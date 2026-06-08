Jardín flotante Tlallipan: ubicación, actividades y quién puede disfrutar el nuevo parque elevado de Calzada de Tlalpan

el nuevo jardín flotante Tlallipan conecta las estaciones Pino Suárez y Chabacano con áreas verdes, fuentes, esculturas y un centro de servicios que incluye clínicas, comedores populares y atención a mujeres en situación de violencia. (@ClaraBrugadaM)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el domingo 7 de junio el jardín flotante Tlallipan sobre la Calzada de Tlalpan, un corredor peatonal elevado de 1.8 kilómetros que corre desde la estación del metro Pino Suárez hasta Chabacano, con más de 15,400 metros cuadrados de infraestructura construida por encima de las vías de la Línea 2 del Metro.

La obra integra 6 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes —la mitad de toda la superficie intervenida—, 176 árboles de especies como jacaranda, flor de mayo, peral y encino siempre verde, dos mil arbustos y más de 8 mil plantas con prioridad en polinizadoras como cordón de San Francisco, tlacote, llamarada y mirto peninsular.

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La Calzada de Tlalpan tiene desde el 7 de junio un corredor peatonal elevado de 1.8 kilómetros dividido en siete tramos temáticos, con acceso gratuito de 5:00 a medianoche y un centro comunitario que replica el modelo de los espacios Utopías del gobierno de la Ciudad de México. (@ClaraBrugadaM)

El corredor se divide en siete tramos con identidad propia

Cada uno de los siete tramos del jardín flotante lleva el nombre de una especie endémica del Valle de México:

El ajolote

El xoloitzcuintle

El colibrí

El teporingo

El cacomixtle

El mirlo

La rana de Tláloc.

A través de esculturas, gráficos y elementos urbanos distribuidos a lo largo del recorrido, el diseño recupera la identidad ambiental y cultural de la capital.

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El proyecto contempla siete pérgolas y ocho velarias para actividades recreativas, culturales y comunitarias, 64 módulos de descanso, 18 esculturas, nueve fuentes con chorros de agua luminosos y una pantalla monumental para proyecciones de cine y eventos al aire libre.

El jardín flotante conecta recorridos peatonales, estaciones de transporte público, la ciclovía La Gran Tenochtitlán y el sendero Camina Libre, Camina Segura de Tlalpan. El acceso se realiza mediante dos escaleras monumentales ubicadas en los extremos del corredor.

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Sobre las vías del Metro, en plena Calzada de Tlalpan, abrió el jardín flotante Tlallipan: 1.8 kilómetros de espacio público gratuito con áreas verdes, esculturas de fauna endémica, pantalla monumental y un centro comunitario con laboratorios, comedores y módulos de atención a mujeres en situación de violencia. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La obra se enmarca en el modelo de Caminos de Mujeres Libres y Seguras, que busca garantizar calles iluminadas y accesibles para toda la población. Para ello, se instalaron 900 elementos luminosos entre postes, bolardos, proyectores y luminarias distribuidos a lo largo del corredor.

Una vialidad que durante décadas perteneció al automóvil

La Calzada de Tlalpan es una de las avenidas con mayor flujo vehicular de la Ciudad de México. La transformación del tramo entre Pino Suárez y Chabacano representa un cambio en la lógica de uso del espacio público: el corredor elevado aprovecha la estructura existente sobre las vías del metro para generar un área peatonal sin interferir con el tránsito en la calzada.

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El diseño prioriza a familias, personas mayores, niñas, niños y jóvenes como usuarios del espacio. Las pérgolas, velarias y módulos de descanso están distribuidos para que el corredor pueda ser apropiado en distintos momentos del día y para distintos tipos de actividad, desde el tránsito cotidiano hasta eventos culturales programados.

Los 176 árboles plantados en el corredor incluyen especies seleccionadas por su capacidad para generar sombra y favorecer la biodiversidad urbana. Las más de 81,000 plantas polinizadoras buscan revertir, al menos parcialmente, la pérdida de vegetación que caracterizó a esta vialidad durante décadas de uso exclusivamente vehicular.

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La obra suma al paisaje urbano nueve fuentes con iluminación y una pantalla monumental que convierte el tramo en un punto de encuentro para la vida cultural de la zona sur-centro de la ciudad.

(@ClaraBrugadaM)

Horario para visitar el Jardín Tlallipan

Al igual que los espacios Utopías —equipamientos comunitarios impulsados por el gobierno capitalino—, el jardín flotante Tlallipan incorpora un centro de servicios integrales con atención clínica, emocional y social. El centro incluye:

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Consultorios de salud

Laboratorios con servicio de mastografía

Un Centro Clínico para las Emociones

Módulos de atención a mujeres en situación de violencia.

Se suman comedores populares

Lavanderías gratuitas

Consultorios de bienestar animal

Cine al aire libre y demás zonas para actividades deportivas y culturales.

Cabe destacar que el acceso al corredor peatonal es gratuito y permanece abierto todos los días de 5:00 a medianoche, en el mismo horario que el Metro. Los servicios del centro comunitario operan de lunes a domingo de 6:00 a 22:00 horas.