Pumas presenta oficialmente a César Garza, su primer fichaje para el Clausura 2026

El seleccionado Sub-20 se convierte en el primer refuerzo auriazul, en un mercado donde buscarán retomar el protagonismo en la Liga MX

El joven mediocampista llega procedente de Monterrey, buscando aportar dinamismo al conjunto auriazul. (Instagram/ @cesargarzaaa)

Pumas abrió oficialmente su mercado de invierno con la incorporación de César Garza, mediocampista defensivo de 20 años que llega procedente de Rayados en una transferencia temporal sin opción de compra, aunque con posibilidad de extenderse un torneo más.

El club universitario lo presentó en redes sociales con un mensaje directo y simbólico, dándole la bienvenida y destacando que luce “muy bien de azul y oro”, colores que ahora deberá defender con carácter.

El club universitario anunció oficialmente la llegada del jugador a través de sus redes sociales. (X/ @PumasMX)

La llegada de Garza no sólo representa el primer movimiento auriazul rumbo al Clausura 2026, sino también una señal clara del proyecto deportivo que busca retomar un papel protagónico el siguiente torneo.

El motivo de Rayados para ceder a César Garza

El préstamo de Garza responde a una estrategia clara: que el jugador tenga continuidad en un entorno competitivo. Rayados destacó que la cesión busca que el mediocampista obtenga minutos de calidad y experiencia que mantengan su desarrollo.

La operación se cerró sin opción de compra, lo que confirma que Monterrey lo sigue considerando un elemento valioso a futuro. Para Pumas, esta condición no representa un obstáculo.

Los Rayados de Monterrey anunciaron oficialmente el préstamo de César Garza a Pumas a través de un comunicado en el que hacen saber que lo contemplan a futuro: (X/ @@Rayados)

El club necesitaba reforzar la contención tras la inminente reestructuración del mediocampo. Garza encaja en el perfil buscado: joven, intenso, con recorrido internacional y acostumbrado a competir en selecciones menores.

La trayectoria del joven César Garza

Garza aterriza en Ciudad Universitaria con una trayectoria bastante sólida para su edad. Su formación incluye:

  • Proceso completo en Rayados desde 2017, pasando por Sub-13, Sub-16, Sub-18 y Sub-23.
  • Debut en Primera División en 2023, con 12 partidos oficiales entre Liga MX y competencias internacionales.
  • Un año en Escocia con el Dundee FC, donde desarrolló intensidad, lectura de juego y madurez táctica.
  • Participación destacada en el Mundial Sub-20 de 2025, siendo titular en cuatro de cinco partidos.
Garza fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Nacional Mexicana en el reciente Mundial Sub-20. REUTERS/Pablo Sanhueza

Ese recorrido llamó la atención de la gestión de Antonio Sancho, que vio en él un mediocampista disciplinado, confiable y con margen de crecimiento, ideal para fortalecer una zona que necesitaba renovación.

El panorama de Pumas rumbo al Clausura 2026

La llegada de Garza se da en un momento de movimiento constante dentro del equipo. Pumas se mantiene en medio de diversos rumores de incorporaciones, especialmente en posiciones que el cuerpo técnico considera prioritarias para fortalecer su estructura.

Más allá de los fichajes, el equipo se enfrenta al reto de recuperar confianza con su afición y volver a ser protagonista en la Liga MX. Es por ello que la afición espera que la directiva logre cerrar más incorporaciones que aporten ilusión en un momento en que el club busca romper una sequía de 14 años sin título.

Los Pumas se encuentran en un momento complicado tras su eliminación en el Play In. La afición deposita sus esperanzas en la directiva y las figuras del conjunto. REUTERS/Eloisa Sanchez

La directiva busca rodear a sus jugadores más destacados con perfiles jóvenes, dinámicos y con proyección, con el objetivo de construir un plantel más competitivo y equilibrado. En ese contexto, Garza se integra como una pieza que puede aportar desde el primer día a la visión de un Pumas renovado, intenso y con ambición para el Clausura 2026.

Cuántos millones ganará la Selección

Sebastián Córdova podría llegar a

Faitelson confiesa estar “espantado” por

El mensaje de David Picasso

Christian Martinoli asegura que se
