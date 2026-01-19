Pachuca vs América: el gesto de Esteban Solari con André Jardine que desató confrontación

El gesto de Esteban Solari con André Jardine que desató confrontación (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Una serie de gestos y reclamos entre Esteban Solari y André Jardine intensificó la tensión en el primer tiempo del enfrentamiento entre Pachuca y América, correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2026 en el Estadio Hidalgo.

El incidente se originó al minuto 33, durante una jugada individual de Brian Rodríguez en el área de Pachuca. El equipo visitante solicitó una infracción, pero el árbitro central, Luis Enrique Santander, permitió que la acción continuara.

Instantes después, Santander marcó una falta a favor de los Tuzos cerca del área americanista. Esta decisión desencadenó mayor inconformidad en el banquillo azulcrema y llevó a Jardine a expresar su molestia al cuarto árbitro.

Esteban señala a Jardine de “llorón y hablador” con un gesto

Solari se burló de las quejas de André Jardine con este gesto (Captura redes sociales)

Solari, director técnico de Pachuca, respondió a la polémica realizando gestos visibles dirigidos al americanista, pidiéndole que cesara los reclamos, lo que generó un intercambio verbal entre los entrenadores.

Integrantes del cuerpo técnico del América intervinieron para contener a Jardine, mientras que el cuarto árbitro separó a ambos técnicos y dialogó con ellos para evitar que la situación se agravara.

Las cámaras captaron el cruce de señas y palabras, pero la intervención arbitral logró que no fuera necesaria ninguna amonestación o expulsión. Y es que el estratega de Pachuca se frotó los ojos simulando como si hubiera llorado, al momento que realizó este acto se dirigió a Jardine, lo que generó la discusión.

El encuentro se reanudó con normalidad y ninguno de los entrenadores recibió sanción disciplinaria, por lo que el incidente quedó como un episodio tenso sin consecuencias para el desarrollo del partido.

Pachuca y América empatan sin goles

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Club America - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - January 18, 2026 Club America's Jonathan dos Santos in action with Pachuca's Christian Rivera REUTERS/Eloisa Sanchez

El equipo dirigido por André Jardine registró un empate sin goles frente a Pachuca en el estadio Hidalgo, prolongando así la ausencia de victorias en la temporada. A pesar de mostrar una mejoría en su desempeño, las Águilas no lograron concretar su primer triunfo y debieron conformarse con la igualdad en el marcador.

El técnico Jardine decidió alinear como titular a Brian Rodríguez, quien la temporada pasada fue el jugador más destacado del América en este mismo escenario. La presencia de Rodríguez se notó en el campo, pues aportó mayor personalidad al ataque azulcrema.

Durante el primer tiempo, ambos equipos compartieron el dominio del encuentro. Inicialmente, América controló la posesión, aunque no generó situaciones de verdadero peligro sobre el arco defendido por Carlos Moreno. Por su parte, el Pachuca capitalizó su mejor momento en el partido a través del desempeño de Elías Montiel.