Directiva de Pumas se pronuncia sobre la continuidad de Keylor Navas

El vicepresidente deportivo del Club Universitario subrayó la jerarquía y el profesionalismo del guardameta, cuyo contrato concluye al término de la temporada

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
Mientras Pumas busca estabilidad tras el arranque del Clausura 2026, el futuro de Keylor Navas aparece como uno de los temas a resolver en la institución.

Con el final de su contrato cada vez más cercano, la continuidad del arquero permanece como un tema abierto dentro del club y en proceso de evaluación por parte de la directiva.

El arquero costarricense, cuya trayectoria incluye títulos con Real Madrid y Paris Saint-Germain, ha aportado experiencia y jerarquía a un equipo que atraviesa un proceso de reconstrucción bajo el mando de Efraín Juárez.

La directiva reconoce que el futuro de Navas aún no está definido

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, se refirió recientemente a la situación contractual del guardameta, cuyo vínculo concluye el próximo verano. En declaraciones al diario ESTO, el directivo subrayó el nivel mostrado por Navas y dejó abierta la puerta a una posible continuidad.

“Es un gran profesional, un gran jugador por todo lo que ha hecho. El partido contra Tigres tuvo una gran actuación. Ya hablaremos con Keylor y si sigue en este nivel ojalá lo podamos tener mucho tiempo más, pero hay que sentarnos a platicar”, señaló Sancho.

A sus 39 años, Navas se mantiene como una pieza relevante en el esquema universitario, por lo que la directiva considera prioritario evaluar el escenario y buscar un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Mensaje a la afición

(REUTERS/Henry Romero)
Además de abordar el tema contractual, Sancho envió un mensaje directo a la afición auriazul, una de las más exigentes del futbol mexicano, especialmente tras la prolongada sequía de títulos que arrastra el club.

“A la afición no se le puede pedir que sea paciente. Nosotros con buenas actuaciones, con buenos resultados y buen futbol tenemos que cambiar lo que piensa la gente. Tenemos que ganar más partidos en casa… la casa es importante, necesitamos de la afición para hacernos más fuertes. Yo entiendo que la gente está impaciente porque quieren un campeonato, ojalá se los podamos dar”, expresó.

En lo deportivo, Pumas empató ante León en la Jornada 3 del Clausura 2026 y se mantiene invicto en el torneo. No obstante, el desempeño mostrado no ha disipado del todo las dudas externas, en un contexto donde la exigencia sobre el proyecto continúa siendo alta.

