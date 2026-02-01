México Deportes

Serie del Caribe 2026: estos son los rosters de los equipos a los que se enfrentarán los representantes mexicanos

Los Leones del Escogido buscan repetir como campeones del certamen tras vencer a los Charros de Jalisco en la edición anterior

Los Leones del Escogido buscan
Los Leones del Escogido buscan repetir como campeones del certamen tras vencer a los Charros de Jalisco en la edición anterior.

Los Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán sueñan con regalarle a México su primer título de Serie del Caribe desde 2016, pero enfrente tendrán a los representantes de República Dominicana y Puerto Rico, quienes han dominado el historial de este torneo.

Con la participación de dos equipos mexicanos en esta edición y tras haberse quedado cerca de la gloria el año pasado, el béisbol del país busca reflejar el buen momento que vive con un campeonato.

Presentación Rosters Serie del Caribe

En esta semana, cada uno de los equipos dio a conocer su lista de jugadores que participará en el torneo. A continuación, te presentamos los rosters de cada uno de los equipos que integrará la Serie del Caribe:

Charros de Jalisco (México Rojo)

Los bicampeones de la Liga
Los bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico buscan cobrar revancha de la final del 2025, donde perdieron ante los Leones del Escogido.

Catchers

  • Santiago Chávez (Yaquis de Obregón)
  • Alexis Wilson (Tucson Baseball Team)
  • Francisco Córdoba

Infielders

  • Mateo Gil
  • Michael Wielansky
  • Willie Calhoun (Naranjeros de Hermosillo)
  • Christopher Gastélum
  • Reynaldo Rodríguez
  • Juan Carlos Gamboa (Yaquis de Obregón)
  • Connor Hollis

Outfielders

  • Julián Ornelas
  • Eric Filia (Cañeros de los Mochis)
  • Bligh Madris
  • Leo Heras (Algodoneros de Guasave)
  • Billy Hamilton

Pitchers

  • Luis Miranda (Cañeros de los Mochis)
  • Manny Bañuelos
  • Luis Iván Rodríguez
  • Ronald Medrano
  • César Gómez
  • Mario Meza
  • Miguel Aguilar
  • Jeff Ibarra (Algodoneros de Guasave)
  • Luis Márquez (Naranjeros de Hermosillo)
  • Matt Foster (Naranjeros de Hermosillo)
  • Jesús Cruz (Águilas de Mexicali)
  • Trevor Clifton
  • Gerardo Reyes

Mánager

  • Benjamín Gil

Tomateros de Culiacán (México Verde)

Los dirigidos por Lorenzo Bundy
Los dirigidos por Lorenzo Bundy buscan redimirse después de la final perdida.

Catchers

  • Juan Uriarte (Cañeros de los Mochis)
  • Alí Solís
  • Fernando Flores

Infielders

  • Luis Verdugo
  • Joey Meneses (Cañeros de los Mochis)
  • Rodolfo Amador
  • Ichiro Cano
  • Jasson Atondo (Naranjeros de Hermosillo)
  • Carlos Sepúlveda (Jaguares de Nayarit)
  • Victor Mendoza (Yaquis de Obregón)

Outfielders

  • Allen Córdoba (Yaquis de Obregón)
  • Estevan Florial (Águilas de Mexicali)
  • Fernando Villegas
  • Yadir Drake (Águilas de Mexicali)

Pitchers

  • Rafael Córdova (Algodoneros de Guasave)
  • Manny Barreda
  • David Reyes (Águilas de Mexicali)
  • Braulio Torres-Pérez (Venados de Mazatlán)
  • David Gutiérrez
  • Sasagi Sánchez
  • Norman Elenes (Algodoneros de Guasave)
  • Francisco Haro
  • Odrisamer Despaigne (Yaquis de Obregón)
  • Wilmer Ríos (Naranjeros de Hermosillo)
  • Faustino Carrera (Jaguares de Nayarit)
  • Guadalupe Chávez (Cañeros de los Mochis)
  • Miguel Vázquez
  • Anthony Gose

Manager

  • Lorenzo Bundy

Federales de Chiriquí (Panamá)

El equipo panameño busca hacer
El equipo panameño busca hacer historia en el torneo.

Catchers

  • Christian Bethancourt
  • Erasmo Caballero
  • Adrián Sugastey

Infielders

  • Jean Arnaez
  • Ryan Burrowes
  • Johan Camargo
  • Abraham Rodríguez
  • Rubén Tejada
  • Joshwan Wright

Outfielders

  • Luis Castillo
  • Pedro Catuy
  • José Ramos
  • Johnny Santos

Pitchers

  • Harold Araúz
  • Paolo Espino
  • Steven Fuentes
  • Jorge García
  • Miguel Gómez
  • Severino González
  • Alberto Guerrero
  • Humberto Mejía
  • Abdiel Mendoza
  • Kevin Miranda
  • Abdiel Saldaña
  • Enrique Saldaña
  • Ernesto Silva

Manager

  • José Mayorga

Leones del Escogido (República Dominicana)

Los Leones del Escogido buscan
Los Leones del Escogido buscan repetir como campeones en la Serie del Caribe.

