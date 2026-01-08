André Jardine confirma que Igor Lichnovsky saldrá del América: “Era momento que busque otro camino”

Jardine confirmó la salida de Lichnovsky para el Clausura 2026 (REUTERS/Henry Romero)

André Jardine, director técnico del club América, confirmó en conferencia de prensa que Igor Lichnovsky dejará el club de cara al Clausura 2026. El entrenador explicó que la salida del defensa chileno responde a una reestructura en la que se busca reforzar el mediocampo y aprovechar el crecimiento de los jóvenes talentos surgidos de la cantera.

En medio de los reportes sobre la situación del chileno por no querer dejar Coapa, el estratega brasileño confirmó que no entra en los planes de la institución, por lo que aseguró que están buscando opciones para acomodarlo en otro club.

“La reflexión que hicimos en vacaciones me llevó a la conclusión de que era importante el movimiento de sacar un central y traer un contención más”, señaló Jardine. “Con Jona a veces nos sentíamos cortos en esa función”, puntualizó este jueves 8 de enero en conferencia de prensa previo al inicio del torneo.

Jardine agradece el trabajo de Lichnovsky

Igor Lichnovsky no quiere salir del club América (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El estratega de los azulcremas detalló que el plantel contaba con seis centrales y necesitaba un centrocampista defensivo de mayor presencia. “En la reinvención del equipo que quiero, necesitamos mover a Igor para tener un contención más, ese fue el movimiento principal porque teníamos seis centrales y necesitamos centrocampistas”, insistió.

Al valorar el paso de Lichnovsky en el club, Jardine expresó gratitud por su aporte, en especial durante los campeonatos que consiguieron. “Igor hizo un gran trabajo, fue muy importante en los dos primeros títulos que tuvimos, no los habríamos logrado sin él. Es un central de selección con grandes virtudes, pero hoy, con el equipo que tenemos, es el momento para que busque otro camino”, sentenció.

América va por refuerzos tras salida de Igor Lichnovsky

América va por refuerzos tras salida de Igor Lichnovsky (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El chileno sumó 4 mil 500 minutos en 55 partidos tras su llegada en 2023, integrando la defensa durante el histórico tricampeonato que el América consiguió desde el Apertura 2023 hasta el Apertura 2024.

Jardine remarcó que el crecimiento de jóvenes como Ramón Juárez y Miguel Vázquez influyó en la decisión de separar a Lichnovsky. “Por el crecimiento de Ramón Juárez, Miguel Vázquez, sentí que era el momento para que Igor busque otro camino para su carrera sin dejarlo de reconocer”, indicó Jardine, destacando el impacto de ambos talentos en la planificación deportiva.

Sobre los refuerzos, Jardine elogió la llegada del brasileño Rodrigo Dourado para fortalecer la zona de contención. “A Rodrigo lo vi debutar en el Inter, tenía un gran futuro, pero tuvo la mala suerte de que su equipo vivió uno de los peores momentos de su historia y él no pudo explotar. Yo le abrí las puertas de San Luis, él quería venir a México para crecer. Por eso es bueno lograr este objetivo. Nos va a ayudar mucho su calidad y experiencia”, puntualizó el entrenador.

También se sumaron recientemente el portero Fernando Tapia y el lateral Aaron Mejía. El América afrontará el siguiente torneo sin varios de sus seleccionados nacionales.

Jardine adelantó que el club aún gestiona la llegada de una última incorporación relevante antes del cierre de fichajes. “Necesitaremos un plantel con más opciones y, siendo directo, aún nos falta un movimiento importante que no quiero decir aquí para no generar polémica, pero dentro del club estamos conscientes que nos falta un refuerzo importante en una posición específica”, expresó el brasileño, manteniendo el misterio sobre la identidad del futuro fichaje.