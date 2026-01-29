México Deportes

Nailea Vidrio reaparece con nueva ocupación fuera del futbol

Una transición inesperada ha llevado a la joven exfutbolista a dejar los reflectores de la Liga MX Femenil para enfocarse en el mundo fitness

Tras quedar sin equipo para el Apertura 2025, Nailea Vidrio eligió reinventar su trayectoria profesional fuera del futbol. (Instagram/ @naileavidrio)

La historia de Nailea Vidrio parecía destinada a seguir ligada por completo al balón. Desde su debut adolescente con Pachuca en 2017, la jugadora se convirtió en una de las promesas con mayores reflectores de la Liga MX Femenil.

Su carisma y la atención mediática que generaba dentro y fuera de la cancha la colocaron durante mucho tiempo en el centro de la conversación del futbol mexicano. Sin embargo, tras conquistar el Clausura 2025 y el Campeón de Campeones con las Tuzas, la carrera de Nailea tomó un giro inesperado.

Tras conquistar el título del Clausura 2025 y el Campeón de Campeones con el Club Pachuca, Nailea Vidrio sorprendió al dejar el futbol profesional y comenzar una nueva etapa. (Instagram/ @naileavidrio)

Se quedó sin equipo para el Apertura 2025 y, en lugar de insistir en fichar con otro club, decidió abrirse a una nueva etapa profesional. Hoy, con apenas 22 años, reaparece en una faceta distinta, lejos de los estadios, pero todavía vinculada al deporte.

De campeona a entrenadora de ciclismo

Después de levantar títulos históricos con Pachuca, Nailea Vidrio sorprendió al compartir que ahora se dedica al mundo del fitness, demostrando que su pasión por el deporte podía trascender más allá del futbol.

  • Actualmente trabaja como cycling coach en Forza Sweat House, un estudio ubicado en Pachuca.
  • Ella misma describe este espacio como “un lugar seguro, donde puedo expresarme”.
  • Su nueva ocupación le permite mantenerse activa y compartir su energía con otras personas.
  • El ciclismo indoor se ha convertido en una pasión que le exige constancia y entrega.
La exjugadora de Pachuca debutó como cycling coach en Forza Sweat House, donde comparte su pasión por el fitness. (Instagram/ @naileavidrio)

Su nueva ocupación refleja que encontró una pasión distinta, pero igualmente exigente, en el entrenamiento físico y la motivación de grupos.

Una carrera marcada por los títulos y las polémicas

La trayectoria de Nailea Vidrio en el futbol estuvo llena de contrastes, con momentos de gloria y también polémicas que la hicieron muy mediática.

  • Jugó en León, Cruz Azul y Pachuca, siendo este último el club donde vivió sus mayores éxitos.
  • Con las Tuzas conquistó la Liga MX Femenil Clausura 2025 y el Campeón de Campeonas.
  • Su vida personal, marcada por sus relaciones amorosas con los futbolistas Kevin Álvarez e Israel Reyes, generó incontables debates y controversias.
La jugadora sostuvo una relación con Kevin Álvarez cuando éste estaba en los Tuzos. (Instagram)

Su historia refleja cómo la personalidad puede convertir a una jugadora en figura pública, incluso más allá de lo deportivo.

¿Regreso al futbol?

Aunque su presente está enfocado en el fitness, Nailea Vidrio no ha cerrado del todo la puerta al futbol. En diciembre de 2025, cuando fue cuestionada en redes sociales sobre un posible regreso, respondió con un tajante “no sé”.

Aunque ahora se dedica al fitness, Nailea no ha dado respuestas definitivas sobre un eventual regreso al futbol en el futuro. (Instagram/ @naileavidrio)

Esa frase mantendría viva la expectativa de que, si surge una oportunidad adecuada, podría volver a las canchas. Aunque por ahora su historia se escribe desde un nuevo escenario, su caso refleja cómo una atleta joven puede encontrar nuevas formas de mantenerse activa, incluso después de haber alcanzado la gloria en los estadios.

