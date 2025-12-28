¿De dónde vienen y cómo juegan los cuatro nuevos jugadores de Pumas?

Pumas prepara un proyecto audaz que combina figuras consagradas y promesas nacionales listas para asumir desafíos. (Especial)

El Club Universidad Nacional afronta el Clausura 2026 con la misión de romper una sequía de casi 15 años sin títulos. Tras quedar eliminado en el Play In del Apertura 2025, la directiva auriazul decidió reforzar al plantel con cuatro incorporaciones que buscan darle mayor competitividad en todas las líneas.

Bajo la dirección técnica de Efraín Juárez, Pumas apuesta por una mezcla de juventud y experiencia internacional. Los nuevos fichajes son Juninho Vieira, Jordan Carrillo, César Garza y Antonio Leone.

Las recientes contrataciones cubrirán posiciones clave en ataque, medio campo y defensa, mientras la combinación entre experiencia y juventud renueva las aspiraciones deportivas del plantel auriazul. REUTERS/Henry Romero

Estos jugadores llegarán para cubrir necesidades específicas en ataque, mediocampo y defensa, con la intención de devolver protagonismo al equipo en la Liga MX y en los torneos internacionales que disputará este año.

Juninho Vieira: potencia brasileña en el ataque

El fichaje más mediático es el del brasileño Juninho Vieira, delantero de 29 años que llega procedente del Flamengo. Con el club carioca disputó más de 30 partidos y conquistó títulos como la Serie A de Brasil y la Copa Libertadores.

Juninho no es un nueve estático; puede jugar como extremo en ambas bandas y asociarse con sus compañeros. Su estilo combina potencia física con movilidad, lo que le permite abrir espacios y generar peligro en distintas zonas del campo.

Juninho Vieira, delantero brasileño proveniente del Flamengo y campeón de la Copa Libertadores, encabeza la lista de refuerzos que buscarán terminar con la larga sequía de trofeos del Club Universidad Nacional. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez

Aunque sus números de goles no son tan altos, su capacidad para participar en la construcción ofensiva lo convierte en un recurso valioso para Pumas.

Jordan Carrillo: juventud y desequilibrio ofensivo

Por otro lado, la incorporación de Jordan Carrillo responde a la necesidad de Pumas de contar con variantes creativas ofensivas en su plantilla.

Con experiencia en Santos Laguna y en el futbol español, el perfil del volante ofensivo encaja con la idea de juego de Efraín Juárez, que busca dinamismo y creatividad en el último tercio del campo.

Edad: 24 años

Procedencia: Santos Laguna / Sporting de Gijón (España)

Posición: Volante ofensivo y extremo

Con experiencia en el Santos Laguna y el Sporting de Gijón, Jordan Carrillo llega para aportar velocidad y desequilibrio ofensivo, sumando variantes importantes al esquema de Efraín Juárez de cara al Clausura 2026. (Foto: Ron Chenoy-Imagn Images)

Carrillo destaca por su velocidad y habilidad para encarar en los extremos. Ha participado en casi 100 partidos de Primera División y suma procesos completos con las selecciones juveniles de México, además de dos apariciones con la Selección Mayor.

César Garza y Antonio Leone: proyección defensiva

La directiva de Pumas entendió que no basta con sumar talento ofensivo: la solidez defensiva y el equilibrio en el mediocampo son igual de importantes para competir en tres torneos durante el 2026.

Por ello, apostaron por dos jóvenes con proyección y hambre de consolidarse: César Garza y Antonio Leone.

César Garza

Edad: 20 años

Procedencia: Monterrey / Dundee FC (Escocia)

Posición: Mediocampista defensivo

Con experiencia en el Dundee FC de Escocia y en la Selección Mexicana Sub-20, Garza competirá por la titularidad en el mediocampo defensivo. Su tranquilidad para salir jugando y capacidad de recuperación lo convierten en una apuesta a futuro.

Antonio Leone

Edad: 21 años

Procedencia: Monterrey / Los Angeles FC (formación)

Posición: Defensa central

Por su parte, Antonio Leone también llega en calidad de préstamo desde Monterrey. Se formó en Los Angeles FC y ya representó a ambas selecciones juveniles. Su 1.83 de estatura y buena salida con balón lo perfilan como un zaguero sólido y con proyección.

Ambos jóvenes refuerzan la zaga del Club Universidad Nacional, aportando proyección, solidez y ambición para afrontar los desafíos locales e internacionales de un plantel renovado. REUTERS/Pablo Sanhueza

Con estas incorporaciones, Pumas busca romper la sequía de títulos y volver a ser protagonista en el futbol mexicano. La combinación de experiencia internacional y talento joven refleja la intención de la directiva de construir un plantel competitivo capaz de enfrentar los retos del 2026.