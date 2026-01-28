México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

Guadalajara y Monterrey serán testigos de cuatro duelos definitivos donde se entregarán los dos últimos boletos para la Copa del Mundo. (Ilustración: Jovani Pérez)

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 avanza y México ya tiene definido uno de sus primeros grandes retos: ser sede de los partidos de repechaje que otorgarán los últimos boletos a la justa mundialista.

Autoridades nacionales y representantes de la FIFA como Gabriela Cuevas confirmaron que el país albergará cuatro encuentros decisivos en un lapso de 57 días, convirtiéndose en el escenario donde se definirá el destino de seis selecciones.

México se viste de gala para recibir cuatro partidos decisivos en el Estadio Akron y el Estadio BBVA. EFE/Francisco Guasco

Este anuncio marca el inicio de una etapa de pruebas logísticas y operativas antes de recibir los 13 partidos oficiales que se disputarán en territorio nacional durante la Copa del Mundo. Con ello, Guadalajara y Monterrey se colocan en el centro de la atención internacional como sedes de este mini torneo histórico.

Las ciudades y estadios elegidos

Las autoridades confirmaron que los partidos se jugarán en dos de los recintos más modernos del país:

Estadio Akron (Guadalajara) : será sede de dos encuentros, incluyendo la llave que involucra a Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo .

Estadio BBVA (Monterrey): recibirá otros dos partidos, con la participación de Bolivia, Surinam e Irak.

Ambos estadios han sido sometidos a mejoras en infraestructura y césped, cumpliendo con los estándares solicitados por FIFA.

Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo disputarán su clasificación en Guadalajara, mientras Bolivia, Surinam e Irak competirán en Monterrey.. @DanielNavasV / X - FIFA

Además, se han reforzado protocolos de movilidad y seguridad para garantizar que la experiencia de aficionados y jugadores sea impecable.

El formato del repechaje

El repechaje rumbo al Mundial 2026 se jugará a partido único, lo que aumenta la tensión y la emoción de cada compromiso.

Primera llave (Guadalajara): Nueva Caledonia vs. Jamaica; el ganador enfrentará a Congo.

Segunda llave (Monterrey): Bolivia vs. Surinam; el vencedor se medirá contra Irak.

Las semifinales están programadas para el 26 de marzo de 2026, mientras que las finales se disputarán el 31 de marzo.

Los encuentros de repechaje rumbo al Mundial 2026 se jugarán a partido único, intensificando la emoción y la tensión para las selecciones en competencia. REUTERS/Denis Balibouse

De esta manera, México será testigo de cómo se definen los últimos dos boletos para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, un formato que amplía la diversidad y la representación de distintas confederaciones.

Impacto y preparación en México

Las autoridades mexicanas subrayaron que este evento es más que un ensayo deportivo: es una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad organizativa del país.

Se han realizado mesas de trabajo con gobierno, aeropuertos y FIFA para alinear infraestructura y servicios. Al mismo tiempo, se impulsa una agenda social que busca descentralizar los beneficios del futbol y llevarlos a todo el territorio nacional.

Autoridades nacionales y representantes de FIFA confirmaron la realización de estos encuentros con estrictos estándares de infraestructura y seguridad. (X/ @GabyCuevas)

Con esta confirmación, el país se coloca en el mapa como protagonista de un capítulo crucial rumbo al Mundial 2026. Los partidos de repechaje no sólo definirán selecciones, también serán los primeros exámenes de logística y organización para un país que se prepara para recibir al mundo entero.