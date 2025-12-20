Reportan que Nicolás Fonseca podría salir del Club León para jugar en el Inter de Miami

La decisión sobre el próximo destino del mediocampista uruguayo dependerá de las negociaciones entre León, Inter de Miami y Real Oviedo, en un contexto de ajustes institucionales y deportivos. (Foto de Archivo)

Los minutos de Nicolás Fonseca en el Club León podrían estar contados y darían un giro importante en el próximo mercado de fichajes. El mediocampista uruguayo, que llegó a la Fiera en el Clausura 2025 procedente de River Plate de Argentina, estaría en la mira del Inter de Miami, que busca reforzarse de cara a la temporada 2026 de la MLS.

De acuerdo con el periodista experto en fichajes César Luis Merlo, el club estadounidense ya habría presentado una oferta formal por el jugador, mientras que León analiza la posibilidad de dejarlo salir.

Una de los primeros movimientos que sufrió el club en cuanto a su reestructuración llegó cuando James Rodríguez tuvo que salir de la plantilla. - crédito Club León

Aunque todavía no hay nada cerrado, la operación se enmarcaría en un contexto de reestructuración del equipo mexicano y en la necesidad de liberar plazas de extranjero para incorporar nuevos refuerzos.

El Inter de Miami, la opción más fuerte para Nicolás Fonseca

El aparente interés del Inter de Miami respondería a su intención de sumar piezas que den equilibrio al mediocampo y acompañen a sus figuras internacionales, entre ellas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Fonseca, por su perfil de contención y distribución, encajaría en el esquema que el club desea consolidar para mantener protagonismo en la MLS.

La directiva de la Fiera estudia la oferta formal presentada por el Inter de Miami, que pretende incorporar al uruguayo en el próximo mercado de fichajes. Foto: Aaron Doster-Imagn Images

Las conversaciones con León estarían avanzando, aunque se manejan con cautela. Para la Fiera, una eventual transferencia representaría una compensación económica importante, además de la posibilidad de abrir espacio en la plantilla para un defensa central zurdo, prioridad del técnico Nacho Ambriz.

El Real Oviedo también habría mostrado interés por Fonseca

Aunque el Inter de Miami aparece como la opción más sólida, también se menciona al Real Oviedo de España como posible destino. El club asturiano forma parte del mismo grupo empresarial que León, lo que facilitaría una negociación interna.

Para Fonseca, jugar en Europa podría significar mayor exposición de cara al Mundial 2026, donde espera ser considerado por Marcelo Bielsa para la Selección de Futbol de Uruguay.

Nicolás Fonseca buscaría entrar en el radar de Macelo Bielsa rumbo al Mundial del 2026 que está a la vuelta de la esquina. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la propuesta de la MLS tendría ventajas económicas más atractivas, tanto para el jugador como para León, lo que coloca al Inter de Miami en una posición preferente dentro de las negociaciones.

Nicolás Fonseca y el reto de consolidar su carrera

Fonseca ya estuvo cerca de salir en el verano pasado, cuando se negoció su traspaso al Valencia CF, operación que finalmente se cayó a última hora.

Su nombre sigue siendo recurrente en el mercado internacional, lo que refleja que es un futbolista con proyección y con interés en distintos frentes. Para Fonseca, cualquiera de las opciones representaría un paso importante en su carrera, ya sea en la MLS junto a Messi o en Europa con miras al Mundial.

El mediocampista uruguayo podría dejar al Club León rumbo a la MLS o al fútbol español, en medio de negociaciones avanzadas y con la mira puesta en consolidar su carrera antes del Mundial 2026. REUTERS/Andres Cuenca

Para León, su salida sería parte de un proceso de ajuste tras un semestre complicado en lo deportivo y en medio de un escenario institucional marcado por la futura venta del club.