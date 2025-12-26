Club León presenta a sus dos refuerzos para el Clausura 2026; figuras de Toluca y Rayados llegan a La Fiera (X/ @clubleonfc)

La tarde de este jueves 25 de diciembre, el club León sorprendió a su afición con el anuncio oficial de sus dos nuevos refuerzos para el siguiente torneo. Fiel al estilo de la Fiera publicaron unos videos con los que le dieron la bienvenida a sus jugadores que defenderán su camiseta.

El primer refuerzo se trató de Juan Pablo Domínguez, en una presentación que apostó por un mensaje emotivo basado en la resiliencia. Según comunicó la propia institución en redes sociales, el anuncio giró en torno al recordado penalti fallado por Domínguez ante Tigres en la final del Apertura 2025, cuando el futbolista aún defendía los colores del Toluca.

Lejos de evitar ese episodio, el club esmeralda lo transformó en símbolo de superación y motivación para el futuro. La bienvenida oficial incluyó un video y un mensaje dirigido a los seguidores más jóvenes: “Queridos niños de León. No teman cuando las cosas salen mal, porque fallar, es la forma más curiosa de descubrir el mundo. Si todo saliera perfecto, se perdería la sorpresa de aprender algo nuevo; así que intenten todo con alegría, La Fiera estará aquí para abrazarlos”, expresó el club León en sus canales oficiales.

“Juanpi” Domínguez el primer refuerzo de León

Juanpi es el primer refuerzo oficial del conjunto de La Fiera para el Clausura 2026 de la Liga MX Crédito: X/ @clubleonfc

El futbolista mexicano se une al León después de disputar 95 partidos oficiales con Toluca, en los que sumó 11 goles y siete asistencias, según cifras del club y de Transfermarkt. No siempre fue titular, pero su rendimiento como volante derecho y su velocidad lo convirtieron en un recurso útil para el entrenador Antonio Mohamed en el camino al bicampeonato.

Durante su tiempo en Toluca, Domínguez conquistó el torneo Clausura y Apertura 2025, así como el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, acumulando cuatro títulos en ese periodo, lo que refuerza el “buen cartel” con el que llega al Bajío.

Sebastián Vegas, segundo refuerzo de León

Sebastián Vegas se convirtió en el segundo refuerzo anunciado por el Club León para el torneo Clausura 2026. El futbolista chileno regresa al futbol mexicano tras su paso por los Rayados de Monterrey, equipo con el que todavía mantiene un contrato vigente. Durante el último periodo, Vegas se encontraba a préstamo en el Colo Colo de Chile, pero tras el acuerdo alcanzado entre ambas directivas, deberá integrarse a la plantilla de la Fiera para la siguiente temporada.

Sebastián Vegas se convirtió en el segundo refuerzo anunciado por el Club León para el torneo Clausura 2026 (REUTERS/Antonio Ojeda)

El anuncio de su incorporación se realizó mediante un video grabado en la Central de Abastos, en el que el Club León agradeció públicamente la labor de los trabajadores de este centro de abasto. En sus redes sociales, el club publicó: “Un homenaje para toda la gente de las grandes Centrales de nuestro país cuyo esfuerzo, trabajo y sacrificio, alimentan a México”.