México Deportes

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo

La máxima competencia del béisbol caribeño se llevará a cabo en Guadalajara del 1 al 7 de febrero, donde México competirá con dos equipos

La máxima competencia del béisbol
La máxima competencia del béisbol caribeño se llevará a cabo en Guadalajara del 1 al 7 de febrero, donde México competirá con dos equipos.

A lo largo de la historia, los equipos mexicanos han tenido grandes actuaciones en la Serie del Caribe, lo cual los ha consolidado como uno de los países con mayor nivel en la zona.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los máximos ganadores de la competición, México carga con una sequía de diez años sín título y con dos representantes en la próxima edición a celebrarse en Guadalajara, están obligados a conseguir el campeonato.

Ediciones de la Serie del Caribe donde ha sido campeón México

México cuenta con nueve títulos
México cuenta con nueve títulos a lo largo de la historia.

México participó por primera vez en la edición de 1971, luego de que la Liga Mexicana del Pacífico recibiera la invitación de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) para integrarse al torneo.

A partir de entonces, los equipos que quedan campeones en la LAMP tienen el derecho de representar a México en la Serie del Caribe, donde compiten con las máximas potencias del béisbol en la región.

Esta es la lista de equipos mexicanos que han sido campeones en la Serie del Caribe:

  • 1976 Naranjeros de Hermosillo
  • 1986 Águilas de Mexicali
  • 1996 Tomateros de Culiacán
  • 2002 Tomateros de Culiacán
  • 2005 Venados de Mazatlán
  • 2011 Yaquis de Obregón
  • 2013 Yaquis de Obregón
  • 2014 Naranjeros de Hermosillo
  • 2016 Venados de Mazatlán

Cada uno cuenta con dos títulos en su haber, a excepción de las Águilas de Mexicali que tienen uno.

México como sede de la Serie del Caribe

Ronald Medrano, lanzador mexicano, lanza
Ronald Medrano, lanzador mexicano, lanza frente a República Dominicana en la primera entrada del juego de béisbol en la Serie del Caribe, en el estadio Nido de las Águilas, en Mexicali, México, el domingo 2 de febrero de 2025.

A lo largo de la historia, muchas veces México ha sido el anfitrión de ediciones que han quedado en el recuerdo de todos los aficionados al Rey de los Deportes.

La primera edición que este torneo se llevó a cabo en territorio mexicano fue en Hermosillo 1974 y desde entonces han sido 18 ediciones en total que la Serie del Caribe ocurre dentro del país y con la del 2027 serán 19.

Esta es la lista completa de ediciones donde México ha sido sede del certamen:

  • 1974 - Hermosillo, Sonora
  • 1978 - Mazatlán, Sinaloa
  • 1982 - Hermosillo Sonora
  • 1985 - Mazatlán, Sinaloa
  • 1987 - Hermosillo, Sonora
  • 1989 - Mazatlán, Sinaloa
  • 1992 - Hermosillo, Sonora
  • 1983 - Mazatlán, Sinaloa
  • 1997 - Hermosillo, Sonora
  • 2001 - Culiacán, Sinaloa
  • 2005 - Mazatlán, Sinaloa
  • 2009 - Mexicali, Baja California
  • 2013 - Hermosillo, Sonora
  • 2017 - Culiacán, Sinaloa
  • 2018 - Guadalajara, Jalisco
  • 2021 - Mazatlán, Sinaloa
  • 2025 - Mexicali, Baja California
  • 2026 - Guadalajara, Jalisco
  • 2027-Hermosillo

Para esta edición, México contará con la representación de dos equipos tras la renuncia de Venezuela para formar parte del certamen.

Equipos que participarán en la Serie del Caribe

Allen Cordoba de Panamá le
Allen Cordoba de Panamá le da los cinco a sus compañeros después de que su equipo superó a su contraparte de Curazao en la Serie del Caribe en Miami el viernes 2 de febrero del 2024.

A menos de una semana para que comience el torneo, todavía queda por definir quién será el representante de la República Dominicana, el cual estará entre Leones del Escogido y los Toros del Este.

  • México: Charros y Tomateros
  • Rep. Dominicana: Ganador de la Lidom
  • Puerto Rico: Cangrejeros de Santurce
  • Panamá: Federales de Chiriquí

La Serie del Caribe comenzará el próximo domingo 1 de febrero y terminará el sábado 7 de febrero, donde se conocerá al campeón del certamen.

