Fulham vence al Chelsea con gol de Raúl Jiménez

El equipo londinense sumó su sexto partido invicto en la Premier League tras imponerse con goles de Raúl Jiménez y Harry Wilson

La anotación del delantero mexicano
La anotación del delantero mexicano fue determinante para que su club mantenga su racha positiva. REUTERS/David Klein

El Fulham arrancó el 2026 con paso firme y logró un triunfo de gran valor frente al Chelsea en la Jornada 21 de la Premier League. Los Cottagers se impusieron 2-1 con una actuación destacada de Raúl Jiménez, quien abrió el marcador con un cabezazo y reafirmó su papel como figura ofensiva del equipo.

La victoria no sólo significó tres puntos vitales, sino también un impulso anímico para un club que se mantiene en racha positiva y que sueña con acercarse a los puestos europeos.

El delantero del Fulham Raul
El delantero del Fulham Raul Jimenez (d) celebra el 1-0 durante el partido de la Premier League que han jugado Fulham FC y Chelsea FC, en Londres, Reino Unido. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

El partido estuvo marcado por la expulsión temprana de Marc Cucurella, que dejó a los Blues con un hombre menos desde el minuto 22 y condicionó el desarrollo del encuentro.

El gol de Raúl Jiménez y su impacto

Raúl Jiménez se convirtió en el protagonista absoluto del encuentro al minuto 55, cuando adelantó a su equipo con un cabezazo que abrió el marcador.

El mexicano se elevó dentro del área para conectar un centro de Sander Berge y con un cabezazo sólido venció a Robert Sánchez. El tanto puso el 1-0 en la pizarra y representó su gol número 64 en la Premier League, sumando su etapa con el Wolverhampton.

El delantero mexicano abrió el
El delantero mexicano abrió el marcador con un cabezazo decisivo y reafirmó su papel como figura ofensiva en la victoria sobre el Chelsea. REUTERS/David Klein

Este gol confirmó el gran momento que atraviesa Jiménez. Su presencia ha sido clave en victorias recientes frente a Nottingham Forest, West Ham y ahora Chelsea. Además, fue el tercer gol que le marca a los Blues en su carrera, tras los dos que consiguió en la temporada 2018-19 con Wolves.

La reacción de Chelsea y el desenlace

Pese a la desventaja numérica tras la expulsión de Marc Cucurella al minuto 22, Chelsea logró empatar el partido y puso en aprietos a Fulham:

  • Empate momentáneo: Liam Delap anotó al minuto 72.
  • Respuesta de Fulham: Harry Wilson marcó el 2-1 definitivo al minuto 81 con un disparo desde fuera del área.
La expulsión de Marc Cucurella
La expulsión de Marc Cucurella al minuto 22 condicionó al Chelsea, que no pudo resistir la presión del Fulham, y vio cómo los goles de Raúl Jiménez y Harry Wilson sellaron su derrota. REUTERS/David Klein

El gol del atacante galés selló la victoria y desató la celebración de la afición local, que reconoció el esfuerzo colectivo y la capacidad del equipo para imponerse en un duelo exigente.

Un triunfo que impulsa al Fulham en la tabla

El resultado tuvo un impacto directo en la clasificación de la Premier League, colocando a Fulham en una posición privilegiada y acercando al club a los puestos de competencias europeas.

  • Tabla: Fulham ascendió a la octava posición.
  • Racha: seis partidos sin perder en el torneo.
  • Figura del equipo: Raúl Jiménez, con 4 goles y 3 asistencias en la temporada.
Con la victoria, Fulham asciende
Con la victoria, Fulham asciende a la octava posición y se acerca a los puestos europeos en la clasificación. Reuters/Andrew Boyers

Para Raúl Jiménez, el partido contra el Chelsea reafirmó su liderazgo y su vigencia en el futbol inglés. El delantero mexicano no sólo ha aportado goles, sino también experiencia y presencia en el vestidor. Fulham, por su parte, gana confianza y se ilusiona con mantener el ritmo para competir en la parte alta de la clasificación.

