Igor Lichnovsky no quiere dejar al club América: filtran las ofertas de clubes que rechazó

Igor Lichnovsky no quiere salir del club América (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Igor Lichnovsky se encuentra en una situación complicada de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. El club América está reajustando su plantilla, por lo que necesita liberar una plaza de extranjero, por lo que Lichnovsky apuntaría a salir. Sin embargo, el defensa chileno no quiere dejar Coapa.

Según ESPN, la directiva tomó esta decisión para liberar una plaza de futbolista no formado en México ante la inminente inscripción del brasileño Rodrigo Dourado. A pesar de recibir propuestas de transferencia y presiones administrativas, Lichnovsky rechazó una reducción salarial y cualquier acuerdo de salida, por lo que dejó en clara su intención de permanecer en la institución.

El club enfrentó una saturación en el cupo de jugadores no formados en México, situación regulada por la Liga MX. La llegada de Dourado llevó al América a exceder el límite permitido. Ante esto, se optó por dejar fuera al defensa chileno de la plantilla para este torneo, detalló ESPN.

¿Qué pasa entre Igor Lichnovsky y América?

El contrato de Lichnovsky con el conjunto americanista está vigente (X / Club_America)

El contrato de Lichnovsky con el conjunto americanista está vigente, con fecha de finalización en 2027, de acuerdo con la última renovación firmada tras el bicampeonato en Coapa. Sin embargo, distintas fuentes indican que le restan seis meses según el último ajuste. A pesar de no estar inscrito, el vínculo formal entre jugador y club continúa.

Durante las recientes ventanas de traspasos, tanto el América como los representantes de Lichnovsky analizaron diversos escenarios. León Lecanda de ESPN señaló que el futbolista recibió ofertas de Necaxa, Pachuca y algunos clubes de la MLS, pero decidió descartarlas. Específicamente, se negó a volver a los Rayos de Necaxa y rechazó mudarse al fútbol norteamericano por no estar dispuesto a modificar sus pretensiones salariales.

Mientras avanzan los trámites administrativos, Lichnovsky sigue presentándose a los entrenamientos en el Nido de Coapa. Reportes internos subrayan que el defensa está convencido de su potencial aporte al equipo y se mantiene firme en su propósito, aun sin estar considerado en la lista de inscritos.

América no registrará a Lichnovsky

El nombre de Igor Lichnovsky no figura entre los inscritos del América para este Clausura 2026 ( William Navarro-USA TODAY Sports)

En contraste, la directiva del América considera que el ciclo de Lichnovsky en el club ha llegado a su fin por razones deportivas y financieras. ESPN informó que el área administrativa evalúa rescindir el contrato mediante un pago de terminación, una medida ya empleada con otros futbolistas.

En el plano deportivo, Lichnovsky fue una pieza relevante en la temporada 2024, sobre todo en etapas decisivas. No obstante, su rendimiento disminuyó tras una lesión grave y una prolongada recuperación, lo que motivó a la directiva y al cuerpo técnico a buscar opciones para reforzar la defensa.

La indefinición actual mantiene la incertidumbre para ambos lados. El club ya ha lidiado previamente con situaciones similares: jugadores apartados que continúan entrenando pero sin registro en la plantilla, como ocurrió con casos recientes en la institución.

El nombre de Igor Lichnovsky no figura entre los inscritos del América para este Clausura 2026, aunque la historia entre el jugador y el club aún está lejos de concluir.