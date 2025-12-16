México

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

La situación médica del futbolista habría llevado a la institución italiana a contemplar la incorporación de un delantero para afrontar la competencia

La prolongada inactividad del atacante
La prolongada inactividad del atacante ha generado preocupación en su club y en la Selección Mexicana. (REUTERS)

La situación de Santiago Giménez en el AC Milan dio un giro importante luego de que el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano confirmara que el club y el delantero están “al borde de decidir” una operación en el tobillo.

El mexicano lleva semanas sin actividad y su recuperación no ha avanzado como se esperaba, lo que ha obligado al cuerpo técnico a considerar el quirófano como la única solución viable.

El hecho no sólo ha afectado su disponibilidad inmediata, sino que también podría obligar al AC Milan a replantear su estrategia ofensiva. La directiva ya analiza alternativas para reforzar el ataque y entre ellas destaca el nombre del alemán Niclas Füllkrug, quien actualmente milita en el West Ham United.

La recuperación de Santiago Giménez
La recuperación de Santiago Giménez y la posible incorporación de Niclas Füllkrug abren interrogantes sobre la estrategia del AC Milan. REUTERS/Daniele Mascolo

En un equipo que compite por la Serie A y busca estabilidad en el ataque, la ausencia prolongada de un delantero podría tener consecuencias. El futuro de Giménez dependerá de su recuperación, del rendimiento del equipo durante su baja y de los movimientos que realice la directiva en las próximas semanas.

Una baja prolongada que obligaría al AC Milan a moverse

El delantero, que llegó como una apuesta fuerte para reforzar el ataque rossonero, no ha respondido al tratamiento. Si su operación se confirma en las siguientes horas, Giménez enfrentaría un periodo de recuperación que podría extenderse durante varios meses.

La directiva ya analiza la llegada de un nuevo delantero, lo que indica que el club se prepara para un escenario en el que el mexicano no estará disponible en el corto plazo.

Giménez sufrió una lesión que
Giménez sufrió una lesión que se ha complicado y lo ha alejado de las canchas por más tiempo del previsto. REUTERS/Daniele Mascolo

Este movimiento no necesariamente implica que el AC Milan haya perdido la confianza en él pero sí refleja la urgencia de contar con un atacante sano y en ritmo competitivo. En un club de élite, las bajas prolongadas suelen abrir la puerta a ajustes tácticos y a una competencia interna más intensa cuando el jugador regresa.

Cómo podría cambiar el rol de Giménez dentro del equipo

Antes de la lesión, Giménez comenzaba a perfilarse como una pieza clave en el ataque. Sin embargo, una operación y una recuperación larga podrían modificar su rol dentro del equipo.

Si Füllkrug llega y rinde de inmediato, el mexicano podría regresar inicialmente como suplente o como revulsivo, dependiendo de su estado físico y del rendimiento del nuevo fichaje.

El mexicano comenzaba a convertirse
El mexicano comenzaba a convertirse en una pieza clave del ataque del AC Milan. REUTERS/Daniele Mascolo

Aun así, el estilo de juego de Giménez —agresivo, vertical y con capacidad de definición— sigue siendo valioso para el proyecto del AC Milan. Si logra recuperarse plenamente, podría reincorporarse con fuerza en la segunda mitad de la temporada y competir por recuperar su lugar en el once titular.

¿Qué significaría esto para su futuro a mediano plazo?

A mediano plazo, una operación no tendría por qué significar un adiós al AC Milan. El club suele apostar por jugadores jóvenes con proyección y Giménez aún encajaría en ese perfil.

Sin embargo, si la adaptación se complica o si el club encuentra estabilidad con otro delantero, no sería extraño que en el futuro se evalúen ofertas por él. De igual manera, comenzarían a surgir las dudas sobre su participación con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Giménez ha compartido a través
Giménez ha compartido a través de sus redes el esfuerzo que ha realizado en su rehabilitación para poder reincorporarse al club. (Instagram/ @sant.gimenez)

De este modo, lo más probable es que el AC Milan mantenga al delantero mientras completa su recuperación, con la expectativa de que vuelva a su nivel y compita por un lugar en el equipo.

