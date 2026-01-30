Nico Ibañez dejaría Tigres: estos son los clubes a los que podría llegar

El delantero podría estar viviendo sus últimos días con Tigres. Foto: Twitter/Club Tigres

Los movimientos en la plantilla de Tigres han marcado su arranque del torneo Clausura 2026, con una serie de salidas relevantes, a la que se le podría sumar otra más con uno de sus delanteros más cotizados, Nico Ibañez.

El club analiza nuevas ofertas por Nicolás Ibáñez, mientras reestructura su equipo tras la partida de figuras clave. Según reportes, la directiva habría recibido propuestas locales de clubes de la Liga MX y de la MLS, mientras el delantero habría expresado su intención de buscar nuevos horizontes.

Posibles destinos para Nicolás Ibáñez

El futuro de Nico Ibáñez permanece abierto ante el interés de distintos clubes. Existirían dos propuestas concretas: una procedente de la Liga MX, en la que Atlas ofrece un préstamo asumiendo el salario del jugador, y otra de la MLS que incluye el pago de la transferencia por un club aún sin revelar.

El salario elevado representaría el principal obstáculo en ambos escenarios. Otros equipos mencionados en negociaciones previas incluyen a León, Necaxa, Pachuca, Club América y algunos conjuntos del extranjero.

Además, Cruz Azul mantendría a Ibáñez en su lista de opciones para reforzar su ofensiva.

La directiva de Tigres UANL tendría la intención de cerrar una operación que permita cubrir la mayor parte del salario y obtener beneficios económicos antes del cierre del mercado de fichajes, programado para los primeros días de febrero de 2026.

Nicolás Ibáñez podría jugar en la MLS. (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

“Nicolás está siempre trabajando, como todos. Es un gran jugador y estamos todos juntos apoyándolo para que pueda hacer un buen trabajo. Tiene todo el apoyo de nosotros, de los compañeros y los técnicos”, declaró Joaquim Pereira, en conferencia de prensa, compañero de Ibáñez en Tigres, sin descartar una eventual salida del delantero.

El propio Ibáñez habría comunicado a la directiva su deseo de salir del club, lo que incrementa la probabilidad de un traspaso en los próximos días.

Bajas confirmadas de Tigres hasta ahora

La reestructuración de Tigres UANL se ha reflejado más las salidas de varios jugadores titulares. Entre las bajas confirmadas figuran Sebastián Córdova a Toluca, Javier Aquino a Juárez, Fernando Tapia a América y Eugenio Pizzuto a Atlante.

Además, la reciente incorporación de Uriel Antuna a Pumas UNAM se concretó tras su llegada a la capital mexicana, y que ya fue oficializada en redes por el propio jugador.

Estas modificaciones han cambiado el rostro del equipo dirigido por Guido Pizarro, quien ha optado por no considerar a Nicolás Ibáñez para la siguiente jornada, mientras se define su situación contractual.

Próximo duelo de Tigres UANL

El siguiente compromiso de los Tigres en el Clausura 2026 será ante León, el sábado 31 de enero a las 19:00 horas, como parte de la cuarta jornada del torneo y en condición de visitante.