Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

El legendario exdirector técnico encendió la polémica al poner en duda la estrategia del club, destacando que dejar marchar a jóvenes como Jorge Ruvalcaba podría borrar su sello característico. (Especial)

El histórico entrenador campeón con los Pumas de la UNAM, Ricardo “Tuca” Ferretti, volvió a encender el debate sobre la identidad del club tras sus movimientos recientes.

La posible salida de Jorge Ruvalcaba rumbo a la Major League Soccer fue el detonante de sus palabras. Con su estilo directo y sin filtros, el brasileño lanzó fuertes críticas hacia la gestión del club, cuestionando las decisiones que han puesto en duda el rumbo de la institución.

La posible venta de Jorge Ruvalcaba a la MLS despierta dudas sobre la identidad y el futuro de los Pumas de la UNAM. REUTERS/Eloisa Sanchez

Durante un programa de análisis de la cadena deportiva ESPN, Ferretti señaló que dejar ir a uno de los pocos jóvenes que logró consolidarse en el primer equipo es un error que refleja la pérdida de confianza en la cantera y la crisis de identidad que atraviesa el conjunto universitario.

La identidad de Pumas en entredicho

Ferretti fue claro al señalar que la característica histórica de Pumas no es invertir en jugadores externos, sino producir talento propio. Para él, la eventual salida de Ruvalcaba representa un síntoma de la crisis de identidad que atraviesa la institución.

“¿Dónde están las méndigas fuerzas básicas de Pumas?”, expresó con molestia.

Criticó que de lo poco bueno que surge, el club se deshaga sin una estrategia clara.

Recordó que el modelo de éxito de la UNAM siempre estuvo basado en la cantera.

La directiva de Pumas fue señalada por Ferretti por falta de estrategia para retener a jóvenes consolidados en el primer equipo. (Captura de pantalla, X/Futbol Picante)

Estas declaraciones denotan la preocupación del exjugador universitario por la pérdida de un sello que distinguió al club durante décadas y que hoy parece desdibujarse.

El caso Ruvalcaba y la gestión directiva

El atacante mexicano se convirtió en titular indiscutible bajo el mando de Efraín Juárez, mostrando velocidad y desequilibrio en ofensiva. Sin embargo, diversas ofertas de la MLS habrían puesto en duda su continuidad en el Pedregal.

En este sentido, Ferretti cuestionó tanto la decisión de la directiva como las pretensiones salariales del jugador, al considerar “ilógico” que un futbolista con su trayectoria aspire a sueldos similares a estrellas internacionales.

El exentrenador advirtió que el club universitario corre el riesgo de depender excesivamente de jugadores externos. (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Para el “Tuca”, este episodio refleja una gestión deficiente y una falta de visión a largo plazo. Además, criticó que se busquen soluciones externas en lugar de consolidar lo que ya se tiene en casa, lo que a su juicio debilita la esencia del club.

Lo que significaría la baja de Ruvalcaba para Pumas

La posible salida de Ruvalcaba no sólo impactaría en lo deportivo, sino también en lo simbólico. Pumas perdería a un jugador joven que representaba ilusión para la afición y que aspiraba convertirse en referente.

La afición de Pumas podría perder a una de sus promesas más grandes, debilitando la confianza en el proyecto de fuerzas básicas. REUTERS/Henry Romero

La confianza en las fuerzas básicas se vería debilitada y se reforzaría la percepción de que el club depende cada vez más de fichajes externos. De esta manera, las palabras de Ricardo Ferretti son un llamado a un Pumas que corre el riesgo de perder su esencia si continúa dejando escapar a sus talentos más prometedores.