El mexicano que participó en la histórica eliminación del Real Madrid a manos del Albacete

La destacada actuación del conjunto manchego permitió que el lateral mexicoamericano sumara minutos importantes en un partido que podría significar una oportunidad para consolidar su trayectoria en el futbol europeo. REUTERS/Pablo Morano

El futbol siempre guarda sorpresas y hoy la Copa del Rey volvió a confirmarlo en los octavos de final de la temporada 2025/26. En una noche histórica, el Albacete Balompié, equipo que pelea por la permanencia en la Segunda División, consiguió una de las mayores gestas de su historia al imponerse 3-2 al Real Madrid.

El resultado dejó fuera de la competencia a los merengues y marcó el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo. En este sentido, la eliminación del Real Madrid quedará como uno de los momentos más recordados del torneo.

La eliminación del Real Madrid marca el debut oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo blanco. REUTERS/Pablo Morano

En medio de la euforia, un nombre resonó con fuerza: Jonathan Gómez, lateral mexicoamericano de 22 años que disputó minutos en el tramo final del encuentro. Aunque su papel fue breve, su presencia lo convirtió en parte de una noche que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

¿Quién es Jonathan Gómez?

La carrera de Jonathan Gómez refleja constancia y ambición. Nacido en Texas en 2003, con padres mexicanos y doble nacionalidad, desde sus primeros pasos en academias estadounidenses hasta su llegada al futbol europeo, ha sabido aprovechar cada oportunidad para crecer como jugador.

Primeros clubes:

North Texas SC

Louisville City FC

Salto a Europa

Real Sociedad B (2022)

PAOK de Grecia (2024)

Albacete (2025, préstamo)

El mexicoamericano ya cuenta con experiencia al haber jugado con el PAOK FC y con la Real Sociedad. (X/ @PAOK_FC)

Hoy, con el conjunto suma 17 partidos en liga y 3 en Copa del Rey, consolidándose como un lateral con experiencia internacional rumbo al Mundial 2026.

La participación de Gómez en la hazaña contra el Madrid

El duelo frente al Real Madrid fue el escenario perfecto para que Gómez sumara minutos en un partido histórico. Entró en la recta final, cuando el marcador estaba abierto y la tensión al máximo.

Ingreso: minuto 74, sustituyendo a Dani Bernabéu.

Tiempo en cancha: 16 minutos.

Rol: reforzar la banda izquierda, resguardar el marcador y resistir la presión blanca.

Resultado final: Albacete 3 – 2 Real Madrid, con doblete de Jefté Betancor.

El lateral suma minutos en el vibrante triunfo 3-2 sobre el Real Madrid, participando en una de las victorias más trascendentes para el club manchego y ganando exposición en un escenario internacional. (Instagram/ @_jonathan.gomez)

Aunque no participó directamente en los goles, su presencia lo vincula a una de las victorias más importantes en la historia del Albacete, y le otorga una vitrina internacional que podría ser clave para su carrera.

Lo que viene para Gómez y el Albacete

La eliminación del Real Madrid no sólo fue un triunfo deportivo, también un impulso anímico para un club que pelea por mantenerse en Segunda División. Para Gómez, representa una oportunidad de consolidarse como titular y ganar protagonismo en los próximos partidos.

Liga: Albacete marcha en la posición 17, con el reto de evitar el descenso.

Copa del Rey: jugarán los cuartos de final entre el 3 y 5 de febrero, rival aún por definirse.

Proyección personal: Gómez busca afianzarse en el once inicial y seguir generando proyección internacional.

Tras eliminar al Real Madrid, el Albacete espera rival para los cuartos de final de la Copa del Rey, donde espera seguir haciendo historia. (X/ @AlbaceteBPSAD)

Para el club, el triunfo sobre el Madrid significa esperanza y notoriedad; para Jonathan Gómez, es el inicio de un capítulo que puede marcar su consolidación en el futbol europeo.