Este es el equipo europeo que estaría negociando el fichaje de Jorge Sánchez con Cruz Azul

El club griego PAOK avanzaría en conversaciones formales por el lateral derecho Jorge Sánchez, quien podría vivir una nueva etapa en el futbol europeo. REUTERS/Thaier Al-Sudani

El mercado de fichajes del Clausura 2026 continúa moviéndose, y en esta ocasión se estaría abriendo la puerta hacia una nueva aventura europea para Jorge Sánchez, lateral derecho de Cruz Azul, quien estaría en la mira de un club con presencia internacional.

De acuerdo con información adelantada por el periodista experto César Luis Merlo, el PAOK de Grecia ya habría iniciado conversaciones formales con Cruz Azul para negociar el traspaso del futbolista mexicano.

El conjunto de PAOK, líder de la Super League de Grecia y presente en competiciones europeas, apunta a Jorge Sánchez por su experiencia continental y aporte ofensivo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque la operación todavía no es oficial, el interés por parte del equipo griego sería real y las partes estarían evaluando las condiciones económicas y deportivas para que el movimiento pueda concretarse en las próximas semanas.

PAOK: un destino atractivo para Sánchez

El PAOK de Tesalónica, uno de los clubes más importantes de Grecia, buscaría reforzarse con un lateral de perfil internacional y habría puesto la mirada en Jorge Sánchez como una opción prioritaria.

El equipo dirigido por Răzvan Lucescu actualmente se encuentra como líder de la Super League de Grecia y compitiendo en la Europa League, lo que representaría un escenario con exposición internacional.

El interés del PAOK respondería a varias cualidades de Sánchez:

Experiencia en el futbol europeo tras su paso por Ajax y Porto .

Participación internacional con la Selección Mexicana , incluida la Copa del Mundo .

Capacidad de adaptación a distintos estilos tácticos y exigencias físicas de ligas europeas.

Perfil ofensivo, con proyección al ataque y disciplina defensiva.

Jorge Sánchez, con experiencia previa en Ajax y Porto, sería considerado opción prioritaria del PAOK para reforzar su lateral derecho en la Superliga de Grecia. REUTERS/Alexandros Avramidis

La llegada de Sánchez a Tesalónica le permitiría al futbolista una revancha en Europa y la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente en un entorno exigente.

Qué implica la posible salida de Jorge Sánchez para Cruz Azul

En caso de concretarse la transferencia, la baja de Jorge Sánchez tendría un impacto relevante para el conjunto celeste. El lateral es uno de los titulares indiscutibles y ha mostrado solidez desde su arribo en el Apertura 2024, aportando experiencia y liderazgo en la defensa.

La ausencia de un recambio natural en la lateral derecha complicaría la planeación del equipo, ya que Sánchez ha sido una pieza clave en la estructura defensiva de Nicolás Larcamón al también ser un colaborador habitual en la generación ofensiva.

La posible transferencia de Jorge Sánchez al PAOK de Tesalónica representaría un desafío crucial para Cruz Azul, que debería encontrar un sustituto de garantías sin perder solidez defensiva. REUTERS/Thaier Al-Sudani

En este sentido, la directiva se vería obligada a buscar un sustituto en el mercado, lo que supondría un reto considerable debido a la escasez de laterales con experiencia internacional y conocimiento del futbol mexicano.

El contexto de la negociación y el futuro del jugador

Por ahora, las negociaciones entre Cruz Azul y PAOK se mantendrían en curso y la postura tanto del club mexicano como del propio jugador es de apertura, siempre que la operación sea favorable para todas las partes.

Sánchez, quien también buscaría asegurar su lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026, se encontraría analizando si el cambio de país impactaría en su visibilidad ante el cuerpo técnico nacional.

El perfil ofensivo y la versatilidad defensiva de Jorge Sánchez, además de su trayectoria con la Selección Mexicana, incrementan su atractivo en el mercado europeo. (Foto: Robert Hanashiro-Imagn Images)

La directiva celeste tendrá que analizar cuidadosamente si la salida de Sánchez puede ser compensada con una incorporación de calidad similar sin comprometer la competitividad del equipo, especialmente tras los movimientos recientes en la plantilla y las necesidades de cara al resto del torneo.