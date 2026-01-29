Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Aguirre viajará a Europa a ver a ambos jugadores .Reuters.

La Selección Mexicana afronta uno de los periodos más decisivos de cara al próximo Mundial que está cada vez más cerca, los movimientos estratégicos y las lesiones de jugadores clave han modificado el panorama para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

La incertidumbre sobre la recuperación de Rodrigo Huescas y Luis Chávez: dos futbolistas fundamentales para el esquema del ‘Vasco’ pone en jaque la planificación de la lista final y obliga al cuerpo técnico a tomar decisiones contrarreloj.

Rodrigo Huescas sufre rotura de ligamento cruzado y queda fuera de la temporada con Copenhague. Imagen de Gaston Szerman, FCK Media

Aguirre supervisa personalmente a los lesionados

Frente a este escenario de incertidumbre, Javier Aguirre ha decidido viajar a Europa -donde militan los mexicanos- para conocer de primera mano la evolución de las lesiones que sufren Luis Chávez y Rodrigo Huescas.

Su objetivo es claro: comprobar si ambos podrán estar disponibles para la justa mundialista, o si deberá buscar alternativas en sus posiciones.

De acuerdo con el periodista David Medrano, la visita de Aguirre busca obtener información precisa sobre el estado físico de los jugadores y tomar decisiones a tiempo.

Luis Chávez es baja de la selección mexicana en Copa Oro (AP Foto/David J. Phillip)

¿Cuál fue la lesión de Luis Chávez y Rodrigo Huescas?

Luis Chávez, jugador del Dínamo de Moscú, sufrió una fractura del ligamento cruzado anterior durante un entrenamiento con la selección mexicana.

Chávez ha mostrado avances en su movilidad y se espera que regrese a la competencia en la reanudación de la Superliga de Rusia a principios de febrero.

Por su parte, Rodrigo Huescas se lesionó mientras disputaba un partido de UEFA Champions League con el Copenhague ante el Qarabag de Azerbaiyán. El diagnóstico fue una rotura de ligamentos en la rodilla.

Esta lesión lo dejó fuera de las convocatorias de octubre y noviembre, donde México enfrentó a Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay en partidos amistosos.

Un cierre de presión para Aguirre

La preocupación no se limita solo a la recuperación de los futbolistas. El cuerpo técnico del Tri también enfrenta dificultades para encontrar un rival en la próxima fecha FIFA que simule el estilo de juego de Sudáfrica.

Según Medrano, hasta ahora no han logrado concretar un amistoso con equipos que representen un desafío similar al de su primer contrincante en la Copa Mundial 2026.

La próxima Fecha FIFA de marzo será la última ocasión en la que el seleccionador nacional podrá contar con los futbolistas mexicanos que juegan en Europa antes de definir la lista para el Mundial.

La cuenta regresiva hacia el debut en el Mundial de 2026 obliga a la selección mexicana a resolver las posiciones faltantes en tiempo récord a la par que la recuperación de Chávez y Huescas va avanzando.

Restan menos de seis meses para el debut mundialista, en el que México recibirá a Sudáfrica en el Estadio Banorte, y la lista definitiva no admite errores ni improvisaciones.