Jesús Martínez Munguía confirma la venta del Club León: “A lo mucho nos iremos seis meses más”

El presidente de la institución confirmó que el proceso de transferencia está en curso, en medio de la presión por eliminar la multipropiedad en el futbol mexicano.(Ilustración: Jesús Aviles)

La venta del Club León dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad cuando distintos medios interceptaron a Jesús Martínez Murguía a las afueras de La Esmeralda.

Lo que inició como una ronda de preguntas informales terminó revelando uno de los movimientos más importantes en la historia reciente del club. Con un tono sincero y por momentos sorprendido, el presidente esmeralda confirmó que el proceso de venta está en marcha y que el plazo máximo para concretarlo será de seis meses.

Este anuncio llega en un contexto donde la multipropiedad se ha convertido en el tema central de la reconfiguración del futbol mexicano. La presión de la FMF y la FIFA para eliminarla ha obligado a consorcios como Grupo Pachuca a desprenderse de sus equipos.

Las declaraciones del directivo revelan que la operación de traspaso se encuentra avanzada y que la decisión responde a las nuevas reglas impuestas por la federación y organismos internacionales. (Especial)

En este caso, el León es el que debe cambiar de manos pese a los logros, la identidad y la estabilidad construida durante quince años bajo la administración de Martínez Murguía.

Martínez Murguía rompe el silencio sobre la venta del Club León

Cuando los reporteros lo abordaron, Jesús Martínez Murguía no ocultó que la situación lo impactó. Sin embargo, fue directo al confirmar que la venta es inevitable: “A lo mucho nos iremos seis meses más”, afirmó, dejando claro que el proceso ya está avanzado.

Explicó que existen pláticas con varios interesados y que la intención es cerrar la operación antes del plazo límite, concluyendo: “vamos por buen camino. Hemos recibido ofertas importantes y ya tomaremos la decisión”.

Jesús Martínez en diversas ocasiones ha declarado que su hijo, es el dueño del León FC. (Foto de archivo)

A pesar de la presión, el dirigente insistió en que su prioridad inmediata es que el equipo vuelva a competir al nivel que la afición exige. Para él, un León fuerte dentro de la cancha no sólo es fundamental para mantener estabilidad, sino también para atraer a un inversionista que valore lo que se ha construido: “Este equipo es muy atractivo; tiene buenas ventas y buenos números”.

La multipropiedad, el factor que empuja a Martínez Murguía a desprenderse del Club León

El trasfondo de esta venta está directamente relacionado con la eliminación de la multipropiedad. La exclusión del León del Mundial de Clubes fue el punto de quiebre que evidenció que el modelo ya no era sostenible.

Jesús Martínez Munguía con los títulos Apertura 2013 y Clausura 2014, dos de los logros más destacados que han consolidado la identidad del club en años recientes. (Foto de archivo)

Murguía reconoció que no es lo ideal desprenderse del club, dejando ver el impacto personal que tiene esta decisión en alguien que ha estado al frente del proyecto desde 2011, con quince años de trabajo que transformaron a la institución en infraestructura, identidad y resultados. Aun así, aceptó que las reglas son claras.

Los cambios que vienen para el Club León bajo la promesa de mantener su ADN

Pese al golpe emocional, el presidente esmeralda se mostró moderadamente optimista sobre el futuro del club. Confirmó que han recibido ofertas importantes y que buscan a un comprador que “comulgue con el proyecto”. Además, adelantó que Grupo Pachuca pretende conservar un porcentaje minoritario para asegurar continuidad en la transición.

Uno de los momentos más agridulces en la historia reciente del club fue la salida de James Rodríguez. - crédito Club León

La venta del León marcará un antes y un después en la Liga MX. Y aunque el proceso apenas comienza, las declaraciones de Jesús Martínez resumen el momento que vive la institución: una cuenta regresiva que ya está en marcha.