago Giménez

La posible llegada de Kean abriría un nuevo frente de competencia para Santiago Giménez. El delantero mexicano, que se recupera de su fractura de tobillo, deberá demostrar que puede recuperar su nivel y pelear por minutos en un equipo que no puede esperar demasiado.

Para Giménez, la competencia será dura, pero también representa la oportunidad para demostrar que aún puede ser protagonista en un club de élite.

Giménez ha compartido a través de sus redes el esfuerzo que ha realizado en su rehabilitación para poder reincorporarse al club. (Instagram/ @sant.gimenez)

Con Füllkrug como refuerzo temporal y Kean como potencial objetivo de verano, el Milan estaría configurando una delantera con múltiples opciones, lo que obligaría al “Bebote” a regresar en plenitud para consolidarse en Italia y mantener su lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.