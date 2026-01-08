Pumas se adelanta y anuncia el fichaje de Robert Morales

La escuadra universitaria suma al delantero paraguayo tras cerrar una negociación prolongada con Toluca. (X/ @PumasMX)

La novela terminó y el desenlace favoreció a los universitarios. Pumas confirmó la llegada de Robert Morales como su nuevo delantero para el Clausura 2026, cerrando así una de las negociaciones más comentadas del mercado invernal de la Liga MX.

El atacante paraguayo, bicampeón con Toluca, se convierte en el refuerzo estelar de un plantel que se encuentra en medio de una profunda reestructuración para recuperar protagonismo en el torneo y en la Concacaf Champions Cup.

Así presentó Pumas a su nuevo referente ofensivo: Robert Morales (X/ @PumasMX)

La confirmación se dio a través de las redes sociales del club bajo la leyenda de: “Listo para defender el azul y oro con orgullo”. En el mensaje se destacó que Morales se integra para reforzar el ataque y aportar entrega, carácter y compromiso.

Robert Morales como pieza clave para Pumas

La llegada de Morales responde a una necesidad evidente: Pumas requiere mayor solidez en su ataque. En este caso, apostaron por un goleador probado que pudiera asumir el rol de referente ofensivo. Con 26 años y experiencia internacional, el paraguayo encaja en el perfil que buscaba la directiva:

Potencia física y movilidad en el área.

Capacidad para asociarse con sus compañeros.

Experiencia en la Liga MX tras su paso por Toluca.

Madurez futbolística en plena etapa de consolidación.

Las incorporaciones de Morales y Juninho responden a la necesidad de Pumas de contar con referentes ofensivos con experiencia internacional. EFE/Alex Cruz

El acuerdo se concretó pensando en dejar posibilidad al club de evaluar su rendimiento antes de comprometerse a una inversión definitiva. Morales llega en un momento ideal para convertirse, junto a Juninho, en el líder ofensivo que Pumas necesitaba.

El rival al que Pumas superó

En los días previos al anuncio oficial, se especuló sobre el interés de clubes extranjeros, especialmente del Internacional de Porto Alegre, que presentó una oferta formal. Sin embargo, la directiva universitaria logró adelantarse y cerrar el trato con Toluca.

Internacional ofrecía un préstamo con opción de compra.

Toluca prefería una venta definitiva.

Pumas mejoró su propuesta y se adelantó en la negociación.

Se superaron ofertas de la MLS y del Brasileirao.

Pumas logra cerrar la negociación por el atacante paraguayo tras superar ofertas de clubes de Brasil y de la Major League Soccer. (Foto: Cuartoscuro)

Después de una serie de declaraciones de Antonio Mohamed, la operación fue seguida de cerca por la afición, consciente de que Morales podía convertirse en el “9” que tanto necesitaba el equipo. Al superar propuestas internacionales, Pumas reafirmó su intención de competir y mantener figuras relevantes en la Liga MX.

Expectativas en Pumas para el Clausura 2026

El fichaje de Robert no sólo representa un poderoso refuerzo, sino también un mensaje de ambición. Los seguidores esperan que aporte goles, liderazgo y compromiso, valores que el club subrayó en su anuncio.

Morales se suma a otros refuerzos como Juninho Vieira, César Garza , Tony Leone y Jordan Carrillo .

La afición sueña con romper una sequía de títulos que se aproxima a los 15 años.

El debut en el Clausura 2026 será ante Querétaro en el Olímpico Universitario.

La afición de Pumas espera que Morales, Juninho, César Garza, Tony Leone y Jordan Carrillo aporten goles y liderazgo, con el deseo de conquistar títulos y recuperar protagonismo en la Liga MX. REUTERS/Daniel Becerrill

La presencia de Morales genera ilusión de cara a un semestre en el que Pumas buscará regresar a la Liguilla y recuperar protagonismo. Para la afición, este fichaje representa cierto temor, pero también esperanza de un torneo lleno de buenos resultados.