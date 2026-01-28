Liga MX en vivo: todos los encuentros, horarios y transmisiones de esta jornada

Conoce toda la información esencial para la nueva fecha del futbol mexicano que promete grandes acciones a los aficionados (Jovani Pérez/Infobae)

La liga mexicana de futbol es considerada por su aficionados como uno de los mejores torneos que hay en el continente. El alto nivel de las plantillas es resultado de la fuerte inversión que realizan diferentes clubes la convierten en un competencia atractiva en la que cada semana se pueden ver a grandes figuras que enamoran a los seguidores del futbol con su magia.

Ya sea el Rayados de Sergio Canales, Tigres de Gignac, Toluca bicampeón de Paulinho o el América con Fidalgo y compañía, todos los equipos están dispuestos a entregar un gran espectáculo a medida de que el calendario se acerca a la liguilla donde los mejores equipos de la temporada regular se enfrentan entre sí para salir campeones.

Sigue de cerca todas las acciones dentro de la Liga MX, a continuación te compartimos todos los partidos, horarios y transmisiones de esta jornada.

Cruz Azul ha tenido que navegar a contra corriente después de que su proyecto deportivo sufrió un fuerte golpe por la abrupta salida de su ex director técnico Vicente Sánchez. (EFE)

Puebla FC - Toluca

Fecha: 30/01/2026

Hora: 19:00

Estadio: Cuauhtémoc

Juárez - Cruz Azul FC

Fecha: 30/01/2026

Hora: 21:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Pumas UNAM - Santos Laguna

Fecha: 30/01/2026

Hora: 21:00

Estadio: Olímpico Universitario

Atlas FC - Mazatlán

Fecha: 31/01/2026

Hora: 18:00

Estadio: Jalisco

CF Monterrey - Club Tijuana

Fecha: 31/01/2026

Hora: 19:00

Estadio: BBVA

CF América - Necaxa

Fecha: 31/01/2026

Hora: 21:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Queretaro FC - Pachuca

Fecha: 01/02/2026

Hora: 18:00

Estadio: La Corregidora

Atlético San Luis - Guadalajara

Fecha: 01/02/2026

Hora: 19:00

Estadio: Alfonso Lastras

El delantero francés André-Pierre Gignac llegó al futbol mexicano hace un década con el Club Tigres, mismo con el que se convirtió en leyenda y un jugador histórico para el futbol mexicano (REUTERS/Daniel Becerril)

Cómo se define el play in

El repechaje o play in, como popularmente se le conoce en el país, es un formato de reclasificación que permite a los equipos que se quedaron al borde para entrar a la fiesta grande del futbol mexicano a tener una “segunda oportunidad” de clasificarse.

Este formato se retomó en la Liga MX durante la pandemia de Covid-19 y, con las últimas modificaciones en los torneos recientes, los equipos del lugar 7 al 10 tienen que enfrentarse: el séptimo contra el octavo por un boleto directo a liguilla y el noveno contra el décimo por la posibilidad de una nueva serie contra el perdedor de la otra llave por el último puesto de clasificación.

Los partidos de este formato se disputan una semana antes de que inicie la liguilla como tal, sin embargo, esto generó controversia entre los aficionados. Durante el Apertura 2024 los que clasificaron directamente a la "fiesta grande del futbol mexicano" estuvieron inactivos por más tiempo de lo prevista, pues el play in se juntó en semanas consecutivas por un parón de Fecha FIFA.

La posible eliminación de este formato de competencia es uno de los temas que se aborda en cada junta de dueños y aunque existen rumores de que para el próximo torneo se regresará al antiguo formato de liguilla, aún no hay un posicionamiento oficial por parte de los directivos.