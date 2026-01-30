México Deportes

Reportan que Víctor Dávila estaría con un pie fuera de América: este sería su nuevo equipo

Los azulcremas buscarían liberar una plaza de extranjero para registrar refuerzos, con las posibles salidas de Dávila y Rodrigo Aguirre hacia Tigres como opciones principales

El futuro de Víctor Dávila
El futuro de Víctor Dávila con el Club América permanece incierto en medio de un agitado mercado de fichajes. (Foto: Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

El futuro de Víctor Dávila con el Club América se encuentra en un punto de gran incertidumbre. El delantero chileno, que llegó a Coapa en el Apertura 2024 y fue parte del tricampeonato azulcrema, no ha logrado consolidarse como pieza clave en el esquema de André Jardine.

En medio de un mercado de fichajes agitado, la directiva de las Águilas se encuentra buscando liberar plazas de extranjeros para registrar a nuevos refuerzos, entre ellos destacando el brasileño Raphael Veiga. En este contexto, el nombre de Dávila aparecería como uno de los principales candidatos a salir.

Víctor Dávila y Rodrigo 'Búfalo'
Víctor Dávila y Rodrigo 'Búfalo' Aguirre serñian los principales candidatos a dejar el América en este periodo de transferencias. REUTERS/Henry Romero

De acuerdo con el periodista León Lecanda, aunque el presidente de Colo-Colo habría dado por caída la operación, el técnico Fernando Ortiz mantendría comunicación con el jugador y las posturas entre clubes podrían acercarse en los próximos días.

La necesidad de liberar plazas en América

El Club América atraviesa un momento clave en la planeación de su plantilla. Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, la directiva debe tomar decisiones rápidas para inscribir a sus refuerzos.

  • América necesita liberar al menos una plaza de extranjero.
  • La llegada de Raphael Veiga depende de este movimiento administrativo.
  • Víctor Dávila y Rodrigo “Búfalo” Aguirre son los principales candidatos a salir.
  • La salida de Aguirre hacia Tigres parece más avanzada, mientras que la de Dávila permanece en suspenso.
  • El alto salario de Dávila estaría complicando las negociaciones con posibles interesados.
La directiva del América estaría
La directiva del América estaría priorizando la liberación de plazas de extranjeros para registrar al brasileño Raphael Veiga como refuerzo clave. (Especial)

Por ello, la presión por liberar espacio es evidente y la directiva debe resolver pronto quién será el jugador sacrificado.

Colo-Colo, la opción más cercana

Según los reportes, el interés de Colo-Colo por Dávila fue real y se avanzó en pláticas, incluso con contacto directo entre el jugador y Fernando Ortiz, exentrenador del América.

Sin embargo, factores económicos y dudas del cuerpo técnico habrían frenado la operación. El sueldo del delantero sería elevado para los estándares del futbol chileno, y aunque se planteó que América absorbiera parte del pago, el acuerdo aún no se terminaría de concretar.

El técnico de Colo Colo,
El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, mantendría contacto directo con Dávila ante la posibilidad de un regreso al futbol chileno. Foto: Club América

Aun así, la información indica que las conversaciones no estarían cerradas del todo. El hecho de que Ortiz insista en mantener diálogo con Dávila mantendría viva la posibilidad de que el chileno regrese a su país, aunque todavía no existe nada oficial.

Un futuro abierto para Dávila

Por ahora, Víctor Dávila sigue entrenando con normalidad con los azulcremas. En este sentido, su continuidad dependería de cómo se muevan las piezas en el mercado y de si América logra cerrar acuerdos que le permitan liberar espacio.

El alto salario de Víctor
El alto salario de Víctor Dávila estaría complicando las negociaciones de su salida ante los posibles interesados. Crédito: PHOTOSPORT

La presión por inscribir a Veiga obligaría a la directiva a acelerar decisiones, pero el destino del chileno aún no está definido. De esta manera, lo único claro es que el tiempo corre y las Águilas necesitan resolver pronto el rompecabezas de su plantilla.

