DT del Milán habla sobre el futuro de Santi Giménez: “estará de baja entre 3 y 4 meses”

El atacante será baja por varios meses justo cuando era clave en los planes mundialistas de Javier Aguirre; su recuperación marcará su futuro en el AC Milan. REUTERS/Daniele Mascolo

El final del 2025 trajo consigo una noticia que preocupó tanto al AC Milan como a la Selección Mexicana: Santiago Giménez fue operado de una severa lesión en el tobillo derecho.

Hoy, el técnico del club, Massimiliano Allegri, confirmó que el delantero estará fuera de las canchas entre tres y cuatro meses.

El delantero mexicano fue sometido a cirugía tras fracturarse el tobillo derecho y estará fuera entre tres y cuatro meses, afectando tanto al AC Milan, que pelea por la Serie A, como a la Selección Mexicana rumbo al Mundial. REUTERS/Daniele Mascolo

La baja llegó en un momento clave de la temporada, pues el AC Milan se encuentra en la pelea por la Serie A y busca asegurar su lugar en la Champions League.

Allegri confirma la ausencia de Giménez y el fichaje de Füllkrug

La lesión, ocurrida el pasado 28 de octubre frente al Atalanta, no pudo resolverse con terapias físicas y obligó a una intervención quirúrgica. El proceso de recuperación será largo y exigente.

En rueda de prensa, Allegri confirmó tanto la prolongada ausencia del mexicano como la llegada del delantero alemán Niclas Füllkrug: “Giménez estará de baja entre 3 y 4 meses. Füllkrug ya llegó y nos ayudará”.

La dirección técnica del club decidió incorporar al delantero alemán Niclas Füllkrug tras la intervención quirúrgica de Giménez, quien será baja varios meses. Reuters/Cat Goryn

El fichaje del alemán se habría cerrado como una cesión con opción de compra, lo que permitiría evaluar su rendimiento sin comprometerse a largo plazo.

El impacto en el Milan y la competencia interna

El fichaje de Füllkrug responde a la necesidad inmediata de reforzar la ofensiva. Con 32 años, el atacante aporta experiencia, fortaleza física y juego aéreo, cualidades que el AC Milan considera vitales para mantener competitividad.

En un club de élite, las bajas prolongadas suelen intensificar la competencia interna, y el “Bebote” enfrentará un escenario complejo al regresar.

El Milan marcha segundo en la Serie A, pero los puntos actuales no garantizan sus objetivos.

La directiva busca estabilidad ofensiva en plena temporada.

Giménez, al volver, tendrá que demostrar que puede recuperar su lugar en el once titular.

La recuperación será larga y difícil, con la presión de un nuevo fichaje y la exigencia de regresar al máximo nivel antes de un torneo clave. REUTERS/Daniele Mascolo

Para Giménez, la llegada de un nuevo delantero implica un reto adicional: recuperar su nivel y competir por minutos en un equipo que no podrá esperarlo toda la vida.

México y el Mundial 2026

La lesión también preocupa a la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre. Giménez era considerado como uno de los referentes en ataque para el Mundial 2026.

Su regreso en abril lo dejaría con poco margen para recuperar ritmo competitivo. En este sentido:

Su participación dependerá de una rehabilitación perfecta.

Cualquier retraso podría comprometer su inclusión en la lista final de 26 convocados.

Permanecer en el Milan le garantiza competir en un entorno de alto nivel, clave para llegar en plenitud.

Giménez ha compartido a través de sus redes el esfuerzo que ha realizado en su rehabilitación para poder reincorporarse al club. (Instagram/ @sant.gimenez)

Es por ello que el “Bebote” deberá mostrar disciplina en su rehabilitación con la mira puesta en consolidarse en Italia y llegar en plenitud al Mundial 2026.