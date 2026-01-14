Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

El fichaje de Borja enfrenta complicaciones administrativas por la falta de plazas de extranjeros en el plantel de Cruz Azul. (crédito River Plate)

La posible llegada de Miguel Borja a la Ciudad de México encendió la ilusión de la afición celeste. El delantero colombiano, con experiencia internacional y un historial goleador destacado, parecía destinado a convertirse en el nuevo referente ofensivo de Cruz Azul para el Clausura 2026.

A pesar de haber realizado exámenes médicos y presentarse en las instalaciones del club, el atacante todavía no ha podido debutar oficialmente en la Liga MX.

El caso de Borja se ha convertido en un tema de tensión dentro del entorno del club. Lo que parecía un fichaje seguro se ha visto frenado por factores administrativos y contractuales.

A pesar de realizar los exámenes médicos, el delantero Miguel Borja no podría debutar oficialmente en la Liga MX por trámites administrativos. (Foto de archivo)

Fue más adelante cuando voces cercanas al equipo, como la de Fabrizio Domínguez Castilla, adelantaron que el problema principal estaba relacionado con las plazas de extranjeros, lo que mantiene en suspenso su incorporación definitiva.

Plazas de extranjeros y registro pendiente

Según el reporte del periodista, el primer gran obstáculo sería la plaza de No Formado en México (NFM). Cruz Azul necesita liberar un cupo para poder inscribirlo en la Liga MX.

Aunque se han dado movimientos recientes en el equipo, todavía falta concretar la salida de jugadores como Camilo Cándido y Mateusz Bogusz, lo que mantiene bloqueada la posibilidad de registrar al colombiano.

Uno de los motivos principales que estarían imposibilitando la llegada de Borja sería la plaza de extranjero ocupada por Mateusz Bogusz. (Foto: Steven Bisig-Imagn Images)

Sin ese espacio disponible, el club no puede completar el trámite ante la liga, lo que explicaría por qué Borja aún no ha sido anunciado oficialmente como refuerzo. La directiva ya se encontraría trabajando en resolver estas salidas, pero la afición tendrá que mostrar paciencia.

El regreso a Colombia de Borja

De acuerdo con diferentes reportes de avistamientos, ante la falta de definición, Borja habría decidido regresar a su país para atender asuntos personales y esperar a que Cruz Azul resuelva su situación.

El jugador habría viajado para dejar a su familia en Colombia y permanecería en contacto con el club y su representante mientras se ajustan los últimos detalles.

El delantero colombiano habría viajado a su país ante la falta de definición en Cruz Azul, esperando que se resuelva su registro en la Liga MX. (Foto: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Su regreso no significaría una ruptura definitiva, sino una pausa estratégica. Este movimiento reflejaría la tensión en las negociaciones, pero también la confianza de que el acuerdo pueda cerrarse en los próximos días.

Expectativas y presión deportiva

La Máquina inició el Clausura 2026 con una derrota ante el Club León, lo que aumentó la urgencia de contar con un delantero de peso. En este sentido, la afición espera que Borja sea el hombre capaz de resolver la falta de contundencia en el ataque:

Nicolás Larcamón necesita un referente ofensivo para consolidar su proyecto.

Borja aporta experiencia internacional y un historial goleador sólido.

Su incorporación sería clave para aspirar a la Liguilla y competir por el título.

De esta manera, el motivo por el que Borja aún no puede jugar se resume en un tema administrativo: la falta de una plaza de extranjero disponible.

Ante la derrota en la jornada 1, el técnico Nicolás Larcamón consideraría fundamental la llegada de un delantero como Borja para fortalecer el proyecto deportivo. EFE/Luis Ramírez

En caso de que se libere ese cupo y se firme el contrato a la brevedad, el colombiano podrá regresar a México y debutar. Hasta entonces, la incertidumbre seguirá predominando en los cementeros en este inicio de torneo.