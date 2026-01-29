Este es el mediocampista de la MLS que Tigres estaría buscando fichar

La directiva de los Tigres estaría a un par de detalles de concretar el fichaje del mediocampista uruguayo César Araújo, quien llegaría como agente libre tras su paso por Orlando City. (Foto: Mike Watters-Imagn Images)

Los Tigres de la UANL atraviesan un mercado de fichajes en el que buscan reforzar su mediocampo tras un inicio de torneo irregular. Tras la salida de Uriel Antuna rumbo a Pumas, la directiva felina buscaría reforzar su mediocampo con un jugador que aporte equilibrio y solidez defensiva.

En este escenario, un nombre ha comenzado a tomar fuerza: el del uruguayo César Araújo, mediocampista que recientemente terminó contrato con el Orlando City de la MLS.

César Araújo, mediocampista uruguayo ex Orlando City, surge como principal opción para llegar a Tigres en este mercado de fichajes. (Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

De acuerdo con el adelanto del periodista experto César Luis Merlo, Araújo estaría a detalles de convertirse en nuevo jugador de Tigres. El reporte sugiere que el futbolista viajaría a Monterrey en las próximas horas para realizar exámenes médicos y firmar contrato.

El perfil que habría interesado a Tigres

El mediocampista uruguayo reúne condiciones que lo harían atractivo para Tigres. Su estilo de juego se caracteriza por la recuperación de balón, la intensidad en la marca y la capacidad de dar salida limpia desde la contención.

Edad: 24 años.

Formación: Montevideo Wanderers.

Experiencia: Orlando City (2022-2025).

Logros destacados: campeón de la US Open Cup 2022.

Araújo se caracteriza por su recuperación de balón, intensidad defensiva y capacidad para dar salida limpia desde la contención. (Foto: Sam Navarro-Imagn Images)

La juventud y proyección de Araújo lo convertirían en una opción atractiva para un equipo que pretende mantenerse competitivo en Liga MX y en torneos internacionales.

La experiencia internacional como carta de presentación

El paso de Araújo por la MLS le permitió consolidarse como un jugador confiable y constante. En Orlando City fue uno de los futbolistas con más minutos en cancha, demostrando regularidad y liderazgo.

Además, tuvo participación con la Selección Uruguaya, debutando en 2024 bajo la dirección de Marcelo Bielsa en un amistoso Sub-23 frente a Paraguay.

La llegada de Araújo a Tigres, respondería a la necesidad del club de dar mayor libertad ofensiva a piezas como Gorriaran o Laínez. REUTERS/Daniel Becerril

Este perfil, marcado por la experiencia internacional, encajaría con las necesidades actuales de Tigres, que busca reforzar la zona de contención para darle mayor equilibrio a su esquema y mantener un plantel con nivel suficiente para competir en distintos frentes.

Lo que significaría la llegada de Araujo para Tigres

La posible llegada de Araújo representaría un movimiento estratégico para los felinos. No sólo reforzaría la zona de contención, sino que también aportaría juventud y proyección a un mediocampo que necesita equilibrio tras los ajustes recientes.

El reporte menciona una llegada como agente libre, lo cual no implicaría costo de transferencia, convirtiendo su fichaje en una operación atractiva para la directiva.

Los Tigres de la UANL buscan reforzar su mediocampo tras un inicio de torneo irregular y la salida de Uriel Antuna. REUTERS/Daniel Becerril

Aunque aún falta la confirmación oficial, todo apunta a que Tigres estaría muy cerca de sumar a César Araújo como nuevo refuerzo. De concretarse, el uruguayo se convertiría en una pieza clave para el Clausura 2026 y en un ejemplo de cómo el equipo busca mantener al equipo sólido en todas las competencias.