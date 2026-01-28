Liga MX en vivo: todos los encuentros, horarios y transmisiones de esta jornada

La liga mexicana de futbol es considerada por su aficionados como uno de los mejores torneos que hay en el continente. El alto nivel de las plantillas es resultado de la fuerte inversión que realizan diferentes clubes la convierten en un competencia atractiva en la que cada semana se pueden ver a grandes figuras que enamoran a los seguidores del futbol con su magia.
Ya sea el Rayados de Sergio Canales, Tigres de Gignac, Toluca bicampeón de Paulinho o el América con Fidalgo y compañía, todos los equipos están dispuestos a entregar un gran espectáculo a medida de que el calendario se acerca a la liguilla donde los mejores equipos de la temporada regular se enfrentan entre sí para salir campeones.
Sigue de cerca todas las acciones dentro de la Liga MX, a continuación te compartimos todos los partidos, horarios y transmisiones de esta jornada.
Puebla FC - Toluca
Fecha: 30/01/2026
Hora: 19:00
Estadio: Cuauhtémoc
Juárez - Cruz Azul FC
Fecha: 30/01/2026
Hora: 21:00
Estadio: Olímpico Benito Juárez
Pumas UNAM - Santos Laguna
Fecha: 30/01/2026
Hora: 21:00
Estadio: Olímpico Universitario
Atlas FC - Mazatlán
Fecha: 31/01/2026
Hora: 18:00
Estadio: Jalisco
CF Monterrey - Club Tijuana
Fecha: 31/01/2026
Hora: 19:00
Estadio: BBVA
CF América - Necaxa
Fecha: 31/01/2026
Hora: 21:00
Estadio: Ciudad de los Deportes
Queretaro FC - Pachuca
Fecha: 01/02/2026
Hora: 18:00
Estadio: La Corregidora
Atlético San Luis - Guadalajara
Fecha: 01/02/2026
Hora: 19:00
Estadio: Alfonso Lastras
Cómo se define el play in
El repechaje o play in, como popularmente se le conoce en el país, es un formato de reclasificación que permite a los equipos que se quedaron al borde para entrar a la fiesta grande del futbol mexicano a tener una “segunda oportunidad” de clasificarse.
Este formato se retomó en la Liga MX durante la pandemia de Covid-19 y, con las últimas modificaciones en los torneos recientes, los equipos del lugar 7 al 10 tienen que enfrentarse: el séptimo contra el octavo por un boleto directo a liguilla y el noveno contra el décimo por la posibilidad de una nueva serie contra el perdedor de la otra llave por el último puesto de clasificación.
Los partidos de este formato se disputan una semana antes de que inicie la liguilla como tal, sin embargo, esto generó controversia entre los aficionados. Durante el Apertura 2024 los que clasificaron directamente a la "fiesta grande del futbol mexicano" estuvieron inactivos por más tiempo de lo prevista, pues el play in se juntó en semanas consecutivas por un parón de Fecha FIFA.
La posible eliminación de este formato de competencia es uno de los temas que se aborda en cada junta de dueños y aunque existen rumores de que para el próximo torneo se regresará al antiguo formato de liguilla, aún no hay un posicionamiento oficial por parte de los directivos.