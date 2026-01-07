México Deportes

Igor Lichnovsky no quiere dejar al club América: filtran las ofertas de clubes que rechazó

El chileno bajó su rendimiento deportivo en Coapa y André Jardine ya no lo ha considerado para partidos importantes

Guardar
Igor Lichnovsky no quiere salir
Igor Lichnovsky no quiere salir del club América (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Igor Lichnovsky se encuentra en una situación complicada de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. El club América está reajustando su plantilla, por lo que necesita liberar una plaza de extranjero, por lo que Lichnovsky apuntaría a salir. Sin embargo, el defensa chileno no quiere dejar Coapa.

Según ESPN, la directiva tomó esta decisión para liberar una plaza de futbolista no formado en México ante la inminente inscripción del brasileño Rodrigo Dourado. A pesar de recibir propuestas de transferencia y presiones administrativas, Lichnovsky rechazó una reducción salarial y cualquier acuerdo de salida, por lo que dejó en clara su intención de permanecer en la institución.

El club enfrentó una saturación en el cupo de jugadores no formados en México, situación regulada por la Liga MX. La llegada de Dourado llevó al América a exceder el límite permitido. Ante esto, se optó por dejar fuera al defensa chileno de la plantilla para este torneo, detalló ESPN.

¿Qué pasa entre Igor Lichnovsky y América?

El contrato de Lichnovsky con
El contrato de Lichnovsky con el conjunto americanista está vigente (X / Club_America)

El contrato de Lichnovsky con el conjunto americanista está vigente, con fecha de finalización en 2027, de acuerdo con la última renovación firmada tras el bicampeonato en Coapa. Sin embargo, distintas fuentes indican que le restan seis meses según el último ajuste. A pesar de no estar inscrito, el vínculo formal entre jugador y club continúa.

Durante las recientes ventanas de traspasos, tanto el América como los representantes de Lichnovsky analizaron diversos escenarios. León Lecanda de ESPN señaló que el futbolista recibió ofertas de Necaxa, Pachuca y algunos clubes de la MLS, pero decidió descartarlas. Específicamente, se negó a volver a los Rayos de Necaxa y rechazó mudarse al fútbol norteamericano por no estar dispuesto a modificar sus pretensiones salariales.

Mientras avanzan los trámites administrativos, Lichnovsky sigue presentándose a los entrenamientos en el Nido de Coapa. Reportes internos subrayan que el defensa está convencido de su potencial aporte al equipo y se mantiene firme en su propósito, aun sin estar considerado en la lista de inscritos.

América no registrará a Lichnovsky

El nombre de Igor Lichnovsky
El nombre de Igor Lichnovsky no figura entre los inscritos del América para este Clausura 2026 ( William Navarro-USA TODAY Sports)

En contraste, la directiva del América considera que el ciclo de Lichnovsky en el club ha llegado a su fin por razones deportivas y financieras. ESPN informó que el área administrativa evalúa rescindir el contrato mediante un pago de terminación, una medida ya empleada con otros futbolistas.

En el plano deportivo, Lichnovsky fue una pieza relevante en la temporada 2024, sobre todo en etapas decisivas. No obstante, su rendimiento disminuyó tras una lesión grave y una prolongada recuperación, lo que motivó a la directiva y al cuerpo técnico a buscar opciones para reforzar la defensa.

  • La indefinición actual mantiene la incertidumbre para ambos lados. El club ya ha lidiado previamente con situaciones similares: jugadores apartados que continúan entrenando pero sin registro en la plantilla, como ocurrió con casos recientes en la institución.
  • El nombre de Igor Lichnovsky no figura entre los inscritos del América para este Clausura 2026, aunque la historia entre el jugador y el club aún está lejos de concluir.

Temas Relacionados

Igor LichnovskyClub AméricaLiga MXClausura 26Futbolistas no formados en MéxicoRodrigo DouradoRayos de Necaxamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

¿Quiénes son y cómo juegan los nuevos refuerzos de Necaxa para el Clausura 2026?

El club de Aguascalientes sorprende al sumar líderes en distintas posiciones, apostando por la experiencia internacional en una nueva etapa competitiva de la Liga MX

¿Quiénes son y cómo juegan

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya no llegará a Necaxa?

La permanencia del mediocampista argentino no está garantizada en el cuadro celeste

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

En total, tres duelos de la fecha 1 se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

Clausura 2026: qué partidos de

Este es el equipo que estaría a punto de adelantarse a Pumas en el fichaje de Robert Morales

La directiva de los Diablos se encontraría analizando ofertas para transferir a su delantero en el mercado de invierno rumbo al Clausura 2026

Este es el equipo que

Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España

Los merengue quieren regresar a una final en donde asegurarían protagonizar un nuevo derbi

Barcelona vs Athletic: a qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al alcalde de Cintalapa,

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

La Justicia de EEUU revela que la embajada de Venezuela en México facilitó vuelos privados del narcotráfico bajo protección diplomática

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

César Bono sufrió aparatosa caída

César Bono sufrió aparatosa caída y fractura de costillas, pero se niega a dejar de trabajar: “Cómo me duele”

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 6 de enero

Las películas más populares en Google México

Las telenovelas mexicanas donde apareció Fernando Carrillo, actor venezolano que confesó ser ex de Delcy Rodríguez

La Supermana afirma que La Bogue tiene un hijo abandonado en Acapulco y que golpeó a su mamá hasta causarle daño

DEPORTES

¿Quiénes son y cómo juegan

¿Quiénes son y cómo juegan los nuevos refuerzos de Necaxa para el Clausura 2026?

¿Por qué Lorenzo Faravelli ya no llegará a Necaxa?

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el equipo que estaría a punto de adelantarse a Pumas en el fichaje de Robert Morales

Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España