Catchers

  • Michael de la Cruz
  • Julio Rodríguez

Infielders

  • Christian Adames
  • Erik González
  • Jonathan Guzmán
  • Marco Hernández
  • Gustavo Nuñez
  • Aderlin Rodríguez

Outfielders

  • Junior Lake
  • Sócrates Brito
  • Franchy Cordero
  • Elier Hernández
  • Jimmy Paredes

Pitchers

  • Oscar de la Cruz
  • Conner Greene
  • Travis Lakins
  • Radhames Liz
  • Enny Romero
  • Deury Carrasco
  • Alex Colomé
  • Joe Corbett
  • Luis Frías
  • Kenny Hernández
  • Greg Minier
  • Emailin Montilla
  • Phillips Valdez
  • Carlos Teller
  • Jefry Yan

Manager

  • Ramón Santiago

Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico)

Puerto Rico busca su primer
Puerto Rico busca su primer título de Serie del Caribe desde 2018.

Catchers

  • Juan Centeno
  • Christian Vázquez

Infielders

  • Jack López
  • Emmanuel Rivera
  • Shed Long Jr.
  • Andrew Velázquez
  • Yohandy Morales
  • Gabriel Cancel
  • Isan Díaz

Outfielders

  • Johneshwy Fargas
  • Rubén Castro
  • Jeremy Arocho
  • Nelson Velázquez

Pitchers

  • Eduardo Rivera
  • Andrew Baker
  • Daryl Thompson
  • Brady Tedesco
  • Jordan Morales
  • Dereck Rodríguez
  • Roel Ramírez
  • Blane Abeyta
  • Robert Gsellman
  • Collin Wiles
  • Andrew Marrero
  • Gabriel Rodríguez
  • David Lebrón
  • Chávez Fernander
  • Derek West

Manager

  • Omar López

Con estos jugadores, cada uno de los equipos competirá por los máximos honores en Guadalajara.

Máximos ganadores de la Serie del Caribe

Emilio Bonifacio de los Tigres
Emilio Bonifacio de los Tigres del Licey, en una fotografía de archivo.

En la edición 2025, República Dominicana extendió su hegemonía como el país más ganador en la historia de la Serie del Caribe, luego de que los Leones del Escogido vencieran a los Charros de Jalisco por 1-0.

  • República Dominicana: 23 títulos (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1988, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2020, 2021, 2023, 2025)
  • Puerto Rico: 16 títulos (1951, 1953, 1954, 1955, 1972, 1974, 1975, 1978, 1983, 1987, 1992, 1993, 1995, 2000, 2017, 2018)
  • México: 9 títulos (1976, 1986, 1996, 2002, 2005, 2011, 2013, 2014, 2016)
  • Cuba: 8 títulos (1949, 1952, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 2015)
  • Venezuela: 8 títulos (1970, 1979, 1982, 1984, 1989, 2006, 2009, 2024)
  • Panamá: 2 títulos (1950, 2019)
  • Colombia: 1 título (2022)

Por equipo

• Tigres del Licey 11 (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1991, 1994, 1999, 2004, 2008, 2023)

• Águilas Cibaeñas 6 (1997, 1998, 2001, 2003, 2007, 2021)

• Criollos de Caguas 5 (1954, 1974, 1987, 2017, 2018)

• Cangrejeros de Santurce 5 (1951, 1953, 1955, 1993, 2000)

• Leones del Escogido 5 (1988, 1990, 2010, 2012, 2025)

• Indios de Mayagüez 2 (1979, 1992)

• Leones del Caracas 2 (1982, 2006)

• Naranjeros de Hermosillo 2 (1976, 2014)

• Tomateros de Culiacán 2 (1996, 2002)

• Navegantes del Magallanes 2 (1970, 1979)

• Alacranes del Almendares 2 (1949, 1959)

• Águilas del Zulia 2 (1984, 1989)

• Yaquis de Ciudad Obregón 2 (2011, 2013)

• Venados de Mazatlán 2 (2005, 2016)

• Tigres del Marinao 2 (1957, 1958)

• Elefantes de Cienfuegos 2 (1956, 1960)

13 equipos empatados con 1

Los Leones del Escogido buscarán incrementar la cosecha de títulos de República Dominicana con un bicampeonato.

