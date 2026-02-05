México Deportes

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, se reunió con Clara Brugada: ¿Construirán su estadio en CDMX?

La directiva de La Noria ha insistido en la necesidad de tener un estadio propio y ha comenzado a definir detalles para su edificación

Guardar
Clara Brugada posa con Víctor
Clara Brugada posa con Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, durante una reunión donde abordaron temas de interés mutuo y posibles colaboraciones (X/ @ClaraBrugadaM)

La reciente reunión entre Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, reavivó las expectativas entre la afición sobre la construcción del nuevo estadio de la Máquina. Aunque todavía no se han revelado detalles formales sobre el motivo de la reunión, ambos sugirieron que podría haber avances y prometieron novedades para la afición cementera.

A través de redes sociales, Clara Brugada calificó el encuentro como “muy fructífero” y aseguró: “Muy pronto podremos anunciarles buenas noticias”. Por su parte, el presidente deportivo de Cruz Azul expresó su agradecimiento a la jefa de Gobierno, en sus redes sociales agradeció la plática: “Muy pronto les tendremos noticias”.

De acuerdo con las imágenes que compartió la mandataria capitalina, se observa que en la reunión también participaron funcionarios de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.

Clara Brugada Molina y representantes
Clara Brugada Molina y representantes de Cruz Azul posan tras una "reunión fructífera" donde anticiparon el anuncio de "buenas noticias" (X/ @ClaraBrugadaM)

¿Cruz Azul construirá su estadio en la CDMX?

La publicación de estas fotografías junto a representantes de planeación urbana intensificó la especulación de la afición de Cruz Azul en redes sociales sobre un posible avance en el proyecto del estadio. Sin embargo, las declaraciones públicas mantienen cautela y no confirman ni el inicio de obras ni la selección de una sede.

A lo largo de las últimas décadas, Cruz Azul ha afrontado varios intentos no concretados para establecer su casa propia. En 2017, se manejó un proyecto en Iztapalapa que consideraba un complejo deportivo integral, pero el club desmintió rápidamente los rumores tras la filtración de imágenes por la firma Kontrast.

En 2019, autoridades de Tlalnepantla confirmaron reuniones con la directiva para explorar otra opción, que finalmente tampoco avanzó. Más recientemente, surgieron propuestas para construir en la Magdalena Mixhiuca, Xochimilco y Tlalpan, sin definiciones oficiales.

Incluso, Fernando Mercado Guaida, alcalde de Magdalena Contreras, llegó a desmentir la supuesta construcción del estadio de Cruz Azul en la capital. En 2023, Velázquez declaró que la inversión estimada para el estadio sería de USD 350 millones, aunque precisó que no existía aún un proyecto final ni se había definido la ubicación.

Víctor Velazquez presentó cómo sería el proyecto para el Estadio de Cruz Azul en Tlanepantla Crédito: X/@Victor_VelRan

La elección de la sede permanece como uno de los desafíos principales para la dirigencia. El Velódromo de la Magdalena Mixhuca es la opción más mencionada en los debates recientes, aunque se consideran alternativas en otras áreas del sur y oriente de la Ciudad de México. Incluso, la Cooperativa Cruz Azul llegó a difundir un video institucional de cómo será la casa del conjunto celeste.

Actualmente, Cruz Azul se encuentra en situación itinerante tras dejar de jugar como local en el Estadio Olímpico Universitario desde el Torneo Clausura 2026. La directiva ha expresado a las autoridades del fútbol mexicano su intención de volver al Estadio Azteca en el certamen actual, mientras utiliza otros recintos de la capital y de Puebla para sus partidos.

Temas Relacionados

Cruz AzulCDMXClara BrugadaVíctor VelázquezLiga MXestadiomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Obed Vargas confirma que quiere ir al Mundial 2026: “el Atlético de Madrid te acerca”

Con 20 años, el versátil centrocampista llega tras destacar en la MLS, con la mira en convertirse en referente del Tri en la Copa del Mundo

Obed Vargas confirma que quiere

Documental sobre la pelea Querétaro vs Atlas: cuándo se estrena en México

El material indagará en profundidad los hechos del violento enfrentamiento entre aficionados de Querétaro y Atlas ocurrido en marzo de 2022

Documental sobre la pelea Querétaro

Pachuca confirma fractura de Alan Mozo: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

El lateral derecho se perderá lo que resta del Clausura 2026 y su recuperación será progresiva dependiendo su evolución

Pachuca confirma fractura de Alan

DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro

La directiva celeste negocia intensamente por el campeón de goleo, pero la disputa por su cláusula de rescisión mantiene en suspenso el posible traspaso

DT del Atlético San Luis

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo y Obed Vargas?: Esta sería la fecha

La expectativa por el posible debut simultáneo de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en España aumenta entre los aficionados de México

¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 50 mil litros de

Aseguran 50 mil litros de huachicol enterrados que formaban parte de un centro de almacenamiento en Guanajuato

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

Procesan a “El Moncho”, líder de Los Lavadora, célula ligada al CJNG en Querétaro

Violencia no cesa en Sinaloa: secuestran a cuatro hombres, una niña y una mujer en Mazatlán

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Rossana Nájera perdió sus ahorros

Rossana Nájera perdió sus ahorros al ser víctima de fraude en la compra de un departamento: “No hay vuelta de hoja”

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

Mitski en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, precios, preventa, y venta de boletos

Influencer francesa experta en elegancia destroza a Thalía y Gloria Trevi, pero aplaude a Fey y Paulina Rubio: “Vulgares”

¿Qué tan efectivo es el implante de naltrexona y cuáles son sus riesgos? Este tratamiento habría influido en la muerte de José Julián Figueroa

DEPORTES

Obed Vargas confirma que quiere

Obed Vargas confirma que quiere ir al Mundial 2026: “el Atlético de Madrid te acerca”

Documental sobre la pelea Querétaro vs Atlas: cuándo se estrena en México

Pachuca confirma fractura de Alan Mozo: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Liga MX Femenil: Todos los horarios y partidos que se disputarán en la Jornada 7

DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro