BTS vs. Banda Tierra Sagrada: los mejores memes previo al partido entre México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

(Redes sociales/Captura de pantalla)

En redes sociales los aficionados del futbol, y también los que no tanto, ya disputan su propio partido antes de que el árbitro pite el 18 de junio en Guadalajara.

Y es que los mexicanos han compartido ingeniosos memes que contraponen Banda Tierra Sagrada con BTS, Maruchan con Ramen y La Rosa de Guadalupe con los K-dramas en X y TikTok previo a que se enfrente la Selección Mexicana vs. Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio.

PUBLICIDAD

El fenómeno tiene raíces en la comunidad K-pop de México, una de las más grandes de América Latina. Para millones de fans mexicanas, Corea del Sur no es solo un rival futbolístico: es el país de sus artistas favoritos, de las series que consumen en maratón y de la comida. Que el Tri y los Guerreros Taegeuk se enfrenten en casa convirtió el partido en un conflicto de identidades que la internet ha resuelto a su manera: con humor.

En Rusia 2018 nació una hermandad que el jueves se pone a prueba

Las banderas de México y Corea del Sur ondean en un estadio moderno y lleno, anticipando su encuentro en el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de esta amistad tiene fecha y lugar exactos. El 27 de junio de 2018, en Kazán, Corea del Sur derrotó 2-0 a Alemania en la última jornada del Grupo F. Con ese resultado, los surcoreanos eliminaron al campeón del mundo vigente y, de paso, le abrieron la puerta de los octavos de final a México, que dependía de ese marcador para avanzar.

PUBLICIDAD

Las imágenes que siguieron recorrieron el mundo: aficionados mexicanos celebrando en las calles de Moscú junto a coreanos, y la foto que se volvió símbolo de aquella noche, la de seguidores del Tri cargando en hombros al embajador surcoreano frente a su sede diplomática en la Ciudad de México. El cántico “¡Coreano, hermano, ya eres mexicano!” nació ahí.

El historial entre ambas selecciones es diverso, pues ambas escuadras se han enfrentado ya varias vece. En Francia 1998, México remontó un 0-1 para ganar 3-1 con doblete de Luis “El Matador” Hernández.

PUBLICIDAD

En Rusia 2018, el Tri venció 2-1 con goles de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández, aunque Son Heung-min descontó al final.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, México goleó 6-3 a Corea en cuartos de final con actuaciones de Henry Martín y Sebastián Córdova.

PUBLICIDAD

El último enfrentamiento fue el 10 de septiembre de 2025, un amistoso que terminó 2-2.

Guadalajara recibe a miles de coreanos: tequila, birria y Gangnam Style

Un grupo de visitantes asiáticos protagonizó uno de los momentos más virales del Mundial 2026 al desatar una fiesta improvisada en un restaurante mexicano.

Durante los primeros días del Mundial 2026, Guadalajara recibió una de las delegaciones de aficionados surcoreanos más numerosas que haya llegado a México para un evento deportivo. De cara al partido del jueves, se espera la llegada de decenas de miles de seguidores coreanos adicionales a la ciudad, lo que podría convertir el duelo en la mayor concentración de aficionados de Corea del Sur en territorio mexicano.

PUBLICIDAD

La convivencia ha sido visible desde el primer día. Videos de seguidores coreanos bailando Gangnam Style en taquerías del centro de Guadalajara, probando tortas ahogadas y birria, y recorriendo Tlaquepaque y el Centro Histórico circularon en redes. Varios aficionados surcoreanos entrevistados por medios mexicanos dijeron sentirse seguros y bien recibidos.

El tequila funcionó como punto de encuentro. Aficionados coreanos que visitaron cantinas tradicionales en Jalisco comentaron que conocían la bebida por la cultura popular, pero querían probarla directamente en el estado donde se produce. Del lado mexicano, la curiosidad fue recíproca: zonas de aficionados y restaurantes de Guadalajara registraron escenas de convivencia donde mexicanos les lanzaban porras con “¡BTS, BTS!“ o incluso de mujeres mexicanas buscando su propia historia de K-drama con coreanos.

PUBLICIDAD

Los mejores memes

Estos son los mejores memes que inundan las redes previo a que las dos selecciones amigas se enfrenten este jueves.

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

(Captura de pantalla/Redes sociales)

¿Cuándo es el México vs. Corea del Sur?

El partido se disputa este jueves 18 de junio a las 7:00 p.m., hora del centro de México, en el Estadio de Guadalajara. Ambos equipos llegan con tres puntos y con triunfos en la primera jornada, lo que convierte el duelo en una pelea directa por el liderato del Grupo A.

PUBLICIDAD

México venció 2-0 a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 8 y Raúl Jiménez cerró la cuenta al 66. La victoria tuvo un lunar: la expulsión del central César Montes al 91, que lo deja fuera del partido del jueves y obliga al técnico Javier Aguirre a reorganizar la zaga. La opción más probable pasa por retrasar a Edson Álvarez para que forme pareja central con Johan Vásquez.

Corea del Sur, dirigida por Hong Myung-bo, remontó 2-1 a la República Checa en el propio Estadio de Guadalajara. Fue abajo en el marcador hasta el minuto 65, cuando Hwang In-beom empató y el suplente Oh Hyeon-gyu dio la vuelta al marcador en el 79. El capitán Son Heung-min y el mediocampista Lee Kang-in llegan intactos al duelo.

PUBLICIDAD

Si México gana, cierra su clasificación a octavos con seis puntos y puede administrar el plantel en la última jornada ante la República Checa. Si gana Corea del Sur, supera al Tri en la tabla y queda a un empate de asegurar el pase. Un empate deja a ambos con cuatro puntos y la definición del grupo abierta hasta la última fecha.