Equipo mexicano femenil ‘Oceanida’ logra récord histórico al cruzar el Atlántico en 45 días

Mar abierto, fauna desafiante y noches de tormenta formaron parte del viaje que transformó a sus protagonistas en inspiración para nuevas generaciones

Las jóvenes remeras atravesaron varias
Las jóvenes remeras atravesaron varias dificultades para poder lograr su hazaña. (Instagram Oceanida.mx)

El equipo Oceanida logró un hecho histórico al convertirse en el primer grupo mexicano y latinoamericano, tanto en rama femenil como varonil, en cruzar el Atlántico a remo. Las cuatro atletas aztecas incluso fueron atacadas por algunos animales marítimos, pero su perseverancia y ganas de trascender la hicieron llegar a la meta.

Las integrantes, Eugenia Méndez, Ana Lucía Valencia, Andrea Gutiérrez y Lucila Muriel, completaron el recorrido de aproximadamente 4.800 kilómetros en solo 45 días, una hora y 35 minutos, partiendo el 12 de diciembre de 2025 desde La Gomera, en las Islas Canarias, hasta el Caribe, donde arribaron la mañana del 28 de enero de 2026.

La llegada estuvo marcada por una bienvenida emotiva. Familiares y simpatizantes recibieron al equipo entre aplausos, banderas y fuegos, y las remeras se abrazaron con sus seres queridos al descender del bote.

Uno de los factores más
Uno de los factores más complicados de su travesía fue el clima extremo. (Captura de video Oceanida.mx)

Un camino lleno de obstáculos

Durante la travesía, las integrantes enfrentaron condiciones adversas como vientos fuertes, oleaje grande y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Las guardias nocturnas, la limpieza constante del bote y los ajustes de rumbo formaron parte de la rutina diaria.

Ana Lucía Valencia manifestó su asombro por la experiencia: “Es increíble, no lo podía imaginar. Es increíble, hicimos un buen equipo y la pasamos muy bien, cuando estábamos cerca fue como ‘no, vamos a darnos la vuelta’”.

Uno de los episodios más tensos sucedió cuando un pez marlin perforó un hoyo en la embarcación, permitiendo la entrada de agua en la cabina. Eugenia Méndez relató que, aunque fue un momento de nervios, Ana Lucía Valencia reparó el daño de inmediato. La última semana estuvo marcada por marlines, tormentas y desafíos constantes que pusieron a prueba la resiliencia del grupo.

Inesperados encuentros con la fauna marina y lesiones por el remo formaron parte de esta experiencia. Crédito: Instagram Oceanida.mx

Una experiencia inolvidable para las remeras

El ánimo del equipo se mantuvo gracias a actividades recreativas. Lucila Muriel mencionó que “bailar y cantar es la mejor medicina para todo”, y destacó que la dinámica de retos de canto y baile en redes sociales ayudó a sobrellevar los tramos más duros.

La travesía se transformó en un profundo proceso de aprendizaje. Según Muriel, la convivencia con la naturaleza y los retos diarios les dejaron valiosas enseñanzas de resiliencia, recordando que la mar se presenta como una fuente inagotable de conocimientos.

A lo largo de los cuarenta y cinco días de remo transatlántico, las integrantes de Oceanida superaron condiciones meteorológicas extremas y los riesgos asociados a la fauna del Atlántico. Compartieron su aventura en redes sociales, transmitiendo en tiempo real los desafíos y emociones vividos durante la expedición.

Al concluir, el equipo consideró que esta hazaña deportiva marca una referencia para el remo femenino en América Latina y deja una invitación a desafiar los propios límites y aprender de la experiencia, con la mar como una insustituible maestra para la vida.

