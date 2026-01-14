México Deportes

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

El atacante se mantendría en espera de que el club resuelva salidas pendientes, situación que estaría prolongando su incorporación definitiva

Guardar
El fichaje de Borja enfrenta
El fichaje de Borja enfrenta complicaciones administrativas por la falta de plazas de extranjeros en el plantel de Cruz Azul. (crédito River Plate)

La posible llegada de Miguel Borja a la Ciudad de México encendió la ilusión de la afición celeste. El delantero colombiano, con experiencia internacional y un historial goleador destacado, parecía destinado a convertirse en el nuevo referente ofensivo de Cruz Azul para el Clausura 2026.

A pesar de haber realizado exámenes médicos y presentarse en las instalaciones del club, el atacante todavía no ha podido debutar oficialmente en la Liga MX.

El caso de Borja se ha convertido en un tema de tensión dentro del entorno del club. Lo que parecía un fichaje seguro se ha visto frenado por factores administrativos y contractuales.

A pesar de realizar los
A pesar de realizar los exámenes médicos, el delantero Miguel Borja no podría debutar oficialmente en la Liga MX por trámites administrativos. (Foto de archivo)

Fue más adelante cuando voces cercanas al equipo, como la de Fabrizio Domínguez Castilla, adelantaron que el problema principal estaba relacionado con las plazas de extranjeros, lo que mantiene en suspenso su incorporación definitiva.

Plazas de extranjeros y registro pendiente

Según el reporte del periodista, el primer gran obstáculo sería la plaza de No Formado en México (NFM). Cruz Azul necesita liberar un cupo para poder inscribirlo en la Liga MX.

Aunque se han dado movimientos recientes en el equipo, todavía falta concretar la salida de jugadores como Camilo Cándido y Mateusz Bogusz, lo que mantiene bloqueada la posibilidad de registrar al colombiano.

Uno de los motivos principales
Uno de los motivos principales que estarían imposibilitando la llegada de Borja sería la plaza de extranjero ocupada por Mateusz Bogusz. (Foto: Steven Bisig-Imagn Images)

Sin ese espacio disponible, el club no puede completar el trámite ante la liga, lo que explicaría por qué Borja aún no ha sido anunciado oficialmente como refuerzo. La directiva ya se encontraría trabajando en resolver estas salidas, pero la afición tendrá que mostrar paciencia.

El regreso a Colombia de Borja

De acuerdo con diferentes reportes de avistamientos, ante la falta de definición, Borja habría decidido regresar a su país para atender asuntos personales y esperar a que Cruz Azul resuelva su situación.

El jugador habría viajado para dejar a su familia en Colombia y permanecería en contacto con el club y su representante mientras se ajustan los últimos detalles.

El delantero colombiano habría viajado
El delantero colombiano habría viajado a su país ante la falta de definición en Cruz Azul, esperando que se resuelva su registro en la Liga MX. (Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Su regreso no significaría una ruptura definitiva, sino una pausa estratégica. Este movimiento reflejaría la tensión en las negociaciones, pero también la confianza de que el acuerdo pueda cerrarse en los próximos días.

Expectativas y presión deportiva

La Máquina inició el Clausura 2026 con una derrota ante el Club León, lo que aumentó la urgencia de contar con un delantero de peso. En este sentido, la afición espera que Borja sea el hombre capaz de resolver la falta de contundencia en el ataque:

  • Nicolás Larcamón necesita un referente ofensivo para consolidar su proyecto.
  • Borja aporta experiencia internacional y un historial goleador sólido.
  • Su incorporación sería clave para aspirar a la Liguilla y competir por el título.

De esta manera, el motivo por el que Borja aún no puede jugar se resume en un tema administrativo: la falta de una plaza de extranjero disponible.

Ante la derrota en la
Ante la derrota en la jornada 1, el técnico Nicolás Larcamón consideraría fundamental la llegada de un delantero como Borja para fortalecer el proyecto deportivo. EFE/Luis Ramírez

En caso de que se libere ese cupo y se firme el contrato a la brevedad, el colombiano podrá regresar a México y debutar. Hasta entonces, la incertidumbre seguirá predominando en los cementeros en este inicio de torneo.

Temas Relacionados

Miguel BorjaCruz AzulClausura 2026Liga MXMateusz BoguszFutbolmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

La gran ofensiva de Josh Allen se enfrentará a una de las mejores defensivas en toda la NFL

Buffalo Bills vs Denver Broncos:

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”

El analista deportivo asegura que el buen momento rojiblanco tiene fecha de caducidad

Faitelson enfría la euforia de

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

Fanáticos en México ya esperan este encuentro que promete ser uno de los más cerrados en la postemporada del 2026

Rams vs Bears: a qué

Leyendas de Chivas presionan a Javier Aguirre para que la Hormiga González vaya al Mundial 2026

Figuras históricas de Chivas consideran que el delantero vive el mejor momento de su carrera

Leyendas de Chivas presionan a

Mundial 2026: esto será millonario costo para dormir en una habitación cerca del estadio de la Final

La cercanía al inmueble que albergará el partido decisivo ya dispara los precios del hospedaje

Mundial 2026: esto será millonario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los exempleados de

Quiénes son los exempleados de Carlos Manzo acusados de participar en su asesinato

Cae “El Bitachi”, generador de violencia en Sonora y presunto integrante de Los Deltas, ligados a Los Chapitos

Vinculan a proceso a cuatro presuntos miembros del CJNG en Guanajuato por ataque armado contra agentes

Quién es “El Monstruo de la Unión”, líder de la célula “Los Orejones” que fue detenido

Caso Hernán Bermúdez Requena: Tribunal confirma bloqueo a cuentas bancarias del presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Los Tigres del Norte en

Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: fechas, preventa, venta y más

Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no sabe ser papá porque no quería serlo

De vivir en Chalco a participar en La Rosa de Guadalupe: El Malilla busca conquistar el Palacio de los Deportes

Así se verá el concierto de BTS en CDMX desde cada sección del Estadio GNP Seguros

Betty Monroe reaparece tras 6 años de retiro y revela qué le depara el 2026, así luce ahora

DEPORTES

Buffalo Bills vs Denver Broncos:

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

Leyendas de Chivas presionan a Javier Aguirre para que la Hormiga González vaya al Mundial 2026

Mundial 2026: esto será millonario costo para dormir en una habitación cerca del estadio de la Final