Henry Martín no estaría disponible para el debut del América en el Clausura 2026 ante Xolos

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

El Club América iniciará el Clausura 2026 con la probable ausencia de su capitán y principal referente ofensivo, Henry Martín.

De acuerdo con información del periodista Julio Ibáñez, el delantero no estaría en condiciones de disputar la Jornada 1 ante Xolos de Tijuana, ya que continúa con molestias físicas que le han impedido integrarse al trabajo normal del plantel previo al arranque del torneo.

Bajo ese panorama, el delantero azulcrema no formaría parte de la convocatoria para el partido de este viernes 9 de enero en el Estadio Caliente, primer compromiso del semestre para el equipo de André Jardine.

Henry Martín no se recupera y quedaría fuera ante Xolos

(Troy Taormina-Imagn Images)
(Troy Taormina-Imagn Images)

Según lo reportado por el “Profe” Ibáñez, colaborador de Televisa y TUDN, Henry no logró superar las secuelas físicas que arrastra desde el torneo pasado, situación que lo mantiene al margen de la competencia oficial.

El atacante no ha trabajado al parejo del grupo durante la pretemporada y, bajo ese panorama, no sería considerado ni como opción en el banquillo para el duelo en Tijuana.

El delantero, apodado “La Bomba”, continúa con un plan de trabajo diferenciado tras un semestre marcado por las lesiones.

Un esguince en la rodilla izquierda lo dejó sin actividad desde septiembre, y aunque regresó para iniciar la preparación rumbo al Clausura 2026, no pudo completar los procesos físicos necesarios para reaparecer en el arranque del campeonato.

El panorama ofensivo del América

(AP Foto/Eduardo Verdugo)
(AP Foto/Eduardo Verdugo)

La ausencia del yucateco vuelve a evidenciar las dificultades del América en la posición de centro delantero.

Durante los últimos meses, Jardine también ha tenido que lidiar con la falta de continuidad de Rodrigo Aguirre y Raúl Zúñiga, este último incorporado al club el torneo pasado, procedente justamente de Xolos de Tijuana.

Pese a ese contexto, la directiva encabezada por Santiago Baños no sumó refuerzos en el eje del ataque para este torneo.

De acuerdo con la información difundida, la expectativa dentro del entorno azulcrema es que Martín pueda reaparecer en la Jornada 2, cuando el América reciba al Atlético de San Luis el miércoles 14 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes, siempre y cuando su evolución física lo permita.

