Este es el club que estaría negociando con Cruz Azul el fichaje de Mateusz Bogusz

La ausencia del futbolista en la pretemporada y el interés del equipo de la MLS han intensificado el análisis interno sobre su permanencia

La directiva del club mexicano analiza la propuesta formal de un equipo estadounidense, que busca incorporar al mediocampista polaco tras una temporada sin regularidad. (Foto: Steven Bisig-Imagn Images)

El futuro de Mateusz Bogusz en Cruz Azul parece estar en el aire. El mediocampista polaco, que llegó a Cruz Azul en 2025 procedente del LAFC de la MLS, atraviesa un momento de incertidumbre tras un año en el que no logró consolidarse como pieza clave en el esquema cementero.

Su ausencia en los primeros días de la pretemporada del Clausura 2026 y la sanción económica que recibió por parte del club han alimentado las especulaciones sobre su inminente salida.

La inminente oferta desde la MLS abre la puerta a que el mediocampista polaco relance su carrera fuera de México. (Foto: Kelvin Kuo-Imagn Images)

En este escenario, el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano reveló que el Houston Dynamo de la MLS habría presentado una oferta oficial para hacerse con los servicios de Bogusz.

La oferta del Houston Dynamo

De acuerdo con los reportes, el Houston Dynamo estaría dispuesto a invertir una suma importante para fichar al polaco para darle un rol protagónico en la MLS.

  • Propuesta inicial cercana a 6.5 millones de dólares.
  • Incluye bonos adicionales ligados a objetivos.
  • Cruz Azul conservaría un porcentaje de futura venta.
  • La salida liberaría una plaza de extranjero, clave para registrar a refuerzos como Miguel Borja y Agustín Palavecino.
Para el polaco, la MLS representaría un entorno conocido, donde ya brilló con el LAFC antes de llegar a México. (Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Por ello, la oferta representa una oportunidad para Cruz Azul de recuperar parte de la inversión y resolver el problema administrativo de cupos. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión definitiva.

El deseo de Bogusz

Bogusz, de 24 años, buscaría relanzar su carrera con mayor protagonismo, algo que en México no ha conseguido. Su intención estaría ligada también a la posibilidad de asegurar un lugar con la Selección de Polonia rumbo al Mundial 2026.

En Cruz Azul acumuló:

  • 39 partidos oficiales.
  • 3 goles y 7 asistencias.
  • 2,079 minutos en Liga MX, Leagues Cup y Copa Intercontinental.
El jugador polaco, sancionado y ausente en la pretemporada cementera, ve en el Houston Dynamo la oportunidad ideal para sumar minutos, buscar estabilidad y seguir soñando con la Selección de Polonia rumbo al Mundial 2026. EFE/ Grzegorz Michalowski/Archivo

Para el jugador, la MLS representaría un entorno conocido, donde ya brilló con el LAFC antes de llegar a México. Además, vería en el club una oportunidad de estabilidad y minutos de calidad, condiciones que podrían acercarlo a sus objetivos internacionales.

Lo que significaría para Cruz Azul

Para la Máquina, desprenderse de Bogusz tendría un doble efecto:

  • Alivio administrativo, al liberar una plaza de jugador No Formado en México.
  • Impacto económico, pues aunque la oferta es menor a lo invertido, incluye bonos y porcentaje de futura venta.

De esta manera, Cruz Azul debe evaluar si prioriza mantenerlo como alternativa ofensiva o aprovechar la oferta para reorganizar su plantilla y dar paso a sus nuevos fichajes.

La propuesta económica del club texano permitiría a la institución cementera facilitar la llegada de nuevos refuerzos. REUTERS/Eloisa Sanchez

La decisión final dependerá de las negociaciones en curso y de la postura de la directiva, que busca equilibrar lo deportivo con lo financiero.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la posibilidad, sin confirmaciones oficiales, pero con el Houston Dynamo como principal candidato para llevarse al mediocampista polaco.

