Rodrigo Aguirre saldría del América para liberar plaza de extranjero: este es el club al que llegaría

Rodrigo Aguirre saldría del club América y ya tendría un nuevo equipo en la Liga MX (REUTERS/Raquel Cunha)

Rodrigo Aguirre está viviendo sus últimos instantes como jugador del club América. Debido a que el equipo de André Jardine necesita liberar una plaza de extranjero para el registro de su refuerzo Raphael Veiga, la directiva ya habría elegido al “sacrificado”.

Pese a que el Búfalo Aguirre fue una pieza importante en la delantera en cada ausencia de Henry Martín, los de Coapa llegaron a un acuerdo con el uruguayo, por lo que ya se tiene avanzada las pláticas para que firme con su nuevo equipo de la Liga MX.

Y es que, ante la cercanía del cierre de registros de futbolistas para el Clausura 2026, América apresuró los trámites para que Rodrigo Aguirre llegue a su nueva institución, la oferta lo llevaría a San Nicolás de los Garzas.

Búfalo Aguirre llegará a Tigres

Búfalo Aguirre llegará a Tigres ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

El delantero de 31 años está a un paso de ser nuevo jugador de Tigres UANL, luego de alcanzarse un acuerdo verbal con el América para la cesión del delantero uruguayo. Según 365Scores, la negociación prevé una cesión por un año y una opción de compra obligatoria en caso de que se cumplan objetivos deportivos, todo enmarcado en el cierre del mercado de fichajes de la Liga MX.

El avance del traspaso fue confirmado por Willie González a través de redes sociales, quien señaló que Aguirre “está muy cerca de vestirse de auriazul” y se posiciona como la incorporación más adelantada para el club regiomontano. 365Scores informó que solo restan asuntos administrativos para que el delantero se sume al conjunto regiomontano.

El acuerdo entre clubes establece que Aguirre llegará bajo la figura de cesión durante una temporada. La opción de compra obligatoria queda condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos definidos por las directivas. 365Scores precisó que ambas partes ya trazaron las bases del acuerdo, y la formalización podría producirse en breve.

Aguirre aceptó la propuesta después de que la directiva de Tigres le garantizó protagonismo en el ataque ( REUTERS/Henry Romero)

La voluntad del futbolista resultó determinante en la operación. Según 365Scores, Aguirre aceptó la propuesta después de que la directiva de Tigres le garantizó protagonismo en el ataque, ofreciéndole continuidad como delantero principal. Esta seguridad fue clave para el delantero, quien busca mantener su nivel competitivo y estar en consideración para la selección uruguaya.

El movimiento responde a necesidades claras de ambos clubes. América requería liberar una plaza NFM (extranjero no formado en México) con el fin de inscribir al brasileño Raphael Veiga, lo que aceleró la salida de Aguirre, según detalla 365Scores. Tigres, por su parte, pretendía reforzar su ofensiva junto a jugadores como Guido Pizarro, ante las dificultades para negociar con Víctor Dávila, y encontró en Aguirre una alternativa para potenciar su ataque.

Tigres se mantiene activo en el mercado y negocia fichajes con otros jugadores, entre ellos César Nahuel Araujo, lo que evidencia una estrategia de reestructuración durante las últimas horas del periodo de transferencias. Tanto América como Tigres buscan ajustar sus plantillas.