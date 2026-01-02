Reportan que Ettson Ayón dejaría el Club León para llegar al FC Juárez

El delantero mexicano se perfila como refuerzo de los Bravos de Ciudad Juárez, en préstamo desde el Club León, buscando un nuevo impulso tras una temporada discreta. (X/ @clubleonfc)

El mercado de fichajes de la Liga MX continúa moviéndose y una de las noticias más comentadas en las últimas horas va sobre la posible salida de Ettson Ayón del Club León.

De acuerdo con información adelantada por el periodista experto César Luis Merlo, el delantero mexicano estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de los Bravos de Ciudad Juárez para el Clausura 2026, en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

Un acuerdo entre ambas instituciones posicionaría al atacante de 24 años cerca de su cuarto equipo en la Liga MX. REUTERS/Henry Romero

Aunque el club aún no lo ha hecho oficial, la versión cobra fuerza debido a que Ayón ya habría sido visto en la frontera para cerrar su vínculo y ponerse bajo las órdenes de Pedro Caixinha, nuevo timonel de Juárez.

Ettson Ayón: un delantero en busca de revancha

Ayón, de 24 años, llegó al conjunto esmeralda para el torneo Apertura 2024 con la expectativa de consolidarse como referente ofensivo. Sin embargo, sus números no fueron los esperados: apenas un gol en 27 partidos oficiales y menos de mil minutos disputados.

A pesar de su sacrificio en la cancha, el atacante no logró convertirse en pieza clave del esquema ofensivo de la Fiera. La oportunidad con Juárez llegaría como un nuevo comienzo para el tijuanense, quien buscará recuperar confianza y demostrar el potencial que lo llevó a ser considerado una promesa del futbol mexicano.

Tras el adiós a James Rodríguez y la posibilidad de la partida de Ettson Ayón, el conjunto esmeralda renueva su plantilla con refuerzos como Sebastián Vegas y Nicolás Vallejo, apostando a recuperar protagonismo en el Clausura 2026. (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, el Club León ha vivido un mercado llamativo que promete mucha ilusión para su afición, ya que a pesar de sus bajas recientes, han sumado nombres de peso como Sebastián Vegas, Juan Pablo Domínguez, Diber Cambindo y Nicolás Vallejo para reforzar su plantilla y recuperar protagonismo en el Clausura 2026.

Recuerdos de gloria con la Selección Mexicana

Más allá de su rendimiento en clubes, Ayón ya dejó huella con la Selección Mexicana Sub-23. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, fue el héroe de la final al marcar un doblete que le dio a México la medalla de oro tras nueve años de sequía.

El tijuanense se perfilaba como una gran promesa para el futbol mexicano luego de su paso con las juveniles de la Selección Mexicana. (Foto de archivo)

También formó parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Por ello, el joven delantero cuenta con antecedentes internacionales para reforzar la idea de que, pese a sus números recientes, tiene condiciones para destacar.

El proyecto de Juárez con Pedro Caixinha

Los Bravos de Juárez inician el Clausura 2026 con un proyecto renovado bajo la dirección de Pedro Caixinha, y la posible incorporación de Ayón responde a la necesidad de reforzar el ataque.

El equipo fronterizo pretende dejar atrás campañas irregulares y competir por puestos de Liguilla, por lo que sumar un delantero joven y con experiencia en la Liga MX podría ser un paso estratégico.

La directiva del conjunto esmeralda estaría por ceder a un año al delantero mexicano, quien llegaría al equipo fronterizo en busca de consolidarse como opción ofensiva bajo la dirección de Pedro Caixinha. (X/ @fcjuarezoficial)

De confirmarse, llegaría con la etiqueta de jugador en busca de reivindicación y sería su cuarto equipo en la primera división mexicana, tras sus pasos por Xolos de Tijuana, Gallos Blancos de Querétaro y Club León. Su movilidad y capacidad para atacar espacios podrían encajar en el estilo de juego que Caixinha busca implementar.