Santiago Giménez fue operado con éxito: este fue el mensaje que envió sobre su futuro

Santiago Giménez compartió un post agradecido por el éxito de su operación

Después de días de especulación, el delantero mexicano Santiago Giménez superó con éxito la cirugía en el tobillo derecho que lo mantuvo fuera de las canchas durante las últimas semanas.

La noticia, adelantada por el propio delantero, fue positiva y le permitirá iniciar un proceso de recuperación que, aunque exigente, lo proyecta de regreso al terreno de juego en los próximos meses.

Soccer Football - Serie A - Lecce v AC Milan - Stadio Via del mare, Lecce, Italy - August 29, 2025 AC Milan's Santiago Gimenez reacts

Giménez, consciente de la expectativa que genera su estado físico, compartió un mensaje de gratitud y optimismo en redes sociales, dejando claro que su objetivo es volver más fuerte y consolidarse como referente ofensivo rumbo al Mundial 2026.

El mensaje de Santi Giménez tras su operación

Horas después de la cirugía, Giménez compartió un mensaje en sus redes sociales para informar a sus seguidores: ¡Todo salió muy bien! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes.

El atacante mexicano agradeció el apoyo recibido y aseguró que trabajará con disciplina para regresar al campo.

Asimismo, el atacante aprovechó el espacio para hablar sobre su futuro después de la exitosa operación: “Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. ¡Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!”. Con un enérgico “¡VAMOS CON TODOOOO!”, cerró su publicación, mostrando confianza y determinación para superar este reto.

El impacto de la operación de Santi Giménez en el AC Milan

La ausencia prolongada de Giménez ha obligado al AC Milan a replantear su ofensiva. El técnico Massimiliano Allegri confirmó que la operación era inevitable y que la prioridad es recuperar a los jugadores lesionados. Sin embargo, la directiva analiza posibles refuerzos en el mercado invernal, con nombres como el alemán Niclas Füllkrug en la lista.

La ausencia del futbolista mexicano ha llevado al cuerpo técnico a considerar nuevas opciones en el mercado, mientras el jugador se enfoca en su rehabilitación con miras a reincorporarse en los próximos meses.

De concretarse un fichaje, el rol de Giménez podría cambiar. Al regresar, tendría que competir por minutos y demostrar que está en condiciones de recuperar su lugar en el once titular. Su estilo y capacidad de definición siguen siendo valiosos, pero la competencia interna será más intensa.

La importancia de la recuperación de Santi Giménez para su futuro

A pesar de las dudas, el futuro de Giménez en el AC Milan no está en riesgo inmediato. El club suele apostar por jugadores jóvenes con proyección, y el mexicano encaja en ese perfil. Su recuperación será clave para consolidarse en Europa y mantener su rol protagónico con su país.

El delantero agradeció el apoyo recibido y aseguró que trabajará con disciplina para regresar al campo y consolidarse como referente ofensivo en el AC Milan y en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El resultado positivo de la operación marca un punto de inflexión en su carrera, tras semanas de incertidumbre y molestias que lo habían mantenido fuera de las canchas desde finales de octubre. Con este paso, Giménez buscará dejar atrás los problemas físicos y regresar en mejores condiciones para competir en la Serie A y consolidarse como referente ofensivo del Tri.

