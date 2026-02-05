Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, se reunió con Clara Brugada: ¿Construirán su estadio en CDMX?

Clara Brugada posa con Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, durante una reunión donde abordaron temas de interés mutuo y posibles colaboraciones (X/ @ClaraBrugadaM)

La reciente reunión entre Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, reavivó las expectativas entre la afición sobre la construcción del nuevo estadio de la Máquina. Aunque todavía no se han revelado detalles formales sobre el motivo de la reunión, ambos sugirieron que podría haber avances y prometieron novedades para la afición cementera.

A través de redes sociales, Clara Brugada calificó el encuentro como “muy fructífero” y aseguró: “Muy pronto podremos anunciarles buenas noticias”. Por su parte, el presidente deportivo de Cruz Azul expresó su agradecimiento a la jefa de Gobierno, en sus redes sociales agradeció la plática: “Muy pronto les tendremos noticias”.

De acuerdo con las imágenes que compartió la mandataria capitalina, se observa que en la reunión también participaron funcionarios de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.

Clara Brugada Molina y representantes de Cruz Azul posan tras una "reunión fructífera" donde anticiparon el anuncio de "buenas noticias" (X/ @ClaraBrugadaM)

¿Cruz Azul construirá su estadio en la CDMX?

La publicación de estas fotografías junto a representantes de planeación urbana intensificó la especulación de la afición de Cruz Azul en redes sociales sobre un posible avance en el proyecto del estadio. Sin embargo, las declaraciones públicas mantienen cautela y no confirman ni el inicio de obras ni la selección de una sede.

A lo largo de las últimas décadas, Cruz Azul ha afrontado varios intentos no concretados para establecer su casa propia. En 2017, se manejó un proyecto en Iztapalapa que consideraba un complejo deportivo integral, pero el club desmintió rápidamente los rumores tras la filtración de imágenes por la firma Kontrast.

En 2019, autoridades de Tlalnepantla confirmaron reuniones con la directiva para explorar otra opción, que finalmente tampoco avanzó. Más recientemente, surgieron propuestas para construir en la Magdalena Mixhiuca, Xochimilco y Tlalpan, sin definiciones oficiales.

Incluso, Fernando Mercado Guaida, alcalde de Magdalena Contreras, llegó a desmentir la supuesta construcción del estadio de Cruz Azul en la capital. En 2023, Velázquez declaró que la inversión estimada para el estadio sería de USD 350 millones, aunque precisó que no existía aún un proyecto final ni se había definido la ubicación.

Víctor Velazquez presentó cómo sería el proyecto para el Estadio de Cruz Azul en Tlanepantla Crédito: X/@Victor_VelRan

La elección de la sede permanece como uno de los desafíos principales para la dirigencia. El Velódromo de la Magdalena Mixhuca es la opción más mencionada en los debates recientes, aunque se consideran alternativas en otras áreas del sur y oriente de la Ciudad de México. Incluso, la Cooperativa Cruz Azul llegó a difundir un video institucional de cómo será la casa del conjunto celeste.

Actualmente, Cruz Azul se encuentra en situación itinerante tras dejar de jugar como local en el Estadio Olímpico Universitario desde el Torneo Clausura 2026. La directiva ha expresado a las autoridades del fútbol mexicano su intención de volver al Estadio Azteca en el certamen actual, mientras utiliza otros recintos de la capital y de Puebla para sus partidos.