Este es el equipo que estaría a punto de adelantarse a Pumas en el fichaje de Robert Morales

La competencia por el atacante paraguayo habría elevado la tensión entre clubes ante el ofrecimiento realizado por la institución brasileña. EFE/Felipe Gutiérrez

El nombre de Robert Morales se ha convertido en las últimas horas en uno de los más comentados del mercado de invierno rumbo al Clausura 2026. El delantero paraguayo, bicampeón con Toluca, aparece en la órbita de varios clubes y uno de ellos podría ser Pumas.

Sin embargo, de acuerdo con lo adelantado por el periodista especializado en transferencias César Luis Merlo, el Internacional de Porto Alegre habría presentado una oferta formal para hacerse con los servicios del atacante.

El equipo universitario enfrenta una negociación compleja por la presencia del club Brasileño, que ya habría presentado una propuesta formal. (Foto: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports)

Aunque todavía no existe anuncio oficial al respecto por parte de ningún equipo, las versiones apuntan a que el club brasileño podría adelantarse a los universitarios al haber realizado un ofrecimiento mucho más llamativo.

La postura de Pumas

Los Pumas de la UNAM, con una necesidad por cubrir ausencias importantes, reestructurar el plantel y recobrar protagonismo en el Clausura 2026, habrían intensificado las gestiones para incorporar al delantero en calidad de préstamo.

Con la exigencia de disputar tanto la Liga MX como la Concacaf Champions Cup, el club universitario requiere reforzar su ofensiva. En este sentido, Morales encajaría en el perfil que busca la directiva: un atacante ya adaptado al futbol mexicano, con potencia física y capacidad para generar juego ofensivo.

Pumas se encuentra en un momento de reestructuración profunda, centrando sus esfuerzos en las línea ofensiva con atacantes como Juninho Vieira. (Instagram: @pumasmx)

Sin embargo, la irrupción del Internacional complicaría las aspiraciones de Pumas, obligándolos a evaluar alternativas en caso de que el paraguayo opte por Brasil.

La afición universitaria sigue con atención cada movimiento, consciente de que el fichaje de Morales podría marcar la diferencia en un torneo donde el club busca regresar con fuerza a la Liguilla y romper una sequía de títulos que ya asciende a 15 años.

La propuesta del Internacional de Porto Alegre

El Internacional de Porto Alegre buscaría reforzar su ataque y habría puesto sobre la mesa una oferta concreta. La propuesta consistiría en un préstamo por un año con opción de compra, mientras que Toluca, dueño de la carta del jugador, preferiría negociar una venta definitiva.

Este detalle mantendría abierta la negociación y las esperanzas de los auriazules pero colocaría al club brasileño en una posición de ventaja, ya que Morales vería con buenos ojos la posibilidad de competir en el Brasileirao por los siguientes factores:

Protagonismo garantizado como titular.

Vitrina internacional para aspirar a un salto a Europa.

Proyecto sólido en un club con aspiraciones continentales.

El club brasileño Internacional de Porto Alegre habría presentado una oferta concreta para fichar al delantero paraguayo bicampeón con Toluca. (Crédito: Selección de Paraguay)

El interés del Inter responde a la necesidad de sumar un atacante versátil, capaz de desempeñarse como centrodelantero o extremo. La experiencia de Morales en la Liga MX y su paso por la Selección Paraguaya lo convierten en una opción atractiva para un proyecto que busca protagonismo internacional.

El momento de Robert Morales

El delantero paraguayo atraviesa una etapa de madurez futbolística. Llegó a Toluca en 2023, procedente de Cerro Porteño, alternando el puesto con Paulinho y aportando múltiples estadísticas favorables para los Diablos Rojos:

79 partidos oficiales .

13 goles y 8 asistencias .

Más de 3 mil minutos disputados .

Parte del bicampeonato escarlata en 2025.

El delantero paraguayo, presente en el bicampeonato de Toluca, está en la mira de ambos clubes debido a sus goles, adaptabilidad y potencia. (Foto: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports)

Con 26 años, Morales tiene condiciones para ser protagonista en cualquier proyecto. Su futuro inmediato podría definirse en cuestión de días, dependiendo de las condiciones que Toluca acepte y de la preferencia del propio jugador.