Este es el jugador por el que América estaría negociando con Toluca para el Clausura 2026

Las directivas de ambos clubes mantienen pláticas para concretar un trueque que involucraría a Brian García y Ralph Orquín. (Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)

El mercado de fichajes de la Liga MX podría presentar un movimiento de alto impacto en los próximos días. Versiones señalan que América y Toluca estarían en conversaciones avanzadas para concretar un intercambio rumbo al Clausura 2026.

De acuerdo con la información adelantada por el periodista experto César Luis Merlo, las Águilas tendrían en la mira a Brian “Guameru” García, mientras que los Diablos Rojos recibirían a Ralph Orquín.

Las entidades evalúan la cesión temporal de Brian García y Ralph Orquín, movimiento que representa una oportunidad para ajustar sus plantillas de cara al siguiente torneo. EFE/Felipe Gutiérrez

El acuerdo se estaría negociando bajo la figura de préstamo por un año con opción de compra, lo que permitiría a ambos jugadores probarse en nuevos escenarios antes de definir su futuro definitivo.

Brian García, posible refuerzo para América

El defensor de 28 años aparece como candidato para reforzar la defensa azulcrema. García ha mostrado regularidad en la Liga MX y cuenta con experiencia en equipos de peso como Toluca y Pachuca.

Su perfil encajaría en las necesidades de André Jardine, quien busca mayor solidez en la zona baja. En caso de concretarse la operación, García rompería su acuerdo con el club para iniciar una nueva etapa en Coapa.

El defensa ex Toluca, Brian García, se perfila como el elegido para aportar experiencia y solidez a la zaga del América, en un movimiento que busca apuntalar al equipo azulcrema de cara al próximo torneo mexicano. (Foto: Mike Dinovo-USA TODAY Sports)

En este sentido, sus números con Toluca lo respaldan: 87 partidos disputados, seis goles y siete asistencias en dos años, además de haber sido parte de los títulos recientes de los Diablos.

Ralph Orquín, opción para Toluca

Por el lado escarlata, el nombre de Ralph Orquín surge como la pieza que llegaría en el intercambio. Su mejor etapa reciente fue con FC Juárez, donde acumuló casi 4 mil minutos y seis asistencias en dos torneos.

El lateral izquierdo de 22 años busca continuidad tras un paso breve por América en el Apertura 2025, donde apenas sumó tres encuentros.

El lateral izquierdo Ralph Orquín tendría la oportunidad de sumar minutos y competir por el tricampeonato si se concreta su llegada a Toluca. (Foto: Abe Arredondo-Imagn Images)

De confirmarse su llegada a Toluca, tendría la oportunidad de competir en un plantel que aspira al tricampeonato y que necesita reforzar su defensa con jugadores jóvenes y dinámicos.

Un acuerdo en negociación

El posible trueque entre América y Toluca refleja la tendencia del mercado mexicano de recurrir a préstamos con opción de compra para equilibrar necesidades deportivas y financieras.

Para las Águilas, la incorporación de García sería una apuesta por experiencia; para los Diablos, la llegada de Orquín representaría confianza en un talento joven con margen de crecimiento.

Ambas instituciones buscarían reforzar sus plantillas para preservar el protagonismo en el Clausura 2026. (Especial)

Aunque las conversaciones estarían avanzadas, el acuerdo aún no ha sido oficializado. De confirmarse, el Clausura 2026 arrancaría con dos futbolistas en nuevos destinos y con la expectativa de que este intercambio beneficie a ambas instituciones.