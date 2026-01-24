Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

La comunidad de Pumas y el futbol mexicano expresan su luto por la partida de Lorenzo García González, figura clave en el ascenso de 1962 y primer campeón de goleo del club. (X/ @PumasMX)

El Club Universidad Nacional anunció el fallecimiento de Lorenzo García González, uno de los goleadores históricos de Pumas y figura clave en el ascenso de 1962.

La noticia, confirmada a través de un comunicado oficial, generó muestras de pesar en la comunidad universitaria y en el futbol mexicano. García González, quien integró la generación fundacional del club en el máximo circuito, dejó una huella imborrable como referente de la institución.

El Club Universidad Nacional confirmó la muerte de Lorenzo García González mediante un comunicado oficial que generó muestras de pesar en la afición. (X/ @PumasMX)

Las palabras de Pumas hicieron énfasis en su importancia para la consolidación del club: “Club Universidad Nacional se une a la pena por el sensible fallecimiento de Lorenzo García, jugador del equipo histórico de Pumas que logró el ascenso a Primera División en 1962”.

Legado de Lorenzo García como goleador y referente universitario

La huella de Lorenzo García González en Pumas es imborrable. Fue parte del plantel que logró el histórico ascenso a Primera División en la temporada 1961-1962 y dejó marca como primer campeón de goleo del club.

García González integró la generación que llevó a Pumas a la máxima categoría del futbol mexicano.

Formó una dupla ofensiva con Carlos Calderón de la Barca , ambos con 21 goles durante la campaña de ascenso .

Fue pieza clave en el partido decisivo ante Cataluña de Torreón, contribuyendo al marcador que selló el ascenso.

Joaquín "El Capi" Beltrán fue una de las figuras que se sumaron a la cadena de condolencias a la familia de García, destacando su importancia en la consolidación histórica del club y sus figuras. (X/ @capibeltran)

El ejemplo de entrega y liderazgo de García González sentó las bases de la identidad ofensiva que caracterizaría al club en décadas posteriores.

Reconocimientos y condolencias de la comunidad futbolística

La noticia de su fallecimiento provocó reacciones inmediatas en el entorno del futbol nacional. Periodistas como Fernando Schwartz y la Federación Mexicana de Futbol lamentaron el deceso de Lorenzo García a través de una esquela oficial, en la que expresaron sus condolencias a la familia del exjugador.

Las condolencias por el fallecimiento de Lorenzo García González incluyeron mensajes de la Federación Mexicana de Futbol y destacados periodistas nacionales. (X/ @fersch_4)

Exjugadores y figuras como Joaquín Beltrán también publicaron mensajes en memoria de García González. “Gracias Lorenzo por perseguir tu sueño que permitió que muchos lográramos el nuestro. DEP”.

Trayectoria y recuerdos de una figura universitaria

La carrera de Lorenzo García González fue más allá de los títulos y los goles; su historia está ligada al crecimiento del club y a los valores universitarios.

Llegó a Pumas tras una breve prueba y se consolidó como delantero en los años sesenta.

Además de su paso por el equipo auriazul, jugó para Refinería Madero y Monterrey .

Compaginó el futbol con sus estudios en el Instituto Tecnológico de México, reflejando el perfil académico-deportivo que distinguió a aquella generación.

La memoria y legado de Lorenzo García González perduran como ejemplo de liderazgo, entrega y profesionalismo en la historia de los Pumas de la UNAM. (X/ @PumasMX)

De esta manera, la figura de García González queda como símbolo de entrega, profesionalismo y pasión por la camiseta universitaria. Su legado permanece en la memoria de la afición y en la historia de Pumas, como un ejemplo de liderazgo y dedicación al futbol mexicano.